262 участника Великой Отечественной войны осталось в Пермском крае

Волонтерские объединения организуют для ветеранов ВОВ различные тематические мероприятия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сегодняшний день на территории Пермского края проживает 7816 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий лиц.

В их числе 262 инвалида и участника войны, 89 жителей блокадного Ленинграда, 199 бывших несовершеннолетних узников фашизма, а также 6204 труженика тыла и 1062 вдовы участника Великой Отечественной войны. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве социального развития региона.

Ко Дню Победы для них установлены единовременные денежные выплаты как федеральные, так и региональные. Ветеранам и инвалидам ВОВ перечислят федеральные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Еще более 6 тысяч ветеранов получат региональные выплаты по 5 тысяч рублей. Это прикамцы, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

Волонтерские объединения организуют для ветеранов Великой Отечественной войны различные тематические мероприятия, а также сопровождают их на выездные мероприятия.

В преддверии Дня Победы социальные участковые ходят по домам ветеранов и тружеников тыла и разносят им поздравительные открытки от губернатора Пермского края. Кроме того, 9 мая состоятся праздничные мероприятия на культурных и досуговых площадках муниципалитетов Прикамья.

По данным ведомства, год назад в Пермском крае проживали 9979 ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, приравненных к ним категорий.

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