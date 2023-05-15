«Стираем ноги в кровь, но продолжаем улыбаться»

Лауреат «Золотой Маски» Полина Булдакова. Фото: Антон Завьялов

18 мая на СТС выходит сериал «Балет» с Федором Бондарчуком и Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях. Но фильм - это всегда вымысел. А что же на самом деле происходит за кулисами театра?

В преддверии выхода сериала раскрываем главные мифы о балете вместе с примой Пермского театра оперы и балета, лауреатом «Золотой Маски» Полиной Булдаковой и ведущей солисткой театра «Балет Евгения Панфилова» Марией Тихоновой.

Миф №1. Балерина почти не ест

При упоминании этого мифа обе балерины просто рассмеялись - настолько это заезженный штамп. Да, «белые лебеди» на сцене должны выглядеть хрупкими и невесомыми. Но изнурять себя жестокими голодовками, чтобы похудеть, или вызывать рвоту после съеденного пирожного могут только юные девочки в хореографическом училище.

Они поступают туда в 10 лет тоненькими тростиночками. А к 14 годам женский организм начинает формироваться. И за излишне пышную фигуру, набранный вес могли и отчислить.

- Нас в училище обычно взвешивали раз в полгода, - рассказывает Мария. - Но я училась у прославленного педагога Людмилы Сахаровой. Так она могла взвешивать каждое утро. Она заходила в класс, окидывала взглядом учениц: «Тихонова, ты что-то поправилась, взвешиваться быстро!» И ты только – ах! Если диета не помогала, начинали голодать, даже глотать какие-то таблетки. Особенно перед экзаменом.

Мария Тихонова в спектакле "Путешествие против ветра".

Взрослые балерины просто держат себя в форме.

- Мы тоже люди, мы тоже хотим есть. Зачем себе что-то запрещать? – улыбается Полина. - Просто надо есть в меру. Захотелось тебе картошки фри – поешь, но не каждый же день. Обычно у нас днем нет времени поесть как следует. А когда приходишь вечером домой после спектакля¸ часов в десять - на ужин могут быть и макароны, и пельмени, и жареная картошка. После отпуска, когда не было нагрузок, все равно немного набираешь вес. После этого себе немного уменьшаешь порцию еду. Но это не означает, что надо исключить все.

Миф №2. Балерина не может весить больше 50 кг

На самом деле вес зависит от роста. По соцсетям бродят различные «формулы красоты». Одна из них предполагает, что для идеальной фигуры вес должен составлять величину роста в сантиметрах минус 110. То есть при росте в 175 сантиметров девушка должна весить 65 килограммов.

Конечно, для балерины – это перебор. Но не потому, что она при этом будет выглядеть неэстетично. Просто в дуэтных танцах партнер должен поднимать балерину и удерживать ее на вытянутых руках. А танцовщики все же не тяжелоатлеты.

- В училище переживают за спины мальчиков, и девочек весом более 50 килограммов вообще не допускали до дуэтных танцев, а по итогу учебного года порой и отчисляли, - говорит Полина. - А в театре в таком случае просто грозно скажут: «Вы плохо выглядите. Приведите себя в порядок! И пока на сцену не выходите», - но, конечно, увольнять не будут.

- При росте в 175 см ты не можешь весить 48 килограммов, это уже нездоровье. Но и тяжелее 55 ты не можешь быть, - подводит итог Мария.

Миф №3. На личную жизнь времени нет

Рабочий день у балерин начинается в11 часов утра с класса - разминка, упражнения у станка, прыжки… Потом репетиции. Вечером – спектакль. Перерыв только на то, чтобы сходить пообедать.

Фото: Антон Завьялов

- Да, жизни за пределами театра у нас почти нет, - признается Полина. - У нас и семьи обычно создаются внутри театра, потому что на стороне очень сложно найти свою половинку. Такого человека, чтобы ждал, терпел и понимал. Хотя, бывает, и по-другому. У нашего педагога, к примеру, муж не балетный. Но они много лет вместе и любят друг друга.

