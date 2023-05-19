Министр образования Пермского края дала советы школьникам, как настроиться и успешно сдать ЕГЭ

Министр образования Пермского края Раиса Кассина советует не относиться к ЕГЭ как к событию, которое делит жизнь на «до» и «после». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впереди у выпускников школ серьезные испытания: сдача Единого государственного экзамена. Волнение, конечно, зашкаливает, ведь большинство одиннадцатиклассников планируют набрать как можно больше баллов и поступить в вуз мечты.

Как справиться с волнением? Как настроиться на экзамен? Что делать, если попался сложный вопрос? Ответы на эти и другие непростые вопросы дала Министр образования Пермского края Раиса Кассина.

- Не открою секрета, если скажу, что подготовиться к ЕГЭ за три дня до экзамена невозможно. Чудес не бывает. Чтобы хорошо сдать выпускные экзамены, нужно стабильно учиться как минимум последние два года.

- Не нужно относиться к сдаче ЕГЭ как к событию, которое делит жизнь на «до» и «после». Это всего лишь шанс выбрать в этом году ту дорогу, которую планируешь. Не получилось в этом году – шансов будет еще немало. Впереди хорошая и счастливая жизнь, главное – выбрать себе дело по душе!

- Во время подготовки к экзаменам важно постоянно прорешивать варианты тестов. Обращаюсь к ребятам и напоминаю: чтобы не спутаться в заполнении бланка, нужно не меньше 20 раз заполнить его, а то и больше. Заполняя бланк ответов, сосредоточьтесь и выберете именно те клеточки, которые нужны.

- Обязательно пользуйтесь черновиком! Многие ребята говорят, мол, мне все понятно. Нет, все сначала должно быть решено именно на черновике.

- Также важно помнить, что если у тебя осталось полчаса времени, то в это время оставьте на перенос ответов с черновика в чистовик. Черновики мы потом не проверяем.

- Необходимо настроиться на экзамен психологически, и провести утром небольшой аутотренинг с родителями. Если чувствуешь, что проблемы глубже, и сам справиться с ними не можешь – обратись к школьному психологу.

- Главное: очень четко нужно читать условие задачи. Нередко вопрос ребенку кажется знакомым, и он сразу ставит ответ, не дочитывая его до конца. И это самая часть встречающаяся ошибка! А ведь это может быть тот же самый вопрос, просто немного по-другому сформулирован. Поэтому рекомендую читать задание полностью, причем, не менее трех раз.

- Мой личный совет: если решение не приходит с ходу, нужно пропустить вопрос и переходить к следующему. Кто-то, пока предыдущее задание не решит, не переходит к следующему заданию, но на это может уйти много времени.

- В заданиях ЕГЭ много вопросов, где нужно установить последовательность. Один из самых сложных моментов в этом в том, где ты поставил запятую, в каждой ли клеточке ты пишешь? Учителя к этому детей готовят, но ребенку нужно обращать на это внимание. Ведь если ты вышел за пределы строки, то твой ответ просто не засчитается. И все эти мелочи нужно тренировать.

- Не нужно идти на экзамен не слишком сытым, ни голодным. Может подняться давление или появятся головные боли, а все мысли будут только о еде.

- Последний и самый главный совет, если что-то непонятно в оформлении или написании работы, запутались в строчках, обязательно обратитесь к тем преподавателям, которые есть в пункте сдачи ЕГЭ. Исправлять можно, они помогут правильно это сделать.

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