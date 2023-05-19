Пермские поисковики достали из моря штурмовик Ил-2 и установили имя погибшего летчика

Фото: Проект "Пермские герои: восстановление Ил-2"

Водолазы пермской поисковой команды АНО «Центр подводных исследований» во время экспедиции в акватории Черного моря обнаружили на дне двухместный штурмовик Ил-2.

«Летающий танк», так в те годы называли эту машину, пролежал под водой ровно 80 лет. Это удалось выяснить после поднятия на сушу частей разрушенного самолета с помощью сохранившегося бортового номера. От штурмовика осталась бронированная капсула пилота и хвостовая часть.

Фото: Проект "Пермские герои: восстановление Ил-2"

Самолет лежал на глубине около четырех метров в сотне метров от берега в заливе у Геленджика.

После тщательного осмотра кабины пилота пермские поисковики обнаружили остатки его одежды – части гимнастерки и черного галифе, а также планшет с картой. Останки летчика за прошедшие годы вода замыла под задний бак самолета.

Фото: Проект "Пермские герои: восстановление Ил-2"

Благодаря тщательно проведенной работе с военным архивом по номеру штурмовика Ил-2 удалось установить имя пилота. Им был 25-летний младший сержант Андрей Васильевич Саломатин. Он родился в 1918 году в селе Новоселово Смоленской области.

Фото: Проект "Пермские герои: восстановление Ил-2"

Раскручивая спираль истории, пермяки установили, что Андрея Саломатина призвали в на военную службу в 1943 году. После обучения он стал пилотом самолета Ил-2 в составе 47-го штурмового авиаполка Черноморского флота. При взлете на выполнение боевого задания 6 мая 1943 пилот совершил вынужденную посадку на воду у Геленджика и вместе с самолетом затонул. К счастью, из боевой машины сумел выбраться из стрелок, он доплыл до берега.

В настоящее время специалисты продолжают работу по извлечению останков Андрея Саломатина из самолета. После этого военного летчика захоронят.

Фото: Проект "Пермские герои: восстановление Ил-2"

Извлеченные из воды части самолета доставят в Пермь. Здесь планируется восстановить внешний вид Ил-2 и установить на постамент. Штурмовик станет частью музейной экспозиции.

Для пермяков очень важно воссоздать самую грозную воздушную машину времен Великой Отечественной войны. Именно штурмовиком Ил-2 в годы войны управлял уроженец Кунгурского района, дважды Герой Советского Союза Григорий Сивков. Это будет дань памяти и уважения герою, всем его боевым соратникам.

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