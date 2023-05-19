Антон Немкин: Цифровой кодекс позволит построить стройную систему работы ИТ-индустрии

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Обеспечение кибербезопасности российского цифрового пространства становится все более важным в современных условиях. И, соответственно, ИT-индустрия нуждается в создании единой системы цифрового законодательства.

На Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге было предложено кодифицировать регулирование цифрового законодательства с учетом уже сложившегося опыта, условий, в которых работает сейчас ИT-индустрия, очевидных тенденций развития отрасли и правоприменительной практики. Это предложение было поддержано во время круглого стола в Совете Федерации, на котором, в том числе, обсуждались вопросы нормативного регулирования работы отрасли и обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ.

- Госдума ведет активную работу по обеспечению кибербезопасности российского цифрового пространства, - заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. - Были приняты как прямые, так и опосредованные решения по защите цифрового контура страны. Но конечной целью каждого законопроекта стало построение комплексной законодательной базы, заложившей основу для обеспечения информационной безопасности цифровой инфраструктуры.

Депутат отметил необходимость адекватной правовой поддержки ИТ-отрасли.

- Совершенно очевидно, что в условиях такого масштабного и беспрецедентного слома парадигмы, который переживает наша ИТ-индустрия прямо сейчас, ей нужна и выработка на уровне федерального законодательства новых правил. Преимущества кодицифирования законодательства давно очевидны правоведам, которые последовательно идут по этому пути. Создание Цифрового кодекса позволит нам переработать несистематизированный и разрозненный правовой массив, подготовить с учетом современных реалий новые нормы и модернизировать уже действующие, гармонизировать весь этот сегмент права и сформировать точные и понятные правила, которые определят деятельность индустрии, - подчеркнул Антон Немкин.

По мнению депутата, сейчас в ИТ-сфере страны приоритетом должна стать технологическая независимость России.

- Абсолютной независимости сейчас достигнуть практически нереально, да и не нужно. Независимость от импорта — это, когда государство производит примерно 70 процентов товаров, а 30 процентов закупает у внешних поставщиков. Эти показатели вполне достижимы. Тем более что у нас много прекрасных партнеров из дружественных стран, которые готовы сотрудничать, а многие уже и сейчас это делают, - сказал Антон Немкин.

При этом, как показывает опыт, российские ИT-продукты всегда будут дешевле импортных аналогов. Антон Немкин привел статистику ВТБ, где посчитали, что переход на отечественные ИT-разработки позволит банку сэкономить около 30 миллиардов рублей за три года.

- Отечественные решения будут еще и более гибкими с точки зрения учета потребностей российского потребителя. Однако даже не это - самое главное. В первую очередь, российский ИТ-производитель обеспечивает должный уровень независимости ИТ-решений и невозможность оказания влияния на них со стороны других государств и компаний, - подчеркнул Антон Немкин.