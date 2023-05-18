Чем удивит «Ночь музеев-2023» в Перми

Пермская галерея в последний раз проведет «Ночь музеев» в здании Спасо-Преображенского собора.

20 мая Пермская галерея (Комсомольский пр., 4) в последний раз проведет «Ночь музеев» в здании Спасо-Преображенского собора. В следующем году сотрудники музея рассчитывают встречать Всероссийскую акцию в новом здании. А в эту ночь галерея приглашает на экскурсии, посвященные истории создания Спасо-Преображенского собора, в котором музей размещается с 1932 года. Например, в 18.30 и 20.30 перед зданием собора состоятся экскурсии «Устремленный в небо. Колокольня собора». А в 21.30 экскурсовод расскажет об интерьерном убранстве Кафедрального собора.

С 18.00 до 23.00 в рамках «Ночи музеев» в галерее пройдут также лекции и экскурсии, посвященные династии купцов-пароходчиков Каменских, а также связанные с произведениями французской живописи, импрессионизма, авангарда, пермской деревянной скульптуры, жизнью и творчеством художников-маринистов.

Мультимедийный парк «Россия – Моя история. Пермский край» (ул. Монастырская, 2) приглашает на лекцию архитектора Геннадия Воженникова, посвященную 300-летию Перми: об основании заводского поселка Ягошиха, нападении камских ушкуйников на заводской поселок и строительство крепости. Она начнется в 19.00. А в 20.00 пройдет костюмированная экскурсия «Основание Перми». В 22.00состоится иллюзионное шоу театра Владимира Данилина.

Дом Мешкова (ул. Монастырская, 11) пригласит на «Урок в древнерусской школе». Грамотный человек с точки зрения наших предков должен был уметь читать, писать и петь. Занятие по древним песнопениям состоится в 18.15. Также пройдут мастер-классы по изготовлению открыток, украшений из пластика и бумаги. А в 20.00 на улице перед музеем начнется концерт кавер-группы Luckys.

Эксклюзивные экскурсии «Однажды майским вечером…» состоятся в фондохранении музея (ул. Сибирская, 15) в 13.00 и 16.00. В запасниках будет воссоздана атмосфера рубежа XIX-ХХ веков в Перми. Посетителей пригласят на чашку чая к молодым супругам. Пока не поспел самовар, можно полюбоваться деталями интерьера, послушать магические звуки музыкальной шкатулки, рассмотреть безделушки на дамском туалетном столике, поболтать о веяниях моды и помочь хозяйке собрать саквояж, чемодан или корзинку для пикника.

В Детском музейном центре (ул. Пермская, 78) «Ночь музеев» будет посвящена писателю Льву Давыдычеву. Юнрые посетители смогут сделать шлем лунатика, как у Ивана Семенова, шпионский пистолет, как в романе

«Руки вверх, или враг №1», сыграть в настольные игры вместе с Лёлишной из третьего подъезда, а также увидеть фрагмент мюзикла «Иван Семёнов: самое время мечтать!» (начало в 16.00). В 20.00 состоится творческая встреча с актерами Пермского театра кукол, которые покажут несколько сцен из спектаклей «Лёлишна из третьего подъезда» и «Уроки жизни Ивана Семёнова».

В Музее пермских древностей (ул. Сибирская, 15) будут работать мастер-классы по раскраске мамонтов и тираннозавров. С 22.00 до 23.00 пройдет экскурсия-сюрприз «Камни, кости и мечты. Живые истории». В полной темноте прозвучат рассказы об экспедиции за трогонтериевым слоном и живые истории про раскопки и Музей пермских древностей. Также музей познакомит юных пермяков с уличными играми, в которые играли их бабушки и дедушки.

В Музее электротранспорта «Музей*Т» (ул. Уральская, 108а) в 17.00, 19.00 и 21.00 будут проходить экскурсии, на которых гости смогут посетить ретро-трамвай КТМ-1, попробовать себя в роли водителя грузового троллейбуса КТГ-2 и отыскать счастливый билетик.

В Музее современного искусства PERMM (б. Гагарина, 36) «Ночь музеев» объединит 14-й день рождения музея и финисаж масштабной персональной выставки скульптора и художника-минималиста Андрея Красулина.

Пермская Арт-резиденция (ул. Монастырская, 95А ) в 15.00 пригласит на премьеру спектакля «Победа» (6+) - специальный художественно-театральный проект, созданный Пермской Арт-резиденцией и Пермским театром «Арлекин». В 18.00 состоится авторская экскурсия Юрия Лапшина по выставке «О времени».