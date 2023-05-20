В Перми на странице школы в соцсети разместили экстремистские материалы

Фото: www.schule12.edusite.ru

«Школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка и похожа на многие школы нашего города, и вместе с тем не похожа. У неё свой почерк, своя аура, своё предназначение – вносить свой, особый вклад в формирование современного образованного человека, человека мира, имеющего в своем распоряжении мощный инструмент познания мира и общения в нем посредством разных языков, русского, немецкого, английского…»

Это сообщение предваряет страницу ВКонтакте группы, пишущей от имени пермской школы №12.

Сегодня пермяки с возмущением обнаружили на ней материалы экстремистской направленности. В частности, там были опубликованы фотографии семьи Геббельса. Привести комментарии, которыми встретили пользователи соцсети этот пост, не предоставляется возможным – самым мягким из них стало предложение судить авторов по законам военного времени.

На ситуацию отреагировал департамент образования администрации города Перми.

- К нам поступил сигнал о том, что в социальной сети «ВКонтакте» выявлено сообщество, содержащее материалы экстремистской направленности, которое имеет название одного из образовательных учреждений города Перми – школы №12, но официальным сообществом этой школы в социальной сети «ВКонтакте» является другое сообщество, - рассказали в департаменте.

Сотрудники департамента обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку данного сообщества.