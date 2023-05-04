Как будет ходить транспорт в Перми 9 мая 2023 года

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 мая в Перми с полуночи до 14 часов будет полностью закрыто движение транспорта по Октябрьской площади, а с пяти утра и до 23 часов - по улице Ленина между улицами Борчанинова и Крисанова.

С пяти утра закроют движение по Комсомольскому проспекту между улицами Петропавловской и Революции и по улице Куйбышева между Петропавловской и Пермской, а также по улицам Пермской, Екатерининской, Луначарского, Пушкина и Краснова на участках от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда». Трамваи там пустят в 13 часов, а автомобили в 14 часов.

С 10 до 12 часов 9 мая перекроют для движения квадрат между улицами Попова, Петропавловской, Борчанинова и Пермской.

С полуночи 8 мая и до вечера 9 мая нельзя будет оставить машину в центре Перми. И до 10 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на Октябрьской площади.

9 мая на время фейерверка будет остановлено движение транспорта с 22.50 до 23. 20 по улице Попова между улицами Борцов Революции и Окулова.

В Кировском районе 9 мая с 11.00 до 15.30 закроют движение транспорта по улице Кировоградской между улицами Адмирала Нахимова и Федосеева, а также на улице Ласьвинской между Закамской и Кировоградской.

В связи с перекрытием улицы Ленина и Комсомольского проспекта 9 мая с 5 до 14 часов автобусы №1, №3, №14, №19, №30, №32, №45, №55, №59, №68, №74, №77 будут объезжать перекрываемый участок по улице Революции.

Автобус №51 пойдет по улицам Революции и Сибирской, автобусы №3к и №71 будет следовать по улице Пушкина до Центрального рынка. Конечной остановкой автобуса №10 станет «Универсам», а для автобусов №41 и №60 «Улица Попова».

С 14.00 до 23.00 автобусы №10, №14, №50, №68 проследуют по улицам Ленина, Крисанова, Екатерининской/Луначарского, Борчанинова, Ленина. Маршрут №67 - по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского/Екатерининской, Борчанинова, Пушкина. Автобусы №6, №46 и №49 - по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской/Ленина.

Трамваи по улицам Петропавловской и Ленина не будут ходить 9 мая с 6 до 13 часов, а по улицам Борчанинова и Революции - с 10 до 12 часов.