«Если вам за 50 - на работу пригласят?»: могут ли пермяки в возрасте получить работу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 50+ трудовая жизнь только начинается? Журналисты «Комсомолки» решили выяснить, легко ли найти рабочее место людям в возрасте

- Ну что, наш звездный час пришел? - перемигнулись мы с коллегой, когда услышали новость: мол, теперь в России очень нужны работники старше 50 лет. Работодатели, говорят, чуть ли не в драку кидаются за такими кадрами. И есть причины - нехватка мигрантов, частичная мобилизация и отъезд за границу самых пугливых молодых мужчин.

А вот тех, кому за 50, на рынке труда осталось много. В отличие от молодежи они готовы переучиваться и идти в рабочие профессии, где сейчас острая нехватка кадров. Вдобавок мы еще о-го-го: достаточно крепкие, имеем опыт и умеем без лишних слов выполнять поставленные задачи. Так у кого из четырех соискателей получится найти работу?

Хорошо, что вы «тетенька»

Дарья, 51 год

Дарья пыталась устроится в школу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Я филолог по образованию, 15 лет проработала учителем, еще столько же - журналистом. Самым простым вариантом было бы вернуться в школу. И хотя душа протестует (не хочу снова журналы заполнять!), я решаю попробовать. Но сразу от ворот поворот.

- У нас не хватает физиков и трудовиков, - рассказывает мне секретарь в одной из школ Перми. - Вот тут мы на возраст не смотрим. А по русскому-литературе нет недостатка в желающих. Вам же еще нужно квалификацию возвращать, учиться...

Ну что ж, придется отправиться на охоту в интернет. Размещаю резюме - ищу место помощника директора. Пишу, что согласна на переобучение. Мне сразу предлагают работу «диспетчера на телефоне», «администратора в салон красоты», «офис-менеджера», «сотрудника пункта выдачи заказов» и даже «прачки», «зооняни в зоогостинице» или «проводника пассажирского вагона». Правда, в реальности многие вакансии - пустышка.

А вот, похоже, реальная вакансия - «личный помощник руководителя» на крупное производственное предприятие. Правда, зарплата только 40 тысяч, но работа в центре города, полчаса езды от дома.

- Надо вести личный календарь руководителя, назначать и подтверждать встречи, бронировать билеты и отели для командировок, - объясняет по телефону девушка.

- Мне 51 год, но я очень ответственная, - сообщаю.

В голосе собеседницы - замешательство. Мне обещают, что перезвонят, когда рассмотрят резюме всех кандидатов. И, конечно, не перезванивают...

Пока жду звонка, натыкаюсь на газету бесплатных объявлений с вакансиями. Оказалось, у нас не хватает трудяг в общепите: продавцов-кассиров, пекарей, поваров, фасовщиков полуфабрикатов. Зарплаты - от 22 до 55 тысяч рублей. По телефону сразу предупреждают: возраст значения не имеет, но работа тяжелая, на ногах, не для неженок.

Через неделю поисков мне все-таки удается найти работу администратора-регистратора, вакансию вижу в той же газете. Звоню, меня приглашают на собеседование.

- Мы занимаемся рекламой и поставкой товаров для дома и офиса, и ваш возраст не помеха, у нас работают даже студенты и пенсионеры, - рассказывают мне в уютном офисе в центре города. - Работа по гибкому графику в утренние, дневные и вечерние смены. Возможно совмещение. Ваша задача - принимать входящие звонки, оформлять заявки и вести внутреннюю документацию. В первое время можно и работать, и стажироваться. График - от четырех часов в день. Оплата в случае полного рабочего дня с 9.00 до 18.00 - 42 тысячи рублей, если работаете меньше - меньше получаете.

Еще одна вакансия, куда меня пообещали взять, - помощник в архиве.

- Даже хорошо, что вы уже, так сказать, «тетенька», - утешили меня на собеседовании. - Значит, точно хвостом не махнете и не улетите в теплое местечко, как нынешняя молодежь. У нас молодые максимум на 2 - 3 месяца задерживаются: учишь их, учишь, а потом бац - и сбежали. Если любите порядок, работу с документами и согласны на небольшую зарплату - ждем! Задача - оцифровывать архив и сортировать документы так, чтобы нужную бумажку можно было даже через 50 лет найти.

- А зарплата какая? Я хоть и «тетенька», но младший сын еще школьник. Деньги нужны.

- Зарплата на госслужбе будет состоять из оклада, доплаты за ранг, выслуги, надбавок и премии. Первые два пункта гарантированы, выслуга появится года через три. Надбавки и премии тоже бывают. Около 40 тысяч получать будете.

Правда, в откликах сообщают, что обычно выходит меньше - тысяч 20. Но попробовать можно, если очень припечет.

