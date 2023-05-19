Жители домов на улице Островского в Перми обеспокоены стройкой у гимназии №33

Строительство гимназии №33 Фото: Павел Шатров

Почти каждое утро для части жителей домов на ул. Островского в Перми начинается с занятий физкультурой. Многие из них в дружной компании спешат на соседствующий рядом с гимназией №33 мини-стадион для занятий скандинавской ходьбой. Ближе к вечеру здесь кипят настоящие футбольные баталии – гонять мяч приходят целыми семьями.

Спорт и деревья – в массы

По мнению любителей активного образа жизни, совсем скоро у них пропадет такая возможность, так как здесь планируется построить спортивный комплекс. В месте будущей стройки уже начинают расчищать площадку, сносят деревья.

«Для нас занятия ходьбой – единственная радость, так мы общаемся, заряжаемся бодростью и здоровьем. Слышали, что скоро на месте наших прогулок начнется стройка. Смотрите, уже все деревья поспиливали, так было приятно гулять среди них. К тому же, они защищали наш стадиончик от транспорта на улице Островского», - сокрушается группа местных пенсионеров с палками для скандинавской ходьбы наперевес.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в городскую администрацию. Нам там ответили, что строительство новой ледовой арены на этом участке ведется в рамках соглашения, заключенного между правительством Пермского края и инвестором в рамках реализации краевого приоритетного инвестиционного проекта.

«По итогам встреч с местными жителями принято несколько решений, которые позволят сохранить для них доступ к спортивной инфраструктуре, а также увеличить ее разнообразие», - пояснили в администрации Перми.

В целях реализации инвестиционного проекта, а также для обеспечения безопасности пешеходов застройщик провел снос аварийных деревьев с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность. Работы производились в соответствии с актом комиссионного обследования. Застройщик также выплатил восстановительную стоимости за снос деревьев в полном объеме.

«Взамен снесенных деревьев в 2023 году запланированы компенсационные посадки на близлежащей территории Свердловского района», - успокоили местных жителей городские власти.

Напомним, планы о строительстве спортивного комплекса и искусственным льдом на ул. Островского, 68 в Перми озвучили в марте прошлого года. Проект подразумевает размещение двух ледовых арен, а также место для тренировок и соревнований на коньках. Площадь объекта составит 2,8 тыс. квадратных метров.

Проект строительства гимназии №33 Фото: Павел Шатров

Из школы на стадион

Все знающие бабушки также поведали, что родители школьников из гимназии №33 боятся, что новый корпус займет огромную площадь рядом с существующим зданием, и может лишить детей занятиями спортом и здоровой активности.

Эти опасения вновь развеяли представители городской администрации объяснив, рядом с новым корпусом гимназии №33 предусмотрено строительство физкультурно-спортивной зоны, которая включает в себя стадион с полем для мини-футбола, беговые дорожки, универсальную спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол. Площадка будет доступна для всех желающих заняться физкультурой во внеурочное время.

«В рамках соглашения с инвестором также предусмотрено, что часть уроков физкультуры для учеников гимназии будет проводиться на катке соседней новой ледовой арены», - уверили городские власти.

Строительство нового корпуса гимназии №33 планируется завершить до конца 2023 года.

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