- В молодости кажется, что в твоей жизни может быть только творчество, больше ни на что нет времени, - считает Мария. - Ты каждый раз выходишь на сцену, как в последний раз. Это такой кайф, такой адреналин! Но после из-за огромных физнагрузок не остается сил уже ни на что. Ничего не надо – только прийти домой, снять поскорее обувь. Сейчас с опытом я могу утверждать, что вся жизнь не может строиться исключительно на балете. Но лет 20 назад я бы ответила – вы что, для меня есть только балет.

Миф №4. Балерины не рожают детей

Обе мои собеседницы являются полным опровержением этого мифа. Полина недавно родила сына,¸ у Марии – двое детей.

- Раньше была установка¸ что ты должна только танцевать, делать карьеру, поэтому солистки редко рожали. Сейчас все к этому проще относятся, - говорит Полина. - И в декрет уходят, и рожают, а потом возвращаются на сцену.

- Но надо рожать в молодом возрасте, тогда организм быстро восстанавливается, - уточняет Мария. - Те, кто тянет и рожает ближе к 40, обычно из декрета в балет уже не возвращаются. Я первый раз стала мамой в 24 года. У меня как раз только пошел карьерный рост, - и тут пауза. Я тогда в самом деле переживала, думала, как буду восстанавливаться. Но я всем сказала: «Я быстро!» Так и получилось. Я до шестого месяца танцевала, а, когда ребенку исполнился год, вышла из декрета и даже на гастроли ездила.

Миф №5. Балерины выходят на пенсию в 35 лет

Право на пенсию солистки балета получают после 15 лет работы на сцене, танцовщицы кордебалета - после 20. Так как после окончания хореографического училища балерины поступают в театр в возрасте 18-19 лет, то на пенсию они могут выйти уже в 33 года. Но пользуются этой возможностью немногие.

- Если у тебя есть силы и желание, ты продолжаешь танцевать. У нас в кордебалете есть танцовщица, которой 50 лет, но она все еще танцует, - рассказывает Полина.

- Как правило, в 32-35 лет никто не бросает балет, - говорит Мария. – В этом возрасте только второе дыхание открывается. И из театра никто не выгонит. Но надо к себе адекватно относиться. Не надо делать то, что твое тело не может делать. Мне нравится фраза Галины Вишневской: «Лучше на один день раньше уйти, чем на пять лет позже».

Мария Тихонова в спектакле "Реквием по Анне"

Миф №6. Пуанты уродуют ноги

Во время танца на пуантах пальцы должны выдерживать весь вес балерины. Из-за этого деформируются суставы на стопах.

- Как бы прекрасно не смотрелся балет на сцене - это тяжелейший труд, изнашивающий тело, - рассказывает Мария. - Пуанты действительно выглядят легко и воздушно, но из-за них у нас измозолены в кровь ноги. Ногти сползают, потом вырастают новые. И как бы ни хотелось в отпуске ходить в босоножках, приходится носить обувь с закрытыми носками.

- Всякие бывают ситуации, - подтверждает Полина. – Бывает, стираем ноги в кровь, но мы же балерины, мы продолжаем улыбаться.

Миф №7. Соперницы устраивают гадости

Говорят, мир искусства жесток. И ради значимой роли балерины могут изрезать платье сопернице, подложить осколок стекла в пуанты или туфли. Впрочем, это же рассказывают и про конкурсы на звание разнообразных «мисс»¸ и про фигурное катание.

- У нас в театре нездоровой конкуренции, агрессии, зависти нет, - уверяет Мария. - Такие люди долго не задерживаются. Но моя однокурсница, прекрасная балерина, которая распределилась в один небольшой театр, оказалась в ситуации, когда реально лезвия в пуанты подсовывали. Там был театр ровный, без блеска, и тут вдруг пришла балерина с идеальной школой. Зрители наконец-то увидели Балет. На ее фоне все остальные просто терялись. Так что вынудили ее уехать.

- Эта история не про Пермь. Абсолютно, - считает Полина. - Я выпустилась из училища в 2011 году и за это время ни разу не слышала ни о чем подобном. У нас труппа как одна семья.