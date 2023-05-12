«Переспите со мной за сто долларов»: такое предложение прозвучало в Перми

Фото: театр "У Моста"

Некрасивая, немолодая, нелепая женщина ловит на улице преуспевающего бизнесмена и, заикаясь и запинаясь, просит его оказать некую услугу. Так начинается спектакль «Ненормальная» в театре «У Моста».

Спектакль поставлен по пьесе Надежды Птушкиной. Драматург создала около 70 пьес, наиболее известна из них «Пока она умирала», по которой был снят фильм «Приходи на меня посмотреть». И практически в каждой ее пьесе главная роль отдана женщине – немолодой, чаще незамужней, но умеющей искренне любить. А мужчина – только фон либо импульс, позволяющий женщине раскрыться в полной мере, показать себя настоящую, ту, что скрывается в глубине и не видна никому. Не является исключением и «Ненормальная», премьера которой состоялась в театре «У Моста» 11 мая.

Это вполне антрепризная постановка, в ней всего два персонажа, Он и Она, минимум декораций и много смешных моментов. Не зря режиссер Сергей Федотов назвал жанр своего спектакля «абсурдной комедией».

В самом деле, абсурд на сцене зашкаливает: героиня то падает перед мужчиной на колени, то хватает его за рукав, то заваливается на скамейку и изображает потерю сознания. Актриса Мария Новиченко отыгрывает своего персонажа, не боясь показаться смешной и уродливой. И, конечно, зрители – в отличие от героя-мужчины - давно уже поняли, что скрывается за просьбой одинокой женщины «переспать с ней за сто долларов».

А затем происходит преображение – затюканная врачиха раскрывается эффектной красавицей, и тот самый мужчина, который не знал, как ему скрыться от приставаний прохожей, уже сам стремится к ней навстречу. Но не ждите предсказуемого финала. Это не про Птушкину и не про театр «У Моста».

Следующие спектакли состоятся 1 и 2 июня.