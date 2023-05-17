Ольга Бузова или премия Оскар: как нынешние выпускники отмечают окончание школы

Выпускной вечер это повод веселиться, отрываться, общаться и танцевать. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Еще немного и у ребят из 4, 9 и 11 классов начнется горячая пора школьных выпускных. Как поменялось программа трогательного праздника прощания со школой за последние годы? Что заказывают нынешние выпускники для своих вечеров? И какие тренды и фишки мероприятий предлагают профессиональные ведущие?

Об этом и многом другом рассказала «Комсомольской правде» аниматор и ведущая из Перми Ольга Буц, она занимается организацией праздников более 15 лет.

Гаджеты и нескончаемый праздник

- В начале моей работы дети были совсем другими, их очень легко можно было удивить, - рассказывает Ольга. - Достаточно было того, чтобы на выпускной вечер пришел любимый герой: пират или клоун. И это уже было «Ура»! Современные выпускники – другие. Они невероятно развитые и продвинутые, поэтому их очень тяжело удивить. Причин я вижу две: во-первых, сейчас у всех есть гаджеты, где они видят жизнь блогеров, и хотят себе также. Во-вторых, раньше у них не было такого количества игровых комнат, лабиринтов, квестов и других развлечений.

Сейчас у деток много друзей, и они перемещаются с одного дня рождения на другой, а родители именинников из сил выбиваются, стараясь удивить гостей: устраивают фейерверки, приглашают аниматоров или празднуют его в новом необычном месте.

И потому из праздника-праздника выпускной вечер, к которому ученики шли долгие годы, все чаще превращается в просто классную вечеринку. Конечно, если организацией праздника занимаются профессиональные ведущие, то им удается провести выпускной так, что он запоминается ребятам навсегда.

- Работа ведущего - непростая, но очень важная, - улыбается Ольга. – Почему-то многие считают, что когда ты сидишь в офисе или вытачиваешь деталь на заводе, то ты да, работаешь. А когда вышла, поболтала и получила за это деньги, то это не работа. А представьте себе: в зале сидят 100 человек, которые ждут праздника, и только от ведущего зависит, как пройдет вечер! У любого получится? К тому же весь материал ведущий пропускает через себя, и каждый раз дарит себя людям эмоционально.

Костюм амунгасика или tiktokа

- Итак, выпускные в младших классах, - начала свой рассказ Ольга. - Думаете, их устраивают только четвероклассникам? Это далеко не так. Часто нас зовут в первые классы, ведь самый сложный первый год учебы остался позади. Приглашают также в детские сады: дошколятам заказывают выпускные, дни рождения или февромарт. Причем, детки на полном серьезе хотят и просят, чтобы к ним на выпускной приехала Ольга Бузова или Хабиб! Все это они видят на вечеринках суперзвезд в интернете.

Что касается героев, которых хотят видеть на своих праздниках детки до 10 лет, то мода здесь быстро меняется, и если раньше малыши хлопали в ладоши от спасателей из «Щенячьего патруля» или костюма феи Винкс в парике, то сейчас все построено на Интернете: дети выбирают для своих выпускных темы tiktokа, YouTube, челленджей или селфи.

Костюм – костюмом, но аниматору нужно хорошо поработать, чтобы удержать внимание ребят. Фото: личный архив Ольга Буц.

- Жизнь не стоит на месте и анимационные программы тоже: мода на тренды постоянно меняется, и мы едва успеваем пошивать костюмы, - объясняет ведущая. – Роль костюма в нашей профессии переоценить сложно. Если, к примеру, в обычной жизни я могу несколько лет проходить в одном пуховике, то сценических костюмов у меня столько, что шкаф с трудом закрывается. Выручает и то, что мы делимся костюмами с коллегами. Еще важно, чтобы образ приглашенного персонажа знали и мальчишки, и девчонки. К примеру, не так давно меня попросили прийти на праздник в костюме «Among Us», этой компьютерной игрой увлекаются современные детки. Но объясните мне, как сшить костюм одноцветного бесформенного человечка без рук? Но мы постарались, и когда я вышла к ребятам, они восторженно захлопали: «Вау! Амунгасик пришел!»

