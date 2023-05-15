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"Бизнес-новости": Пермь15 мая 2023 9:00

Выбираем счастливую квартиру в новостройке

ПЗСП предлагает варианты на любой вкус и кошелёк
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Ох уж эти муки выбора новой квартиры! Нужно учесть множество нюансов, чтобы не разочароваться, когда уже после переезда обнаружатся неожиданные «сюрпризы». Конечно, у каждой семьи – сотни своих особенных пожеланий и предпочтений. Но есть и перечень основных факторов, которые могут существенно повлиять на принятие окончательного решения. Хорошая новость в том, что сегодня на рынке можно найти достойные предложения на любой вкус и кошелёк.

Бюджет

Если он не ограничен, то дальше можно уже не читать: вам доступны абсолютно все варианты. Однако таких покупателей единицы, и подавляющее большинство из нас всё же вынуждено тщательно планировать доходы и расходы.

Понятно, что в зависимости от местоположения новостройки, уровня комфортности дома цены существенно отличаются. Например, в центральных районах Перми строящее жильё продаётся по 130 тыс. руб. за «квадрат» и выше. Но к счастью, за последние годы многое изменилось, и вовсе не обязательно жить в центре, чтобы получать все преимущества современной городской жизни.

Расположение

Для примера рассмотрим Орджоникидзевский район Перми, который, наряду с Кировским, считается самым «отдалённым». Но то, что ещё несколько лет назад считалось недостатком, сегодня превращается в существенные преимущества.

Скажем, микрорайон Молодёжный - это территория с отличной транспортной доступностью. Наземное метро, хорошо организованные автобусные маршруты делают поездку в центр быстрой и комфортной. Если ехать на машине,то время в пути займёт не более получаса. Если ехать по Восточному обходу, избегая пробок, - ещё быстрее. А когда будет введена строящаяся сегодня трасса ТР-53, время в пути сократится ещё больше.

Здесь представлена вся необходимая социальная инфраструктура: поликлиники, детские сады, дворцы культуры и дома спорта. Если раньше, говоря о «качественном образовании», мы имели в виду лишь единичные «престижные» школы в центре города, то сегодня это далеко не так. Расположенная в том же Молодёжном «Инженерная школа» считается одной из лучших в Перми.

Направо пойдёшь – на Каму и прекрасный пляж попадёшь. Налево пойдёшь – в лес попадёшь, где можно гулять, кататься на лыжах на хорошо оборудованных трассах и даже собирать грибы. Всё это делает жизнь в районе насыщенной, динамичной, но одновременно спокойной и близкой к природе.

При этом – бонус! – стоимость жилья в новостройках здесь существенно ниже. Например, цена «квадрата» в строящемся доме на ул. Косякова, 15а в микрорайоне Молодёжный – от 77 тыс. руб. https://clck.ru/34Qvr2

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Это на 18 тыс. руб. меньше средней цены по городу и практически в два раза ниже, чем в центральных районах. Значит, покупатель может себе позволить гораздо большую квартиру за меньшие деньги.

Комфорт дома

Застройщики, ведущие строительство в таких районах, прекрасно понимают запросы своих будущих покупателей. Поэтому они стремятся создать уровень комфорта, не уступающий (а иногда и превосходящий) новостройкам в центральных районах. Так они создают дополнительное конкурентное преимущество. Делать это им проще, чем в центре, где «вписывать дома» приходится на небольших «пятачках», высчитывая каждый квадратный сантиметр.

Например, в новостройке на ул. Косякова запроектированы спортивная и детские площадки с безопасным покрытием. Планировка позволяет «развести» территорию детских площадок и мест для отдыха с маршрутами движения автомобилей, они не пересекаются. Из каждого подъезда – два выхода: на проезд и во двор. Организована безопасность: во дворе, на входах в подъезды по периметру холла – видеонаблюдение, а при въезде на территорию – шлагбаумы, которые могут управляться через мобильное приложение. Со стороны улицы есть помещение колясочной, и коляски можно оставлять прямо в подъезде, не поднимая их домой.

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Важен комфорт не только во дворе, но и внутри дома. Многие застройщики предлагают дизайнерские холлы в подъездах.

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Согласитесь, такой уровень комфорта нечасто встретишь сегодня даже в самых «престижных» новостройках в центре.

Отделка

Наконец, ещё один важный аргумент – наличие\отсутствие отделки в будущей квартире. Достаточно на пять минут заглянуть в любой магазин стройматериалов, чтобы понять насколько это дорогое удовольствие – ремонт. К тому же необходимость приводить будущее жильё в «божеский вид» означает, что ваш долгожданный переезд придётся отложить на два-три месяца. А если условия сделки, при которой вы должны освободить имеющееся жильё, не позволяют этого сделать?

В общем, ремонт – то ещё сомнительное удовольствие. Поэтому если квартира сдаётся с полной чистовой отделкой (ссылка) – это означает большую экономию времени и денег. Перевёз мебель, подключил технику – и живи.

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Застройщик

Перед тем, как принять окончательное решение, стоит внимательное поинтересоваться, кто именно строит ваш будущий дом. Не ограничиваться только официальным сайтом компании, а хорошенько «прошерстить» интернет на предмет истории компании, наличия или отсутствия задержек в сдаче объектов, отзывов покупателей и т. д.

Покупка квартиры – слишком важное решение, чтобы позволить себе легкомысленность. Нужно выбирать только надёжного застройщика с хорошей историей и репутацией. https://clck.ru/34QwFC

Удачной вам покупки и счастливого переезда!

Выбрать лучший вариант помогут Вам менеджеры отдела продаж АО «ПЗСП», подробности по телефону +73422921547 или на сайте https://clck.ru/34QwFh

Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Косякова». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

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БИЗНЕС-ПРЕСС