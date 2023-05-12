Синоптики рассказали, ожидает ли жителей Прикамья самое жаркое лето за последние 150 лет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет! Столбик термометра уже в начале июня может преодолеть +40 градусов!

Подобные сообщения облетели новостные ленты по всей стране. Экстремальную жару пообещали как жителям южных регионов Приволжья, так и северных. Причем, уже в самое ближайшее время.

Затем синоптики один за другим стали называть подобные прогнозы слишком смелыми. А некоторые – и вовсе фейком.

Откуда же они взялись?

Экстремальную погоду нагадали британские ученые

О том, сколько правды в этом прогнозе, рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Как выяснилось, корни этой сомнительной истории с аномальной жарой идут из прогноза британских специалистов МетОфиса (аналог нашего Гидрометцентра).

По их оценке, этим летом по всему миру ожидаются засуха и связанные с ней катаклизмы. Якобы всему виной феномен «Эль Ниньо» (исп. El Nino— малыш, прим.), который представляет собой повышение температуры в Тихом океане и оказывает заметное влияние на климат. По мнению профессора британского Университета Рэдинга Энди Тернер, эффекты «Малыша» могут затронуть и некоторые регионы России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, и даже Урал с Сибирью.

Однако российские метеорологи, в том числе нижегородские, уверены — это заявление слишком категоричное. На наш климат влияет множество различных факторов, из-за чего присутствие «Эль Ниньо» россияне могут и не ощутить.

- Да, такое явление, как «Эль Ниньо», имеет место быть, - объяснила Ольга Мокеева. - Однако в общей системе циркуляции атмосферы бывают и другие явления, в том числе источники местной циркуляции. На фоне глобальных значений интенсивность и ускорение изменения климата в наших широтах гораздо больше проявляются, чем по всей России.

Говоря простыми словами, не справедливо при составлении прогноза основываться только на одном явлении, так как на погоду в конкретном регионе влияет целый комплекс различных факторов.

Теплый, но капризный май

Тем не менее, буквально во всех регионах Приволжья нынче наступила ранняя весна, а сейчас стоят засушливые дни. Не исключают метеорологи и очень теплой погоды уже в мае. Но предупреждают, что погода может быть неустойчивой и вполне возможны возвратные холода с ночными заморозками.

В той же Нижегородской области синоптики прогнозируют вероятность 30-градусой майской жары.

- Предварительный прогноз на май не сулил никаких серьезных скачков, но предполагается, что могут быть дни с контрастно низкими и высокими температурами — с заморозками до -5 или жарой до +30, - отметила Ольга Мокеева. - В целом, обычно май — очень неустойчивый и капризный месяц с разбросом температур от -7 до +34 градусов. По уточненному прогнозу, среднесуточные температуры в мае будут держаться в районе средних многолетних значений - от +12 до +14 градусов, а месячное количество осадков ожидается меньше нормы.

Ждут синоптики теплый май и в северо-восточных регионах Приволжья.

- Согласно последним расчетам модели CFS/NCEP, в мае в Пермском крае сохранится дефицит осадков и положительная аномалия температуры воздуха, - говорит пермский метеоролог, доктор географических наук инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - В среднем май прогнозируется на 1,5-2,5 градуса теплее климатической нормы. В этом долгосрочном прогнозе просматривается очевидная аналогия с маем 2015 года, когда в конце месяца наблюдалась аномальная жара до +32 градусов. В нынешнем году повторение такого сценария грозит серьезным ростом пожароопасности после аномально сухого апреля.

Жителей Самары в последний месяц весны также испытают резкие перепады температур. Если в Первомай горожане почувствовали настоящую жару – столбик термометра преодолел отметку в 31 градус, то к 9 мая он едва дотянул до +14 градусов.

Сейчас температура в Самарской области медленно повышается. Синоптики Gismeteo прогнозируют, что к 18 мая в регионе потеплеет до +25 градусов, но уже на следующий день прогремят майские грозы и столбик термометра начнет вновь опускаться. В июне метеорологи не прогнозируют в Самаре 30-градусной жары, хотя дни в основном будут стоять солнечные и не дождливые.

Впрочем, специалисты Гидрометцентра предупреждают, что с большой долей вероятности в средне- и долгосрочных прогнозах можно лишь говорить, будет температура в тех или иных регионах выше или ниже нормы. То же самое и по осадкам – ждать их больше или меньше, чем обычно.

На весь сельскохозяйственный период с весны по осень они составляют погодные карты на каждый месяц, закрашивая территории в разные цвета.

Такие карты Гидрометцентра на май говорят, что буквально все регионы Приволжского округа попадают в красную температурную зону – в Приволжье в конце весны будет теплее, чем обычно. И все территории оказываются в желтой «засушливой» зоне – осадков будет меньше нормы.

На северо-востоке теплее нормы, на юге – дожди

А какую погоду все-таки ждать в летние месяцы?

По прогнозу Гидрометцентра, в июне Приволжье окажется в бежевой зоне – без отклонения по температуре в ту или иную сторону. И только Пермь и Киров может захватить превышающее норму тепло, которое будет распространяться с восточной части страны.

Что касается осадков, они могут превысить нормальный уровень лишь в Оренбургской области, которая попадет в синюю «дождливую» зону на границе с Казахстаном.

В июле аномальная область тепла может распространиться на гораздо большую территорию Приволжского округа – предполагается, что кроме Пермского края и Кировской области в ней могут оказаться Татарстан, Удмуртия и Башкортостан. При этом в середине лета в Приволжье не ожидается какого-либо отклонения от нормы по осадкам – синоптики не ждут ни засухи, ни проливных затяжных дождей.

В августе, согласно долгосрочным прогнозам Гидрометцентра, по всему Приволжскому округу не должно случиться никаких погодных неожиданностей. Погода прогнозируется обычная августовская, которая будет укладываться в привычные климатические рамки. И лишь в Оренбургской области опять может быть избыток дождей.

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