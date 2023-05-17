Ее носил на руках Стаханов

Почти треть истории Перми прошла на глазах Инги Рябенко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из 300 лет существования Перми почти треть истории города прошла на глазах Инги Рябенко. В марте женщине исполнился 91 год. Она автор нескольких книг¸ посвященных Перми. Своими воспоминаниями, как менялся город за эти годы, Инга Михайловна поделились с «Комсомолкой».

- Мой дедушка Василий Логинов приехал в Пермь в 1919 году из Петрограда¸ - рассказала она. - Город встретил их мостом, разрушенным после отхода белогвардейцев. А на улицах торговали шанежками - это местное словечко поначалу было совсем непонятно прибывшим из столицы. Дедушка стал директором типографии №1. Ему дали квартиру в доме №31 по улице Карла Маркса, сейчас Сибирской. Это был бывший «Доходный дом Масленниковой, сейчас объект культурного наследия. На первом этаже был громадный танцевальный зал, который поделили на комнаты. Там мы и жили.

Без воды и отопления

Инга родилась в 1932 году. В это время в Перми было две центральные улицы – Ленина и Карла Маркса. Как вспоминает Инга Михайловна, улица Карла Маркса была очень красивой, на ней росла липовая аллея. На месте нынешнего Дворца творчества юных были яблоневые сады. Дети частенько пытались наведаться туда за яблоками, но сторож добросовестно караулил урожай.

За красивыми фасадами скрывалась довольно неказистая обстановка. В доме, где жила семья Логиновых, не было ни воды, ни канализации, ни отопления. Топили дровами голландскую печку. За водой ходили на колонку. Во дворе была выгребная яма и общий туалет для всех жильцов. Отопление и водоснабжение провели в дом только после войны - в 1946-47 годах.

До войны Инга успела окончить первый класс. Она училась в 11-й школе, которую с началом войны передали под госпиталь.

- В нашем классе поставили 12 коек, - вспоминает она сейчас. - Мы ходили к раненым, помогали им писать письма. Читали книги. Собирали вещи для фронта.

Госпиталь был организован и напротив их дома – в здании пединститута. Туда школьники тоже приходили, устраивали концерты для раненых.

Отвар свеклы и кусочек брынзы

- Жили мы в войну очень бедно, - рассказывает Инга Михайловна. - Был почти голод. Чай пили с сахарином. Лепешки делали из отрубей и картофельных очистков. У меня был туберкулез, поэтому было положено диетпитание: я ходила в столовую, где мне давали кусочек черного хлеба с ладошку, отвар свекольного супа – попросту вода, в которой варилась свекла, - и кусочек брынзы.

Продукты выдавали по карточкам. Что-то можно было купить на рынке – по «коммерческим ценам». Каковы были эти цены, можно судить о том, что зарплата Ингиной мамы была 500 рублей, а буханка хлеба на рынке стоила 250 рублей. Выручало семью то, что отец, работавший на военном заводе по брони, ездил в деревни и менял на продукты те немногие вещи, которые у них были – обувь, отрезы ткани.

На месте нынешнего Индустриального района были поля. В 1943 году семьи ездили туда сажать и копать картошку.

- А еще мы с мамой и женщинами из типографии ездили в Кишертский район на заготовку грибов и ягод. Нам выделили телегу с лошадью. Мы собирали грибы и сдавали их потом в потребкооперацию, - вспоминает пермячка. – Сами, конечно, тоже ели. У нас было с собой котелок, варили грибовницу.

Одним из самых запомнившимся моментом военного времени для Инги стала встреча с Алексеем Стахановым. Знаменитый шахтер-рекордсмен, выполнивший за смену двухнедельную норму, к этому времени уже работал в Народном комиссариате угольной промышленности СССР.

Алексей Стаханов в Перми Фото: из семейного архива

«У Стаханова были здоровенные руки»

- В Пермь Алексей Стаханов приезжал за оборудованием для шахты, - рассказывает Инга Михайловна. – Мой дядя Алексей Бушуев работал заместителем директора Павловского завода и он помогал ему это оборудование достать. Стаханов со своим шофером дважды приходил к нам домой. Вел себя он очень просто, как будто знаком с нами давно. Очень простой и доброжелательный человек. И очень мощный, высокий, фигура плотная. У него были здоровенные руки, и он меня подбрасывал кверху. Мне было неудобно, все-таки мне тогда было 11 лет, хотя я была худенькая.

И, конечно, навсегда запомнился пермячке День Победы.

- В театральном сквере у оперного театра собралось множество людей, - говорит она. – Кто-то плакал, кто-то обнимался, люди танцевали, кричали «Ура!».

С 1943 года Инга училась в 21-й школе. А после 1945 года школьников разделили – девочек перевели в 17-ю школу на улицу Ленина, она стала женской, а 21-я - мужской. Ввели раздельное обучение.

- В 1949 году отменили карточки. И мы ходили в 1-й гастроном, смотрели на конфеты, колбасы. Потом спускались по Карла Маркса до сквера Решетникова, который тогда назывался Козий загон. Там лестница вела вниз, к реке. Мы спускались по ней, гуляли по берегу и смотрели на колесные пароходы.

Окончив школу, Инга поступила в Пермский университет, потом работала в научно-исследовательских институтах химической промышленности. Была преподавателем в профессиональном училище. И до сих пор ведет активный образ жизни.

- Я пермячка, и горжусь этим! – говорит Инга Михайловна. – Поздравляю всех земляков с грядущим юбилеем Перми. Общайтесь друг с другом, радуйтесь жизни, ходите в театры и музеи и помните, что счастье не за горами! И надеюсь, что в Перми скоро достроят зоопарк и галерею.