Вау! Амунгасик! Фото: личный архив Ольга Буц.

Также Ольга со своей швеей долго ломали голову над тем, как сделать костюм Ютуба.

- Здесь тоже фантазию приходилось включать на полную: придумали яркую золотистую ветровку с пайетками, бандану и кепку, - говорит Ольга. – И конечно, если идешь на праздник, ты должна выглядеть как праздник: обязательная прическа, аксессуары и макияж поярче.

Важно, чтобы образ приглашенного персонажа знали и мальчишки, и девчонки. Фото: личный архив Ольга Буц.

Костюм – костюмом, но дальше аниматору нужно хорошо поработать, чтобы удержать внимание ребят.

- Деток надо постоянно чем-то удивлять, - объясняет ведущая. - За час программы я стараюсь провести 10-14 игр на коллективное действие. Танцевальные батлы сменяют челленджи, конкурсы, дискотека. Почему так часто меняю? Да чтобы остаться во внимании, чтобы дети были заинтересованы. Ведь если одну игру ведешь минут 20, ребята тут же тянутся к телефонам.

Аниматоров на выпускной заказывают не только в школы, но и в детские сады. Фото: личный архив Ольга Буц.

Еще одна из фишек сегодняшних выпускных - это соревнование между родителями и детьми. Ребятам задаются вопросы, ответы на которые знают только взрослые и наоборот. И такая «битва поколений» очень интересна ребятам. Они удивляются и спрашивают: «У вас что, реально раньше телефонов не было?»

В общем, хороший аниматор - это тот, кто идет в ногу со временем, соответствует интересам нынешних деток и говорит с ними на одном языке. А еще он ответственный и никогда не забудет приехать на выпускной. А чтобы подпитаться современными веяниями, постоянно обучается: ездит на мастер-класс и семинары.

Роль костюма в профессии аниматора переоценить сложно. Фото: личный архив Ольга Буц.

Любой каприз за ваши деньги

Средний «чек» на проведение выпускного вечера для одной семьи начинается от семи - десяти тысяч рублей и до бесконечности, в зависимости от кошелька, фантазии и запросов. И это без учета стоимости наряда и прически выпускника. Кто-то покупает выпускной «под ключ», кто-то «собирает» его из трех частей, оплачивая место, где будет проходить мероприятие, программу и стол.

По желанию, кроме аниматора или ведущего родители могут пригласить на праздник и других артистов: команду по брейк-дансу или, к примеру, шоу барабанщиков. Организовать за ваши деньги можно все, что угодно. А еще шары, конфетти, фейерверки, пенную или фольгированную дискотеку, а в финале вечера - огромный торт или пирожные с символикой класса.

в финале вечера - огромный торт или пирожные с символикой класса. Фото: личный архив Ольга Буц.

- Не буду юлить, если скажу, что выбор родителей нередко зависит от статуса школы, - уточняет Ольга Буц. – Мамы и папы ребят из обычной школы не заказывают то, что просят родители выпускников из элитных гимназий и лицеев. Набор дополнений зависит и от того, что кто-то организует выпускной вечер для одного класса, а кто-то устраивают огромный выпускной для всей параллели. Но это всегда непросто: иногда и в классе родители не могут прийти к единому мнению, а здесь нужно объединить всю параллель!

Где обычно отмечают выпускные вечера? Традиционно – в кафе или ресторанах. Также современные выпускники любят проводить вечера на базах отдыха или в гостевых домах с закрытыми беседками на случай, если не повезет с погодой. Но мест таких в Перми немного, поэтому разбирают их очень быстро, и чаще – уже осенью-зимой. Также есть классы, которые выпускной решают провести в квесте, где работает своя команда актеров и ведущих.

Жизнь не стоит на месте и анимационные программы тоже. Фото: личный архив Ольга Буц.

