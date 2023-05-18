Владелец пермской кофейни, в которой предлагали кофе с грудным молоком, заявил, что это была шутка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Впервые в России! Мы запускаем уникальный продукт! Не упустите шанс насладиться вкусом и пользой самого питательного молока в мире - грудного, - рекламирует свой товар в соцсетях пермский предприниматель Максим Кобелев.

На странице сети своих кофеен в соцсетях бариста опубликовал ролик, в котором на полном серьезе объявил, что начал готовить бодрящий напиток из грудного молока. И его «экзотическая» новинка не только клиентов удивит, но еще и кормящие мамочки на этом заработают. За один пакетик сцеженного замороженного молока он платит мамочке по тысяче рублей, а чтобы клиенты были уверены в безопасности и качестве продукта, он берет с женщин справки о состоянии здоровья.

Этот ролик в группе с 1000 подписчиков мгновенно набрал больше 50 тысяч просмотров!

«Это дичь, товарищи!», «Судя по всему, это хайп», «Покажите человека, которому приятно пить грудное молоко неизвестной чужой женщины?», «А где в конце концов экспертиза? Где сертификат на конечный продукт?», - начали обсуждать новость шокированные пользователи.

Чтобы выяснить подробности этой невероятной затеи, «Комсомолка» отправилась по указанному адресу.

- А никакого грудного молока не было, и быть не может, - с порога огорошил нас герой ролика Максим Кобелев. – Роспотребнадзор тут же нас накажет, если мы будем готовить на продуктах, которые не подходят для общественного питания. Мы это делали, как шутку внутри компании, для своего использования, а как так получилось, что все масштабно разошлось по СМИ, тв-каналам и соцсетям, сами не понимаем.

Никакого грудного молока не было - с порога огорошил нас герой ролика Максим Кобелев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В кофейном бизнесе предприниматель работает около шести лет, у него три кофейни. Бариста понимает, что после ролика в соцсетях к нему нагрянет проверка Роспотребнадзора, но не считает, что натворил что-то из ряда вон.

- Я недавно прочитал книгу «Денег нет, но вы пиарьтесь», и тоже решил чего-нибудь провернуть, - простодушно объяснил он. - Идея родилась, как шутка, на майских праздниках. Мы с семьей ездили на базу отдыха. В нашей компании была подруга, у которой недавно родился ребенок. Она извинилась, чтобы отлучиться и сцедить излишки молока. Компания подхватила эту идею: один пошутил про кофе на грудном молоке, другой подхватил, вот и родилась идея.

Козье молоко хранят в пакетиках которые используют кормящие мамы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Максим говорит, что у него самого двое детей, поэтому вкус грудного молока он, естественно, пробовал. Но перед тем, как готовить смесь, похожую на женское молоко, все-таки прочитал несколько статей в интернете.

Чтобы передать сладковатый вкус грудного молока, бариста смешал козье и миндальное молоко в разных консистенциях.

- И козье, и миндальное молоко я заказывал у официальных поставщиков! - акцентирует бизнесмен. - А чтобы смесь была похожа на настоящее грудное молоко, мы купили в аптеке специальные пакеты, в которых мамочки хранят сцеженное молоко.

Максим говорит, что сразу после появления ролика в его кофейню потянулись гурманы, желающие попробовать необычную новинку, и его выручка за день действительно увеличилась, правда, не в разы.

Узнав, что на самом деле никакого грудного молока не будет, а будет его заменитель, гости расстраивались. Правда, и для радости был повод: вместо заявленной суммы в 650 рублей – коль речь идет о грудном молоке, ее специально завысили - стаканчик новинки продавали всего по 255.

Плакатик после нашего посещения поспешно сняли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А этическая сторона вопроса вас не смутила? Ведь грудное молоко для мамы и новорожденного малыша вещь отчасти сакральная, и шутки на эту тему разве могут быть уместны? – спросили мы.

- Может, я и подумал бы, если бы моя цель была кинуть идею массы для какого-то шума, - оправдывается предприниматель. - Это не было маркетинговым ходом, мы просто не доделали свой ролик, и никто не понимал, что это разовьется до такой масштабной истории. Хотя в целом, я считаю, что шалость удалась, правда, немножко вышла из-под контроля. Все это так быстро подхватили, что мы даже не успели опомниться. Несмотря на негатив, я считаю, что это не повлияет на наших постоянных гостей, которые ходят к нам, потому что им нравится наш кофе.

Чтобы понять, не грозит ли предпринимателю наказание за подобный обман, мы обратились в УФАС.

ОФИЦИАЛЬНО

Жалоб пока не было

- В настоящее время в Пермское УФАС России не поступали жалобы на рекламу кофе на грудном молоке, - сообщили в пресс-службе. - Проверка по информации, опубликованной в СМИ, в данный момент не проводится, поскольку согласно действующему законодательству, информация, размещенная на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте», не подпадает под регулирование Закона о рекламе, а является информацией о предлагаемых товарах. Если будет установлена реклама, распространенная иным способом, и в ней, по мнению антимонопольного органа, будут содержаться признаки нарушения Закона о рекламе, будут приняты соответствующие меры реагирования.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Появившаяся в СМИ информация о том, что в торговых точках города Перми продают кофе с грудным молоком, в настоящее время проверяется Управлением Роспотребнадзора.

Подобная деятельность противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Согласно статье 3 Федерального закона от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в обращении могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям.

Грудное молоко должно использоваться только для вскармливания младенцев. Реализация и продажа грудного молока не регламентирована нормативными документами, его оборот также не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия изготовления, хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов.

Реализация его под видом пищевого продукта запрещена.