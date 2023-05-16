Пермские школьники с наставниками от ПЦБК защитили проект на Всероссийском конкурсе ИКаР

- Поездка в Москву была незабываемой, было очень приятно представлять Пермский край на таком престижном конкурсе. Мы побывали в «Сколково», где познакомились с интересными проектами из разных школ России, - делится впечатлениями учащийся школы № 135 Данил Дегтярев. - Почерпнул для себя много новой информации. И уже есть идеи для дальнейших разработок.

Более 300 участников

4 и 5 мая в инновационном центре «Сколково» прошел финал Всероссийских профориентационных соревнований «Инженерные кадры России-2023» (ИКаР). На одной площадке собралось 100 лучших инженерных команд - более 300 детей со всей России в возрасте от 5 до 17 лет, изобретения которых прошли серьезный региональный отбор и получили высокую оценку экспертов.

Пермь представляла команда победителей регионального этапа конкурса – ученики пермской школы №135 совместно с наставниками Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК).

К производственно-образовательному кластеру ПЦБК 135-я школа присоединилась осенью прошлого года. Как объяснили в компании, в рамках соглашения ее специалисты помогают ребятам в профессиональном самоопределении через экскурсии на производство, профпробы и реализацию совместных проектов.

В «Сколково» команда пермяков представили инновационный проект «Бумагоделательная машина с автоматической системой штрихкодирования».Разработанный школьниками робот встроен в саму машину и способен наносить штрих-код на рулон бумаги прямо в процессе производства. После этого готовый рулон забирает погрузчик, и дальнейшее его перемещение внутри цеха или склада осуществляется при помощи системы штрихкодирования.

- Все данные о том, где находится товар, выводятся на сайт в режиме реального времени, - объясняют разработчики. - Таким образом, клиент предприятия получает полную информацию о всем жизненном цикле продукции, а сотрудники ПЦБК могут онлайн отслеживать всю цепочку товарооборота – от выхода с производства до поступления к потребителю.

Проект приближен к реальному производству

Работа над проектом продолжалась больше полугода. Школьники несколько раз посещали предприятие, чтобы детально изучить технологический процесс для построения своей модели машины. В свою очередь, сотрудники ПЦБК делились опытом работы с подобными механизмами и прорабатывали с ребятами практические моменты, связанные с общим функционированием модели.

- У каждого из нас был свой функционал, - рассказывает Данил Дегтярев. – Я был главным инженером и воссоздавал все конструкции робота. Отмечу, что наш проект максимально приближен к реальному производству и вполне может быть воплощен в жизнь.

Результатом участия в конкурсе стала победа в номинации «Взаимодействие с предприятием». После соревнования участники команды, тренеры и сотрудники компании наметили пути дальнейшего сотрудничества и приняли решение развивать проект дальше.

Будут новые проекты и перспективы

Кроме защиты проектов пермские школьники активно принимали участие в программе мероприятий. А она была очень насыщенной: множество экскурсий по «Сколково», мастер-классы, круглые столы, встречи и общение со школьниками и специалистами со всей России.

- Несмотря на то, что мы не так давно сотрудничаем с ребятами из школы №135, вместе уже смогли добиться высоких результатов. Сначала победили на региональном уровне, а теперь достигли победы на российском уровне в номинации «Взаимодействие с предприятием» соревнований ИКаР-классик. У ребят есть желание продолжать сотрудничать, развиваться и побеждать. Уверены, что в итоге появятся новые проекты и перспективы!» – подчеркивает инженер-проектировщик проектного офиса ПЦБК Вероника Синицына.

КСТАТИ

Всего в рамках производственно-образовательного кластера партнерами ПЦБК являются 16 образовательных учреждений, среди них ВУЗы, техникумы, колледжи и школы. Задачи совместной работы – развить у молодежи интерес к техническим специальностям, помочь выбрать востребованную профессию и выстроить карьерную траекторию.

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