Говорун или Мисс сэлфи

- Нередко бывает, что я веду выпускной в девятом классе, а потом меня эти же дети приглашают вести праздник в одиннадцатом, - говорит Ольга Буц. – Или, к примеру, пригласил меня один класс, а потом порекомендовал другому. В нашем деле сарафанное радио - это лучшая реклама.

На выпускные в старших классах сценические костюмы уже не нужны, и ведущая надевает платье или красивый классический костюм, стараясь при этом выглядеть чуть скромней, чем сами выпускницы.

В старшие классы ведущая надевает платье или красивый классический костюм, стараясь при этом выглядеть чуть скромней, чем сами выпускницы. Фото: личный архив Ольга Буц.

- Но выпускные в 9 и 11 классах проводить непросто, а все потому, что у детей начинается возраст, когда они сегодня хотят одно, а завтра другое или вообще не хотят ничего, - говорит Ольга. – Потому я всегда приезжаю в школу, знакомлюсь с ребятами и говорю: «Родители захотели сделать вам настоящий выпускной вечер. Вы сами этого хотите? Помогать будете? Если да, то я готова подарить вам незабываемый праздник!»

Первый блок всегда задает тонн всего выпускного. Начинается он с торжественной части и душевных поздравлений от педагогов, родительского комитета и самих детей. Все творческие поздравления придумываются и обыгрываются во время подготовки.

В следующем блоке начинаются застольные игры и групповые конкурсы, также по желанию выступают талантливые ребята с песнями или бальными танцами. Обязательно чередуются подвижные и малоподвижные конкурсы.

- Если раньше одиннадцатиклассники любили выбирать на выпускных «Мистера» и «Мисс выпускной», то сейчас выпускники любят, когда их индивидуально оценивают, - объясняет Ольга. - И потому одна из любимых форм проведения выпускного стала «Книга рекордов нашего класса» с шуточными номинациями. Подбираются они индивидуально под детей и обговариваются с учителем заранее. Есть, конечно, привычные номинации: «Самый веселый», «Самый активный», но есть и такие, которые идут в разнос: например, «Говорун», «Мал золотник, да дорог» или «Мисс селфи».

Еще одна любимая форма проведения современного выпускного - это вручение Оскара. В месте, где проводится выпускной, выставляются фотозоны и декорации, раскатывается красная дорожка, заказываются статуэтки, и а дальше все происходит так, как показывают по телевизору.

Также и дети, и родители любят, когда выпускные проходят в стиле «девяностых».

- Главная мысль, которую мы пытаемся донести до ребят это то, что сегодня – их финальный вечер вместе, - объясняет ведущая. - Завтра пути-дорожки разойдутся, а кто-то из них вообще уедет в другой город, поэтому в последний вечер нужно веселиться, отрываться, общаться и танцевать.

Самая трогательная часть выпускного – финальная. Нередко ее любят проводить с букетом роз. Каждый выпускник дарит учительнице по одной розе с привязанной к ней ниточкой и говорит при этом самые важные слова, обращенные к любимому педагогу. Когда весь большой букет оказывается у учительницы в руках, она ножницами и обрезает ниточки, символизирующие связь с ребятами, отправляя тем самым их в большую самостоятельную жизнь. И в такие моменты редко обходится без слез.

Советы от аниматора

Выпускные в 4, 9 и 11 классов следует планировать заранее, уже на первом родительском собрании в сентябре. Желательно определиться с местом проведения, датой и суммой предоплаты.

Если родители не знают, с чего начать подготовку к выпускному – можно позвонить профессиональному ведущему и задать все интересующие вопросы.

Нередко бывает, что из 30 человек в классе помогают готовить выпускной два-три родителя из родительского комитета. А ведь чем больше будет помогать людей, тем результат получится интересней.

Когда идет подготовка к выпускному, обычно создается беседа в мессенджере, где обсуждаются вопросы и появляются такие родители, которые любит критиковать. Главная просьба у ведущих к таким мамам или папам: «Отвергая, всегда предлагайте».

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