«Как я не стал пластиковым королем»

Михаил, 63 года

Михаил пытался устроиться на работу как по гуманитарной, так и на технической специальностям Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мой стаж в журналистике - 39 лет, но иллюзий по поводу поиска работы я не питал. Ну кто, спрашивается, будет искать работника пенсионного возраста? В вакансии честно указал: «63 года». Подумав, приписал: «Опыт работы в гуманитарной сфере». Заодно сообщил, что когда-то окончил три курса политеха и даже пару лет отработал техником в оборонном НИИ. Может, это выстрелит?

Не выстрелило. Звонки за неделю эксперимента можно было пересчитать по пальцам. Сначала предложили стать вахтовиком.

- Геодезистом работали? - спросили меня.

- Нет, только контурные карты в школе раскрашивал, - говорю.

На этом разговор закончился.

Затем кто-то, видимо, решил, что гуманитарий обязан уметь обращаться с метлой.

- Мы подыскиваем дворника. У вас дача есть? - огорошили меня неожиданным вопросом.

Я стал рассказывать, как тщательно умею подметать на дачном участке опавшие листья, но мой ответ оказался неправильным.

- Скоро лето, - объяснили мне. - Вы пенсионер и наверняка будете торчать на даче. Позвоните по этому телефону, когда потеплеет.

Третий звонок: мне пообещали целых 60 тысяч рублей в месяц! Надо собирать по городу из баков для раздельного мусора пластиковые бутылки.

- И сколько их нужно собрать? - уточняю.

- Мы платим по 6 рублей за килограмм. Это если вы будете работать на своей машине.

Я хоть и гуманитарий, все же смог подсчитать: чтобы заработать обещанную сумму, придется собрать 10 тонн пластика. Едва ли я способен на подобные рекорды.

Единственным реальным вариантом оказалась вакансия сторожа на объекте. На каком именно? На каком скажут. Без оформления. И по минимальным ставкам, раз нет удостоверения охранника.

«У вас есть умение убеждения?»

Егор, 58 лет

Егор искал работу в интернете и созванивался с работодателями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для чистоты эксперимента я решил пойти двумя путями – попытать счастья через популярный сервис по поиску работы и звонками непосредственно работодателю.

На страничке сервиса создал резюме с описанием своей реальной деятельности и достижений шести последних лет. Подобрал набор необходимых требований, которые действительно должны быть необходимы для моих 58 лет. Через каких-то 6-7 лет пора на заслуженный отдых, а значит пора задуматься об увеличении пенсионных баллов: поставил доход от 50 тысяч рублей и отмел самозанятость.

Похоже, такие «завышенные» требования стали решающими для моих потенциальных работодателей. Мое идеальное резюме не имело успеха – ни единого предложения за целую неделю! Кстати, частенько бывая на пресс-конференциях заметил интересную деталь – таких мастодонтов как я среди представителей прессы практически не осталось. Мои коллеги – это, в основном, девочки-мальчики в возрасте до 30 лет.

Ладно, подумал я, если не хотите таким образом обращать на меня внимание, буду активно продвигать свою персону откликами на множество имеющихся профильных вакансий. Для начала сделал несколько откликов – через день - два мое резюме просмотрели четыре работодателя. Просмотрели и забыли.

Решил не отступать от поставленной цели и позвонил по указанным в вакансиях телефонам. Беседовал с очень милыми девушками: «да, ваше резюме просмотрели», «у нас так много откликов, руководство просто не успевает дать ответ», «позвоните нам через два-три дня, а лучше мы вам перезвоним…». Ага, знаем, проходили!

В общем, караул! Надо брать на вооружение глубокую мысль Великого Комбинатора: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Пора переквалифицироваться в управдомы». А что, вдруг получится?!

Что сегодня в тренде? По-прежнему рекламные менеджеры – число вакансий исчисляется десятками, да и работодатель к кандидатам серьезных требований не предъявляет: умение работать на «горячих» и «холодных» звонках, наличие базы клиентов.

Заглянул в онлайн-сервис по поиску работы, наугад ткнул на 14-ю позицию. Это оказалась компания, занимающаяся рекламой на транспорте, лифтах жилых домов и тому подобное. Прокашлялся-причесался, звоню! После «паруминутного» общения на другом конце телефона мне сделали многообещающее предложение: «Приходите, завтра ждем на беседу». Контора оказалась не в самом центре города, пришлось немного поплутать и даже прибегнуть к карте в своем телефоне.

Надо признать, встретили очень хорошо, угостили печеньками и горячим напитком «на выбор». Подробно рассказали, чем предстоит заниматься, какие есть трудности. Единственное, что не показали - финотчетность компании! Словом, мечта, а не компания!

А дальше посыпались странные вопросы: «Предстоит искать заказчиков и общаться с ними, сможете?»; «Представляете объем работы?»; «Есть умение коммуникации и убеждения?». Ближе к концу разговора въедливая рекламодесса ударила прямо «в лоб»: «Вы, вообще, зачем к нам пришли? У вас хорошая профессия, какую цель перед собой ставите?»

