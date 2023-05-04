В подвале многоэтажки житель Перми организовал изготовление бронежилетов для бойцов СВО

Пермские бронежилеты имеют камуфляжную расцветку. Фото: Денис Бронников.

Когда в стране началась частичная мобилизация, пермский предприниматель Денис Бронников решил подготовиться на случай, если повестка придет и ему.

- Я хотел приобрести бронежилет - и понял, что это практически невозможно, - рассказывает он. - Специализированные предприятия сейчас работают по оборонному заказу, и ни частные лица, ни волонтеры не могут у них купить изделия. Качество того, что предлагалось в интернете, вызывало сомнения.

У Дениса родилась идея организовать собственное производство.

- У меня есть опыт ведения бизнеса в строительной сфере, а у жены Ольги – в швейном деле, - говорит он. - Мы приобрели швейные машины, пригласили четырех швей и разместили их в арендованном подвале многоэтажного дома.

Бронежилеты Бронниковых защищают тело от бедер до подбородка. Фото: Денис Бронников.

Бронеплиты для бронежилетов, по словам Дениса, они приобретают сертифицированные у официальных производителей, а чехлы для них разрабатывают и изготавливают сами. При этом прислушиваются к мнению заказчиков – например, вместо обычных липучек стали применять крепкие пряжки, делают облегченные версии для пилотов дронов и усиленные - для бойцов штурмовых отрядов.

- Пока счет идет на десятки бронежилетов в месяц, - говорит Денис. – Заказывают их волонтеры, чтобы потом отправить в зону СВО, ветераны, приехавшие домой в отпуск, и те, кто решил стать добровольцем. Мы готовы расширять производство, если будет такая необходимость.

Стоит сказать, что продукция пермских предпринимателей – не бесплатная.

- У нас не волонтерская организация, мы не собираем пожертвований, этим занимаются другие, - объясняет Денис Бронников. - Но цены устанавливаем таким образом, чтобы они лишь покрывали издержки - не для прибыли, которую приносит и помогает развивать производство амуниции для СВО другой бизнес. Я считаю, что все должны по возможности вносить свой вклад в поддержку наших бойцов. Мы это стараемся делать вот таким образом.