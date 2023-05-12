В Прикамье реки превратились в песчаные барханы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае этой весной паблики в соцсетях наполнились необычными снимками: там, где раньше плескались волны широких заливов Камского водохранилища, словно выросли песчаные пустыни.

Полноводные еще в прошлом году реки Сылва и Чусовая, который питали приток Волги Каму, в мае обмелели настолько, что превратились в неширокие речушки - вся вода ушла в прежние русла, по которым речки текли раньше, до возведения плотины КамГЭС.

Загадочные пейзажи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки ходят по дну некогда широких рек, фотографируют необычные пейзажи с барханами, делают снимки находок - многочисленных ракушек и зацепившихся за коряги рыболовных воблеров и блесен.

Выше КамГЭС навигация откладывается

Обмеление уже привело к тому, что на реках выше плотины КамГЭС пришлось отложить навигацию.

Так, из-за низкого уровня воды в Камском водохранилище в Добрянке не смогли запустить паром до деревни Лябово и села Сенькино. Хотя переправу обещали подготовить еще к 1 мая.

По данным пермских метеорологов, этой весно

По дну рек можно свободно ходить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

й в Камском водохранилище аномально низкий уровень воды - на 1,5 метра ниже нормы.

Как объясняет доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, всему виной то, что три лета подряд и последняя осень были весьма засушливыми.

- При этом зима была малоснежной, а весна растянулась по времени: снег стал таять очень рано, уже в середине марта, - отмечает Андрей Шихов.

В итоге на юго-востоке Пермского края вообще не случилось половодья, чего не было за всю историю метеонаблюдений. Немного спас положение север края, где снега выпало больше обычного. Однако в мае в Прикамье почти не было дождей, и Камское водохранилище сильно обмелело.

Вернутся ли реки в свои берега? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тем не менее, специалисты КамГЭС успокаивают: Камское море все же постепенно наполняется. Пока им удается поддерживать уровень воды ниже плотины. И круизные теплоходы смогли отчалить от Речного вокзала точно по расписанию.

Дно рек стало похожим на пустыню. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Надеемся на летние дожди

Стартовала вовремя и без сбоев навигация туристических теплоходов и во всех остальных регионах Приволжья.

Тем не менее, синоптики Гидрометцентра отмечают, что если на Верхней Волге запасы воды превышают на 10-20 процентов нормальные значения, то на остальной территории Волжского бассейна они на 6 процентов отстают от нормы и в среднем на 24 миллиметра меньше прошлогодних показателей.

Так что если, не дай бог, летом случится засуха, то, в конце концов, к августу могут возникнуть проблемы с судоходством на участках некоторых рек.

Впрочем, метеорологи Гидрометцентра пока не прогнозируют засушливого лета в регионах Приволжья.

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