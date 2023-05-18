На одной платформе с властями

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Как жителям и властям стать ближе друг к другу? Как одним оперативнее узнавать о том, что происходит в их городе, участвовать в обсуждении тех или иных изменений городской жизни, а другим – быстро получать информацию о проблемах и предложения горожан?

Всему этому помогает Платформы обратной связи, внедрение которой активно ведется в регионах. Она позволяет жителям страны через форму на портале «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ направлять обращения по самым разным волнующим их вопросам, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

На днях Минцифры России опубликовало рейтинг по внедрению Платформы обратной связи в регионах в первом квартале 2023 года. Первое место в рейтинге разделили Калужская область и Санкт-Петербург, а замыкают список Чувашия и Ростовская область.

Разумеется, далеко не все жители российских регионов, особенно старшее поколение, способны воспользоваться возможностями платформы. Поэтому специалисты федерального проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» разработают для них программу образовательных мероприятий.

- Госорганы должны исходить в своей работе из совершенно очевидного постулата, что государство оказывает гражданам услуги, следовательно, работа любых ведомств и организаций должна быть построена на принципах клиентоориентированности, оперативности в оказании услуг и внимания к запросам и мнению граждан, - замечает федеральный координатор «Цифровой России», член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. - С учетом этой миссии, в первую очередь, необходимо построение конструктивного диалога между гражданином и органами власти. Платформа обратной связи создает как раз такие условия для ведения этого диалога и быстрого решения проблем граждан.

В Санкт-Петербурге платформа показала себя как эффективный инструмент обратной связи, при этом важно и то, что развитие платформы, расширение ее функционала, идет практически непрерывно.

- Федеральная площадка обратной связи дает жителям города возможности решить свои вопросы без лишней бюрократии, онлайн. Более того, такие инструменты позволяют быстро анализировать и контролировать исполнение запросов, получать обратную связь об удовлетворенности гражданина его взаимодействием с властью. А выстроенные партнерские отношения с крупнейшим ИТ-бизнесом позволяет запускать эти сервисы на крупнейших коммуникационных площадках. Одной из них стала социальная сеть ВКонтакте, где работает флагманский элемент экосистемы - приложение «Я здесь живу», в котором жители в одном месте получают всю необходимую информацию о своем доме и том, что происходит вокруг него. Благоустройство, образование, спорт, экология, досуг - все собрано на одном экране с привязкой к месту жительства горожанина, - пояснил директор Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Андрей Максименко.

Руководитель федерального штаба партпроекта «Цифровая Россия», генеральный директор Фонда «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь высоко оценил и средство «доставки» необходимых петербуржцам сервисов.

- Для современных жителей крупных городов такие цифровые инструменты гораздо удобнее, чем телефонный звонок или использование веб-ресурсов. Однако теперь необходимо помочь старшему поколению научиться пользоваться цифровыми платформами общения с органами власти и различными городскими структурами. Поэтому в самое ближайшее время мы приступим к разработке программы мероприятий, в рамках которых жители регионов смогут узнать о тех возможностях, которые предоставляют ПОС и многие другие инструменты цифровой инфраструктуры, - сообщил Алексей Ландарь.