Исполнительному директору СПК присвоено звание Заслуженный строитель РФ

Александр Владимирович знает производство с азов, с первых этапов больших планов, когда АО СПК вставало на путь предприятия полного цикла

Высшая награда для строителя – звание Заслуженный строитель Российской Федерации Указом Президента РФ присвоено исполнительному директору «СтройПанельКомплект» Александру Владимировичу Сыропятову. Награда вручена губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в рамках заседания Правительства.

Александр Сыропятов работает на заводе СПК более 30 лет. Он прошел трудовой путь от мастера цеха до исполнительного директора предприятия, на каждом этапе внедряя эффективные и рациональные решения, осваивая новые технологии, транслируя высокую ответственность и любовь к выбранному делу жизни.

Под руководством Александра Владимировича проходили самые важные вехи в жизни предприятия. Так, в 2011 году возводился цех и внедрялась технологияWanderBlok, а в 2021 году – проходила модернизация классической серии панельного домостроения. Ежегодно он руководит мероприятиями по модернизации технологического парка, ежедневно – выпуском железобетонных изделий, которыми комплектуются все объекты застройщика.

Александр Владимирович знает производство с азов, с первых этапов больших планов, когда АО СПК вставало на путь предприятия полного цикла. Именно такие люди, как Александр Владимирович выстраивали процессы, направляли команду и продолжают вдохновлять на большие планы и их реализацию.

Коллектив СПК – команда профессионалов, которая ежегодно подтверждает делом свои достижения!