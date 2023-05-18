В Перми зоозащитника сильно покусала собака

Фото: ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь / ВКонтакте

В Перми зоозащитника Семена Филипповского сильно покусала собака. С серьезными травмами он попал в больницу. Случай произошел днем 17 мая. Подробности произошедшего «Комсомолке» рассказала президент фонда помощи животным «Станции скорой помощи» Екатерина Фоминых.

По ее словам, все произошло на территории «Станции скорой помощи» для бездомных животных, основателем которой является Семен Филипповский. Во время прогулки с охотничьим псом мужчина увидел, что на территории приюта другие собаки устроили драку.

– В это время Семен находился за сеткой. И чтобы хоть как-то разнять собак, он повысил на них голос. Видимо это спровоцировало пса и он накинулся на мужчину, - говорит Екатерина.

Она отметила, что «это были свои собаки, а не бездомные. Можно считать, что это производственная травма».

У Филипповского диагностированы серьезные травмы – переломы обеих рук и лучевых суставов, а также разорваны сухожилия и вены. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Сейчас ему требуется операция.

В краевом Минздраве «Комсомолке» пояснили, что «в приемном отделении больницы пациенту была оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации он отказался».

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