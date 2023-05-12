Студентам и ИТ-специалистам предлагают взломать системы электронного предварительного голосования

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В ближайшие дни во всех регионах страны начнется взлом систем электронного предварительного голосования. Но не спешите искать в этом нечто предосудительное. Конкурс на лучшего взломщика объявила «Единая Россия». Его цель - проверить надежность избирательной ИТ-системы. А лучшая проверка – это нахождение уязвимых точек. Этим и займутся «белые хакеры». Те, кто сможет найти «дыры в системе», получат денежное вознаграждение.

Проверка пройдет накануне электронного предварительного голосования «Единой России», которое запланировано с 22 по 28 мая.

Впрочем, взламывать саму систему никто не будет. Для конкурса создан создали специальный тестовый кластер, в который встроены подлинные алгоритмы системы. Любая киберкоманда или белый хакер могут попытаться взломать платформу. Если им удастся вмешаться в ее работу и получить персональные или системные данные, то нужно передать сообщение в штаб «Единой России». Помощь в поиске уязвимых точек платформы будет высоко оценена: те, кому это удастся сделать, получат денежные призы.

- Участников будут оценивать в двух номинациях, - рассказал руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев. - В первой номинации успешным результатом участия в конкурсе будет считаться демонстрация копии таблицы нашей базы данных, которую человек получил. Во второй – сохранение блокчейна предварительного голосования с корректным голосом, поданным без авторизации или от лица стороннего пользователя.

Под руководством ИТ-специалистов проекта над взломом будут работать команды профессионалов и студенты ИТ-факультетов российских вузов.

- Открытый поиск уязвимостей, во-первых, поможет развеять опасения общественности, что кто-то может повлиять на результаты праймериз, а во-вторых, позволит не просто проанализировать уязвимости платформы, которые могут привести к потенциальному взлому, но и, возможно, найти новые дополнительные решения для ее дальнейшего развития, - отметил федеральный координатор проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. - «Цифровая Россия», конечно, примет активное участие в проверке «стрессоустойчивости» платформы. Мы планируем подключить к этой работе наших координаторов во всех регионах страны, местные ИТ-сообщества, студентов профильных факультетов и резидентов региональных технопарков.

Депутат также отметил, что за последний год Госдума РФ приняла очень важные для развития ИТ-индустрии законы, которыезаложили крепкую основу для обеспечения кибербезопасности страны. До конца 2023 года, по словам Антона Немкина, будут приняты и дополнительные меры по информационной защите цифровых ресурсов госорганов и платформ для коммуникаций власти, бизнеса и граждан.