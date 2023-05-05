Пермские велосипедисты рассказали, где можно покататься, не выезжая из города

Велосипед - это здорово! Фото: группа ВК "Велопритяжение".

Пермь недаром называют одним из самых зеленых мегаполисов России - в черте города расположено несколько больших лесопарков.

Зимой этим пользуются лыжники. А летом городские леса превращаются в раздолье для велосипедистов. В них можно найти участки как для неспешных велосипедных прогулок, так и для кросс-кантри на горных велосипедах.

Какие трассы популярны у пермских велосипедистов?

Лыжные базы превращаются в «велосипедные»

- Тут многое зависит от погоды, - говорит президент Пермской краевой федерации по велосипедному спорту Дмитрий Чертков. – Действительно, многие лыжные базы летом превращаются в «велосипедные». Например, кто-то едет до лыжной базы «Динамо». Там много лыжных троп. Они летом протаптываются, и там можно неплохо покататься. Но после дождей там долго стоят лужи, почва там глинистая. Кто-то выезжает в Верхнюю Курью. Там много тропинок, где ни поверни, везде можно проехать. По сторонам - живописный сосновый бор, под колесами хвоя, шишки, корни от сосен. Грунт там песчаный. После дождика вода быстро впитывается в песок, и можно кататься при любой погоде, даже после грозы. Там никогда не испачкаешься, и чувствуешь себя очень комфортно.

В Верхней Курье есть трассы и для кросс-кантри. Чтобы добраться до них, нужно, двигаясь по улице Верхнекурьинской в сторону микрорайона Гайва повернуть направо на улицу 13-я линия, которая приведет вас в лес с поляной, с которой начинаются трассы, размеченные белой и синей известкой.

Можно спешиться и покормить белок

По словам Дмитрия Черткова, особенно популярен среди велосипедистов Черняевский лес и расположенный в нем Балатовский парк.

- В этом году к 300-летнему юбилею города там наводят порядок, делают кольцевые трассы, - отмечает он. - Только велосипедных обещают проложить около 22 километров. Уже есть 5-километровая велотрасса, которую несложно отыскать по белым меткам. И есть велотрасса такой же длины по синим меткам. «Красно-белую» белую трассу длиной в 13 кимлометров сделали для бегунов, она огибает весь Балатовский парк. По ней тоже можно прокатиться на велосипеде. На этих трассах можно проверить себя и на результат.

Также в Балатовском парке можно покататься на велосипедах с детьми по асфальтированным дорожкам, заезжая время от времени на лесные тропы. В лесу можно спешиться и покормить белок.

Для любителей экстрима

Ну, а любителей экстремальной езды на велосипеде наверняка привлечет Андроновский лес, расположенный за микрорайоном Нагорный. Эта территория недаром получила статус особо охраняемой – здесь необычный ландшафт, который состоит из холмов, которые тянутся вдоль речки Мулянки.

- Там есть крутые спуски и подъемы, также велосипедисты своими руками построили небольшие трамплинчики, разнообразные змейки, фигуры, на которых можно выполнять различные трюки на велосипедах, – объясняет Дмитрий Чертков.

Как видим, в Перми есть, где покататься на велосипеде, наслаждаясь природой, даже не выезжая за черту города.