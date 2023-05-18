Пермские ученые создали антропоморфного робота для студентов-стоматологов

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Пермского медицинского университета и Московским государственным медико-стоматологическим университетом имени А. И. Евдокимова разработали антропоморфный робот-тренажер. На нем студенты-стоматологи смогут оттачивать свои знания. Моделью стал директор Promobot Алексей Южаков. Подробности рассказали в пресс-службе вуза.

По информации университета, существующие симуляторы, которые сейчас используются в стоматологии – это «фантомы». Они представляют собой обычные челюсти и дают лишь теоретические знания о лечении зубов у человека. Поэтому студент получает обратную связь от специальных тестов, которые проводит преподаватель. Практические навыки студенты приобретают уже во время работы с настоящими людьми.

Антропоморфный робот-тренажер – значит подобный человеку. Он имитирует пациента, может вести диалог и двигаться. Тренажер оснащен сменной челюстью с зубами нескольких видов, которая по твердости соответствует настоящей зубной эмали.

На роботе можно тренироваться в лечение кариеса, препарирование под коронку, лечение канала и удаление зуба. В зависимости от задачи можно использовать стандартные монолитные зубы или специальные с датчиками, полостями и с цветным наполнителем. А нейросеть оценивает глубину, ширину, ровность, а также однородность снятого материала при сверлении.

По словам ученых, разработка не требует постоянного контроля преподавателя и использования дополнительного оборудования, например, рентгена. Андроид умеет анализировать проделанную работу, проводить опросы и ставить оценки. Таким образом, робот-тренажёр сможет приблизить обучение студентов-стоматологов близким к реальным.

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