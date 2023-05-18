В Перми бесплатно покажут 11 фильмов о городе

Одним из героев фильма станет Дом ученых.

Десять документальных лент и одна художественная вошли в большой кинопроект «Пермь как фильм», созданный пермскими кинематографистами в 300-летию города.

Он откроется 27 мая показом в ПДНТ «Губерния» фильма «Пермь. Зеленые острова природы» (16+). Один из его авторов, режиссер Виктор Семенов – ученый-биолог. Он снял несколько фильмов о прикамских заповедниках. А этот, состоящий из пяти новелл, представляет собой некое путешествие «киноохотника» по Перми. Предварит показ экскурсия по экотропе «Дорога домой», находящейся в парке «Балатово».

Следующим пермские зрители увидят игровой фильм «Продавец счастливой пиццы» (16+) - о курьере, разносящем пермякам заказанные пиццы. При этом главный герой каждый день встречается с новыми людьми, заводит интересные знакомства и постоянно попадает в разные ситуации, когда ему нужно то помочь кому-то, то просто выслушать. И все эти встречи постепенно меняют его самого.

- Замысел картины возник у меня давно, - рассказал режиссер Алексей Романов. – У героя фильма есть реальный прототип – такой же улетевший, не прикрученный к этой жизни человек.

Главную роль в картине сыграл Алексей Корсуков, актер театра «Новая драма». Первый показ фильма состоится 7 июня в частной филармонии «Триумф».

11 июня на этой же площадке будет показана документальная лента Ольги Аверкиевой и Ангелины Трушниковой «Женское лицо» (16+) - о пяти пермских благотворительницах.

В день рождения Перми, 12 июня, в «Триумфе» можно будет увидеть картину «Воспоминания о городе М» (16+) Бориса Караджева. Она расскажет о том времени, когда Пермь называлась Молотовым.

Также в проект вошел фильм Ольги Аверкиевой «Пермь. Дом ученых» (12+) , посвященный известному зданию на Комсомольском проспекте, построенном специально для ученых пермского университета.

- Меня поразила история этого здания, - признается режиссер. - В фильм вошли архивные кадры быта 1950-х годов и интервью с нынешними жильцами Дома ученых.

Перед показом фильма, который состоится 13 июля, в «Триумфе» будет организована выставка-фотозона с элементами советской квартиры 1950 – 1970 годов.

В сентябре в рамках фестиваля «Флаэртиана» зрители увидят фильм «Семейный портрет» (12+), основанный на кадрах кинохроники, в разные годы сделанных профессиональными операторами и кинолюбителями. Первые из них сняты в 1918 году, на них запечатлен приезд в Пермь поезда имени Ленина по снабжению фронта и населения литературой. В этой ленте есть кадры, на которых член Реввоенсовета Григорий Зиновьев выступает на митинге и принимает парад Пермского гарнизона.

Также в фильм «Семейный портрет» вошла лирическая хроника киножурнала «Советский Урал» 1960 года: закаты над рекой, корабли на Каме, смотры участников художественной самодеятельности Пермской области, прогулки жителей Перми по набережной, духовой оркестр.

- Сейчас мы ведем переговоры о показе фильма «Семейный портрет» с телеканалом «Культура», - рассказала генеральный директор «Пермской синематеки» Ирина Ясырева.

Полный перечень фильмов и расписание их показов можно найти на сайте perm300films.ru. Все показы бесплатные. Требуется только заранее зарегистрироваться на сайте проекта.