«Ураганы» и «Смерчи» создавал в Перми самый засекреченный конструктор страны

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас эти названия на слуху - РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч», артсистемы «Гиацинт» и «Тюльпан», самоходные установки «Нона», ТОС «Буратино». Но далеко не все знают, что их разрабатывал тот, кого называли самым засекреченным конструктором страны – пермяк Юрий Калачников.

РСЗО "Смерч". Фото: ПермГАСПИ.

Созданное под его руководством вооружение наводит ужас на врага и потенциальных противников. Как показал опыт СВО, преимущество на поле боя артиллерийских и реактивных систем в современной войне оказывается решающим.

Самоходка "Нона С". Фото: ПермГАСПИ.

Тяжелый 240-миллиметровый самоходный миномета «Тюльпан», например, способен забрасывать на 20 километров 230-килограммовые мины. Такие минометы помогли выковыривать боевиков ВСУ из «Азовстали» при освобождении Мариуполя, с легкостью перебрасывая заряды через многоэтажки туда, куда нужно.

Современным реактивным системам залпового огня – потомкам легендарных «Катюш» - по силам за пару выстрелов поразить живую силу и технику врага на площади в квадратный километр. От огнеметных систем «Буратино» и модернизированного варианта «Солнцепек» невозможно укрыться даже на большой глубине, а тем более в окопах и блиндажах.

Легкие подвижные 120-миллиметровые орудия семейства «Нона» могут без предварительной подготовки открыть огонь и без устали подавлять вражеские ракетные установки, артиллерийские и миномётные батареи, бронированные цели и пехоту.

Эти изделия способны стрелять самыми разными снарядами, в том числе высокоточными типа «Краснополь», а также ядерными. Разрабатывали и совершенствовали их в Перми - в специальном конструкторском бюро под руководством Юрия Калачникова.

В обстановке полной секретности

В 1998 году, когда не стало Юрия Николаевича, на доме, в котором он жил, - в обычной двухкомнатной квартире - повесили мемориальную табличку. Бывшие соседи Калачникова удивлялись: оказывается, они жили рядом с академиком и главным конструктором СКБ ОАО «Мотовилихинские заводы».

- Даже с домашними он не разговаривал о работе, - вспоминает теперь его внучка Юлия Карпович. - Наверное, нельзя было. Да и скромный он был. Никогда не надевал орденов и медалей, а держал их в коробочке.

Юлия Карпович говорит, что ее дедушка никогда не рассказывал о своей работе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На работу и с работы кавалер ордена Ленина и двух орденов Трудового Красного знамени, лауреат Ленинской и Государственных премий ходил всегда пешком, хотя за ним была закреплена служебная машина. И не изменял этой привычке, даже когда у него стали болеть ноги. Когда возвращался домой из своего СКБ, обычно заходил в магазины прикупить что-нибудь к ужину - это была его зона ответственности.

Юрий Калачников был отднолюбом. Фото: семейный архив.

- Мы с ним могли разговаривать о литературе, о театре, - говорит Юлия. - У дедушки и бабушки в доме была большая библиотека. Они регулярно ходили в оперный и драмтеатр, как тогда это было принято в интеллигентных семьях. Во время отпуска, когда они были помоложе, путешествовали по стране. На своем «Москвиче» объехали почти всю Прибалтику. Позже лето проводили на даче под Пермью. Заядлым дачником дедушка не был - весной перекапывал огород под посадки, на этом его дачная функция заканчивалась.

Мины едва не угодили в дачу директора завода

Жена артиллерийского конструктора Ирина Григорьевна была по профессии геологом. Нередко у них дома собирались шумные компании ее друзей, рассказывали разные забавные истории про свою работу. Юрий Николаевич мог выпить рюмочку-другую, припомнить анекдот. Но производственными байками, разумеется, никогда не делился.

Хотя при создании столь сложной техники, конечно, бывало всякое.

В то время на заводе, когда испытывали новую артиллерийскую технику, стреляли незаряженными болванками с одного берега Камы на другой – на специально огороженный полигон. Эти болванки до сих пор находят в заречном лесопарке.

Самоходный миномет "Тюльпан". Фото: ПермГАСПИ.

Как после вспоминали сослуживцы Калачникова, во время испытаний тяжелого миномета «Тюльпан» произошел сбой, и оболочки мин полетели с отклонением в 45 градусов - как раз над дачей директора завода.

При испытательных стрельбах обычно все участники отходят подальше от изделий – мало ли что. Но главный конструктор Калачников пренебрегал этим правилом.

- Я не могу передать орудие солдату, если сам в нем не уверен! - объяснял он.

Как вспоминали сотрудники конструкторского бюро, по характеру Юрий Калачников был доброжелательный, не крикливый. Он всегда внимательно выслушивал идеи, которые высказывались, и подхватывал удачные. В результате наши изделия выгодно отличались от зарубежных аналогов неожиданными смелыми решениями.

Главный конструктор награжден многими орденами и медалями, но он их не носил. Фото: Музей пермской артиллерии.

К примеру, при создании новой артиллерийской техники шла постоянная борьба за уменьшение ее веса. Шутка ли сказать, тот же «Тюльпан» при выстреле давит на всю установку с силой в 400 тонн! И очень часто облегченные узлы конструкции оказывались надежнее прежних. Ветераны СКБ припоминали такой случай: в тяжелом миномете постоянно сгибало стальной валик, который вращался с большой скоростью. Потом его сделали особой формы из легкого алюминиевого сплава, и поломок больше не происходило.

Учеба под пушечный гром

Пермь издавна была артиллерийским центром России. Например, в 1869 году на Пермских пушечных заводах по заказу Морского министерства отлили 20-дюймовое чугунное орудие, которое называли пермской «Царь-пушкой».

В годы Первой мировой войны пермские артиллерийские оружейники стояли на втором месте после Путиловского завода по выпуску орудий.

В Великую Отечественную войну ранним утром 20 апреля 1945 года именно из пермской 122-миллиметровой пушки был произведен первый выстрел по Берлину. Теперь эта гаубица стоит на постаменте в центре города.

Юрий Николаевич Калачников не очень любил фотографироваться. Фото: Музей пермской артиллерии.

В годы войны 15-летним пареньком, закончив школу экстерном, поступил Юрий Калачников в Ленинградский Военмех.

- Этот военно-механический институт тогда был эвакуирован в Пермь и размещался в здании нынешнего техникума имени Славянова, - вспоминал он. - А под горой дымил трубами завод. Пушки с заводского полигона били через Каму так мощно, что от их залпов оконные стекла нашей «альма-матер» дребезжали, а чернильницы на столах подпрыгивали.

Знал ли тогда Юрий Калачников, что сам станет разрабатывать мощные орудия, которые с успехом будут использоваться в Афганистане, затем в Сирии, а теперь и в зоне СВО?

Самоходная пушка "Гиацинт С". Фото: ПермГАСПИ.

Созданные в Перми артиллерийские установки и системы залпового огня имеют одну важную особенность: они поддаются модернизации. Значит, на их основе в дальнейшем могут появиться – и появляются - образцы еще более грозного вооружения.

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