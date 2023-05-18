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Общество18 мая 2023 10:00

В Перми на одном участке столкнули лбами многодетные семьи - русские и цыганские

На числившейся пустырем земле уже полвека стоят капитальные дома
Елена ТРЕТЬЯКОВА
На участке, выделенном многодетной семье, уже стоит дом, где живут пять детей.

На участке, выделенном многодетной семье, уже стоит дом, где живут пять детей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми разгорается скандал, связанный с выделением земли. На одном участке столкнулись несколько семей - русских и цыганских. Все началось еще зимой, когда власти выделили многодетным бесплатные участки земли в Орджоникидзевском районе Перми. По документам здесь был пустырь, но когда новые владельцы приехали на место, выяснилось, что на участках раскинулся цыганский табор.

Цыганский поселок

Микрорайон Чапаевский в Перми кличут цыганским. Добротные кирпичные особняки заканчиваются вместе с асфальтированной дорогой. А дальше - шалман из разнокалиберных деревянных построек, куч мусора и груды лежащих на земле проводов. Рядом обгоревшая земля, и не надо быть экспертом, чтобы догадаться - кто-то выжигает изоляцию с кабелей, чтобы затем сдать цветной металл в пункт приема.

Возле одного из домов - стайка женщин в платках и длинных цветастых юбках.

- Вы сюда зачем приехали? - спрашивают настороженно.

Чужаков в Чапаевском видно сразу. Все живущие здесь в той или иной степени родственники. Цыгане поселились в этом месте почти полвека назад, самовольно настроили домов. В каждом из них живут большие семьи - чуть ли не по двадцать человек. И все незаконно.

- Раньше здесь были огороды, мичуринские участки. Но постепенно дачники перестали сюда ездить. Домики снесли, осталась голая земля. И мы потихоньку переехали сюда. Вот тот дом купили, здесь сами сарай построили, - наперебой рассказывают цыгане. - Мы на Чапайке живем с 1979 года. Вначале нам выдавали домовые книжки, а потом отобрали, и сейчас мы живем без прописки.

Но если купили дом, должны же быть хоть какие-то документы? Оказывается, покупали у своих же, у цыган.

- Мы сколько раз документы подавали, чтобы узаконить дома, но администрация постоянно отказывает нам, - утверждают местные.

«Я здесь жить не буду»

В 2014 году судебные приставы снесли здесь 22 незаконно построенных дома. Решение Орджоникидзевского районного суда было вынесено еще в 2009 году. На его исполнение потребовалось пять лет. Еще четыре самостроя, владельцами которых были цыганские семьи, снесли в 2017 году.

От одного из домов на земле остался только след от фундамента.

- Этот дом стоил 20 миллионов, там кирпичная стена была толщиной в 70 сантиметров, - рассказывает Вячеслав, представившийся местным бароном. - Рабочие три дня его ломали тракторами. Мы пытались протестовать, но напрасно. А потом какой-то мужчина купил эту землю, говорят, за 900 тысяч. Хотел строить тут дом, но привез жену, та посмотрела и сказала: «Я здесь жить не буду».

И ее понять можно.

- Как же вы здесь живете? - оглядываем мы окрестности: буквально в пяти шагах от стены жилого дома - большущая свалка.

- Так что тут порядок наводить, раз все не наше, - пожимает плечами немолодая цыганка.

Мечтали о своем доме 10 лет

Раз дома построены нелегально, то в документах они не числятся. И администрация Орджоникидзевского района Перми выделила якобы пустующую землю многодетным семьям. Нет, не цыганским, тоже многодетным и, кстати, тоже имеющим российское гражданство, а русским, стоявшим в очереди на землю.

Одной из таких семей стали Падучевы.

Мечтать о собственном доме Ирина Падучева начала более десяти лет назад - с тех пор, как у нее родился третий сын. И как многодетная семья Падучевы сразу же встали в очередь на получение бесплатной земли.

Но очередь продвигалась медленно. Власти объясняли: свободной земли в городе мало. И в 2018 году создали еще одну очередь - альтернативную. Отличие было в том, что участки предлагали не по 15 - 25 соток, как по первоначальному закону, а по 5 - 6.

- Мы перешли в эту очередь, - рассказала Ирина. - Когда мы в 2012 году вставали в основную, там было 1700 очередников, теперь уже 2 тысячи. А в альтернативном списке мы оказались на 214-м месте.

Опять было томительное ожидание. И наконец очередь дошла и до них. Но, когда Падучевы приехали посмотреть на место своего будущего дома¸ оказалось, что дом там уже стоит. Только не их.

В деревянном строении, сооруженном на участке Падучевых, живет семья Лауры Станеску, у которой пять детей.

Власти об этом были осведомлены.

- В ноябре прошлого года во время рейда сотрудниками полиции и администрации Орджоникидзевского района было установлено, что в микрорайоне Чапаевском на земельном участке, предоставленном многодетной семье, без разрешения были возведены одноэтажное деревянное строение площадью около 80 квадратных метров и сарай, - отчитались в районной администрации.

Табор не хочет в небо

Строить семейное гнездо Падучевым было негде.

- Я написала письмо с просьбой отменить распоряжение о выделении нам земли и вернуть нас в очередь, потом ходила на встречу к заместителю начальника департамента земельных отношений администрации Перми. Мне объяснили, что отказаться от участка невозможно, он уже занесен в Росреестр как наша собственность, - говорит Ирина Падучева.

Причем в числе собственников земли - дети. А значит, проводить какие-то операции с землей без согласования с органами опеки семья не может.

- Мы хотели купить землю за 650 тысяч у новой владелицы, - горячится Вячеслав. - Хотели 300 отдать сразу, еще 350 - через месяц-два. Но администрация ей запретила, сказала, что она не может продать участок, не имеет права. Все потому, что власти хотят нас отсюда выжить.

В феврале администрация Орджоникидзевского района подала исковое заявление, в котором просила признать дом самовольной постройкой и обязать владельцев за свой счет освободить земельный участок, снести строение и вывезти строительный мусор с земельного участка.

И 11 мая суд удовлетворил этот иск.

- Какой суд? Почему мне никто не сказал, что суд будет? - возмущается Лаура Станеску, хозяйка дома, идущего под снос.

Но в районном суде «Комсомолке» сообщили:

- Ответчики были надлежащим образом проинформированы, им было направлено письмо с уведомлением.

Мы уже собирались уезжать, когда подбежала одна из женщин:

- Вы сказали, суд был. А сносить нас когда будут? Сколько у нас времени есть?

- Так как по делу было вынесено заочное решение, будет особый порядок вступления решения в силу, - рассказала «Комсомолке» помощник судьи Екатерина Смирнова. - В случае, если ответчик не получит письмо с решением суда, то есть конверт вернется обратно, с этого дня отсчитывается семь дней. Если к тому времени не поступит заявление об отмене заочного решения, то через месяц решение вступит в законную силу.

И затем два варианта - либо владельцы сами сносят незаконную постройку, либо администрация района может снести ее самостоятельно и выставить затем хозяевам счет за проделанную работу.

- Суд, конечно, прошел, но я не могу сказать, что добилась своего, - грустно говорит Ирина. - Рано радоваться. Изначально в наших планах было строить дом. Но я не знаю, как мы будем там жить. Наверно, заборы трехметровые придется ставить.

Общество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