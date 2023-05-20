В Перми определились номинанты на получение престижной Строгановской премии

Лауреаты Строгановской премии получат статуэтку Аники Строганова и 500 тысяч рублей. Фото: Правление РОО «Пермское землячество»

Строгановская премия будет вручена 11 июня на 19-м съезде Пермского землячества, который в этом году пройдет в Перми. На заседании правления землячества определили тройки номинантов в каждой из шести номинаций, по которым вручат премии.

В номинации «За честь и достоинство» в шорт-лист вошли дирижер Валерий Платонов, сотрудник Осинского краеведческого музея Галина Клыкова и, заведующая приемным отделением Пермской краевой клинической инфекционной больницы Юлия Шипкова.

В «культурной» номинации на премию претендуют первый переводчик «Властелина колец» Александр Грузберг, художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм и художник Татьяна Нечеухина.

За достижения в сфере экономики номинированы председатель Совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян, , генеральный директор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев и руководитель «Тенториума» Раиль Хисматуллин,

Среди общественников номинантами премии стали начальник штаба студенческих отрядов Алексей Блюмин, организатор движения «Шьем для наших» Элина Патыкова и президент Пермской гильдии добросовестных предприятий Юрий Карманов.

На премию за достижения в науке и технике претендуют заведующий кафедрой юрфака университета Валерий Голубцов, директор Института технической химии УрО РАН Владимир Стрельников и заместитель директора по научно-исследовательской работе Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.

В «спортивной» номинации претендентами стали основатель школы киокушинкай Александр Алымов, бронзовый призер Зимних Олимпийских игр 2022 года Анастасия Смирнова, и двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев.

Лауреаты Строгановской премии получат статуэтку Аники Строганова и 500 тысяч рублей.

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