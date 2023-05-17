Как пермякам избежать проблем с артериальным давлением

Если у человека повышенное давление, ему ставят диагноз артериальная гипертония или гипертензия, если давление пониженное – гипотония или гипотензия. Фото: Александр ГЛУЗ

Ежегодно 17 мая по инициативе Всемирной антигипертензивной Лиги и Международного общества гипертонии отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

Что такое артериальное давление? Это сила, с которой кровь давит на сосуды. Артериальное давление зависит не только от возраста человека, пола, времени суток физической активности и стресса, но и от работы сердца, эластичности и тонуса кровеносных сосудов.

Различают два показателя АД:

1.Систолическое – его еще называют верхним. Оно отражает давление в артериях, которое создается при сокращении сердца и выбросе крови в артериальную часть сосудистой системы.

2.Диастолическое – нижнее. Оно отражает давление в артериях в момент расслабления сердца, во время которого происходит его наполнение перед следующим сокращением.

У маленьких детей нормальным считается давление 80/50, у подростков — 110/70. У взрослых людей АД незначительно увеличивается, но в норме оно не должно быть больше 140/90.

Какое давление опаснее

Если у человека повышенное давление, ему ставят диагноз артериальная гипертония или гипертензия, если давление пониженное – гипотония или гипотензия.

- Текущая артериальная гипертензия значительно опаснее для здоровья, чем гипотензия, - отмечают кардиологи. - Как показывают результаты исследований, с каждыми +10 мм рт. ст. увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. При этом важно понимать, что человек может не ощущать симптомов высокого артериального давления, но он уже может являться гипертоником. Для раннего выявления повышенного артериального давления необходимо регулярное его измерение.

Какие симптомы должны насторожить

- При очень высоком давлении, как правило при 180/120 или выше, человек может ощущать сильную головную боль, боль в груди, головокружение, тошноту, шум в ушах. Может появиться затруднение в дыхании, нарушение сердечного ритма, шум в ушах, рвота, помутнение в глазах, носовое кровотечение.

У пациентов, страдающих повышенным давлением, в семь раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в четыре раза чаще — ишемическая болезнь сердца, в два раза чаще поражаются сосуды ног.

Если не обращаться за медицинской помощью, риск внезапной смерти повышается на 50 процентов.

Факторы риска

- Наследственность;

- Избыточная масса тела или ожирение;

- Отсутствие физической активности;

- Избыточное употребление соли и чрезмерное употребление алкоголя.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Меньше соли и алкоголя

Как рассказали специалисты Министерства здравоохранения Пермского края, для профилактики гипертонии пациентам необходимо внимательнее относиться к своему образу жизни.

Первое – следить за питанием, есть больше фруктов и овощей. Второе – увеличить физическую нагрузку, следить за своим весом, делать зарядку, больше гулять, меньше находиться в сидячем положении.

Есть ли проблемы со здоровьем уже дали о себе знать, и врач поставил диагноз «артериальная гипертония», не рекомендуется:

- употреблять не больше 5 граммов соли в день

- употреблять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров;

- курить и злоупотреблять алкоголем

- пропускать прием лекарств

- свести к минимуму стрессовых ситуаций.

- И помните, что регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации способствует раннему выявлению и коррекции факторов риска этого заболевания, - отмечают в краевом минздраве. - Все мероприятия диспансеризации направлены на раннее выявление и профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, в т.ч. артериальной гипертонии. Контролируйте свое артериальное давление и будьте здоровы!