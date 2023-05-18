В Перми на одном участке столкнули лбами многодетные семьи - русские и цыганские

На участке, выделенном многодетной семье, уже стоит дом, где живут пять детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми разгорается скандал, связанный с выделением земли. На одном участке столкнулись несколько семей - русских и цыганских. Все началось еще зимой, когда власти выделили многодетным бесплатные участки земли в Орджоникидзевском районе Перми. По документам здесь был пустырь, но когда новые владельцы приехали на место, выяснилось, что на участках раскинулся цыганский табор.

Цыганский поселок

Микрорайон Чапаевский в Перми кличут цыганским. Добротные кирпичные особняки заканчиваются вместе с асфальтированной дорогой. А дальше - шалман из разнокалиберных деревянных построек, куч мусора и груды лежащих на земле проводов. Рядом обгоревшая земля, и не надо быть экспертом, чтобы догадаться - кто-то выжигает изоляцию с кабелей, чтобы затем сдать цветной металл в пункт приема.

Возле одного из домов - стайка женщин в платках и длинных цветастых юбках.

- Вы сюда зачем приехали? - спрашивают настороженно.

Чужаков в Чапаевском видно сразу. Все живущие здесь в той или иной степени родственники. Цыгане поселились в этом месте почти полвека назад, самовольно настроили домов. В каждом из них живут большие семьи - чуть ли не по двадцать человек. И все незаконно.

- Раньше здесь были огороды, мичуринские участки. Но постепенно дачники перестали сюда ездить. Домики снесли, осталась голая земля. И мы потихоньку переехали сюда. Вот тот дом купили, здесь сами сарай построили, - наперебой рассказывают цыгане. - Мы на Чапайке живем с 1979 года. Вначале нам выдавали домовые книжки, а потом отобрали, и сейчас мы живем без прописки.

Но если купили дом, должны же быть хоть какие-то документы? Оказывается, покупали у своих же, у цыган.

- Мы сколько раз документы подавали, чтобы узаконить дома, но администрация постоянно отказывает нам, - утверждают местные.

«Я здесь жить не буду»

В 2014 году судебные приставы снесли здесь 22 незаконно построенных дома. Решение Орджоникидзевского районного суда было вынесено еще в 2009 году. На его исполнение потребовалось пять лет. Еще четыре самостроя, владельцами которых были цыганские семьи, снесли в 2017 году.

От одного из домов на земле остался только след от фундамента.

- Этот дом стоил 20 миллионов, там кирпичная стена была толщиной в 70 сантиметров, - рассказывает Вячеслав, представившийся местным бароном. - Рабочие три дня его ломали тракторами. Мы пытались протестовать, но напрасно. А потом какой-то мужчина купил эту землю, говорят, за 900 тысяч. Хотел строить тут дом, но привез жену, та посмотрела и сказала: «Я здесь жить не буду».

И ее понять можно.

- Как же вы здесь живете? - оглядываем мы окрестности: буквально в пяти шагах от стены жилого дома - большущая свалка.

- Так что тут порядок наводить, раз все не наше, - пожимает плечами немолодая цыганка.

Мечтали о своем доме 10 лет

Раз дома построены нелегально, то в документах они не числятся. И администрация Орджоникидзевского района Перми выделила якобы пустующую землю многодетным семьям. Нет, не цыганским, тоже многодетным и, кстати, тоже имеющим российское гражданство, а русским, стоявшим в очереди на землю.

Одной из таких семей стали Падучевы.

Мечтать о собственном доме Ирина Падучева начала более десяти лет назад - с тех пор, как у нее родился третий сын. И как многодетная семья Падучевы сразу же встали в очередь на получение бесплатной земли.

Но очередь продвигалась медленно. Власти объясняли: свободной земли в городе мало. И в 2018 году создали еще одну очередь - альтернативную. Отличие было в том, что участки предлагали не по 15 - 25 соток, как по первоначальному закону, а по 5 - 6.

- Мы перешли в эту очередь, - рассказала Ирина. - Когда мы в 2012 году вставали в основную, там было 1700 очередников, теперь уже 2 тысячи. А в альтернативном списке мы оказались на 214-м месте.

Опять было томительное ожидание. И наконец очередь дошла и до них. Но, когда Падучевы приехали посмотреть на место своего будущего дома¸ оказалось, что дом там уже стоит. Только не их.

В деревянном строении, сооруженном на участке Падучевых, живет семья Лауры Станеску, у которой пять детей.

Власти об этом были осведомлены.

- В ноябре прошлого года во время рейда сотрудниками полиции и администрации Орджоникидзевского района было установлено, что в микрорайоне Чапаевском на земельном участке, предоставленном многодетной семье, без разрешения были возведены одноэтажное деревянное строение площадью около 80 квадратных метров и сарай, - отчитались в районной администрации.

Табор не хочет в небо

Строить семейное гнездо Падучевым было негде.

- Я написала письмо с просьбой отменить распоряжение о выделении нам земли и вернуть нас в очередь, потом ходила на встречу к заместителю начальника департамента земельных отношений администрации Перми. Мне объяснили, что отказаться от участка невозможно, он уже занесен в Росреестр как наша собственность, - говорит Ирина Падучева.

Причем в числе собственников земли - дети. А значит, проводить какие-то операции с землей без согласования с органами опеки семья не может.

- Мы хотели купить землю за 650 тысяч у новой владелицы, - горячится Вячеслав. - Хотели 300 отдать сразу, еще 350 - через месяц-два. Но администрация ей запретила, сказала, что она не может продать участок, не имеет права. Все потому, что власти хотят нас отсюда выжить.

В феврале администрация Орджоникидзевского района подала исковое заявление, в котором просила признать дом самовольной постройкой и обязать владельцев за свой счет освободить земельный участок, снести строение и вывезти строительный мусор с земельного участка.

И 11 мая суд удовлетворил этот иск.

- Какой суд? Почему мне никто не сказал, что суд будет? - возмущается Лаура Станеску, хозяйка дома, идущего под снос.

Но в районном суде «Комсомолке» сообщили:

- Ответчики были надлежащим образом проинформированы, им было направлено письмо с уведомлением.

Мы уже собирались уезжать, когда подбежала одна из женщин:

- Вы сказали, суд был. А сносить нас когда будут? Сколько у нас времени есть?

- Так как по делу было вынесено заочное решение, будет особый порядок вступления решения в силу, - рассказала «Комсомолке» помощник судьи Екатерина Смирнова. - В случае, если ответчик не получит письмо с решением суда, то есть конверт вернется обратно, с этого дня отсчитывается семь дней. Если к тому времени не поступит заявление об отмене заочного решения, то через месяц решение вступит в законную силу.

И затем два варианта - либо владельцы сами сносят незаконную постройку, либо администрация района может снести ее самостоятельно и выставить затем хозяевам счет за проделанную работу.

- Суд, конечно, прошел, но я не могу сказать, что добилась своего, - грустно говорит Ирина. - Рано радоваться. Изначально в наших планах было строить дом. Но я не знаю, как мы будем там жить. Наверно, заборы трехметровые придется ставить.