И я поплыл. Пришлось наплести что-то про стабильную жизнь и достойную старость. И осознать: готовиться к таким беседам, ребята, надо заранее! По итогу, дали время «на подумать» и отпустили с миром.

В общем и целом, работу найти можно - она «всем возрастам покорна». Даже для такого «пенса», как я. Просто порой надо проявить настойчивость и большую заинтересованность, искать и не сдаваться. Еще один главный вывод – работодатель сам на тебя не набросится: прямое общение дает больше шансов на удачу.

«Со старыми чертежами работать некому»

Николай, 62 года

По образованию я инженер, всю жизнь проработал на самарском заводе оборонного комплекса. А пять лет назад ушел на частное производство. Там больше платили. Но в 2021 году из-за коронавируса начались сокращения, и я уволился. Решил заняться здоровьем...

Ради чистоты эксперимента ищу вакансию на сайте, не звоню на родной завод, хотя подозреваю: там охотно возьмут обратно. Кажется, нашел! «Инженер-технолог на производство». Требуются «умение проводить анализ чертежей, определение маршрута изготовления деталей, разработка технических заданий на проектирование деталей» - все мое, знакомое. Зарплата от 50 тысяч рублей на руки.

Перезванивают достаточно быстро. Кадровичка колеблется, узнав возраст: вы же еще не пенсионер? Признаюсь, что он самый. Она раздумывает, но все же назначает встречу с начальником техбюро.

К собеседованию готовлюсь: глажу рубашку. И звоню работающему товарищу, спрашиваю, бояться ли конкуренции от молодежи.

- Ну в очередь к нам молодежь не выстраивается, особенно в технологический отдел, - говорит тот. - В программах они, конечно, сильны, а вот знание техпроцессов хромает. Да и еще сейчас все хотят на удаленку, а не ехать к восьми утра на край города... Но если начальник молодой, амбициозный, может не взять просто из вредности, чтобы не умничал.

Однако мне везет: встречает мужик в возрасте около 50 лет. Признается, что работы много и опытный сотрудник предпочтительнее.

- Сейчас поднимаем старую документацию, чтобы нужные в производстве приспособления модернизировать и размножить. У многих разработок есть советские прототипы. А со старыми чертежами по старым нормативам просто работать некому, - разводит он руками. - Так что люди, которые еще по прежним стандартам работали и все это знают, нам очень нужны.

- А зарплата, как в вакансии?

- Для вас мы попробуем что-то придумать, есть надбавки. Для тех, кто занят в оборонзаказе, рабочий день увеличен. А у вас еще и пенсия будет.

Я обещаю подумать. И... решаю вернуться на родной завод. Вроде согласился на эксперимент только ради любопытства, но очень уж хочется быть полезным. А еще душу греет мысль: я и правда нужный специалист.

Советы от руководителя отдела по подбору персонала крупного производственного предприятия Алины Самойловой:

- В резюме не акцентируйте внимание на возрасте. Не надо писать лишних слов и стараться понравиться. Так будет казаться, что вы в себе не уверены. Опишите свой опыт и задачи, которые приходилось решать раньше, но сообщите только о тех навыках, которые будут полезны и используются сейчас. Покажите, что разбираетесь в современных технологиях. Сразу укажите зарплатные ожидания.

- Не просто откликайтесь на вакансию. Предлагайте встретиться, подготовьте короткое резюме о вашем опыте, которое поможет доказать, что с вами нужно переговорить.

- На собеседовании лучше сразу ответить на все опасения, которые могут возникнуть. Расскажите об опыте работы в более молодом коллективе, если он был, подготовьте четкие аргументы, почему вы готовы работать с энтузиазмом и развиваться в выбранном направлении.

- Обязательно подчеркните, если имеете связи в отрасли и наработанные контакты.

- Как бы это банально ни звучало, упомяните, если не болеете или не ходите на больничный. На собеседовании об этом не спросят, но сомневаться будут, а вы сразу добавите себе очков.

Советы от тех, кому за...

- Интерес к работникам 50+ сейчас и правда повысился, но это в основном касается промышленных предприятий, - говорит владелец кадрового агентства Detkin&Co Алексей Деткин. - В других отраслях по-прежнему предпочитают искать специалистов до 40 лет, которые более гибки в обучении и принятии решений.

На производство, в частности, в оборонный комплекс готовы сейчас брать людей и старше даже без опыта работы. Но речь идет в первую очередь о рабочих специальностях. На инженерные должности ищут готовых специалистов, которые уверенно работают с современными программами. Программное обеспечение быстро обновляется, и прежнего опыта тому, кто, например, был инженерно-техническим работником некоторое время назад, может не хватить.