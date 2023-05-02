Пермь регулярно путают с Пензой, Самару с Саратовом, а Казань и вовсе с Казахстаном

Певица Mary Gu улетела в Пермь вместо Пензы. Фото: страница ВКонтакте Марии Гусаровой.

Видимо, плохо было у кого-то в школе с раскрашиванием контурных карт. Певцы, блогеры, чиновники и даже бизнесмены исправно путают города, названия которых похожи по звучанию.

Иногда это вызывает улыбку, иной раз становится не до смеха. Веселые и не очень случаи географической безграмотности припомнили журналисты «КП».

«Мы сели не в тот самолет!»

- Ой, мы вместо Пензы прилетели в Пермь! – извинялась прошлой весной перед своими фанатами певица и блогер Мария Гусарова, больше известная как Mary Gu.

Концерт должен был состояться в пензенском «ИЗЮМ Холле» в начале апреля, но зрители певицу так и не дождались.

Звезда шоу-бизнеса предложила почитателям ее таланта не сдавать билеты, а дождаться, когда она все-таки сможет добраться до их города.

- Это после того, как вы перепутали Пензу с Пермью? – обиделись фанаты.

Но все же собрались в «ИЗЮМ Холле» месяц спустя. На этот раз певица села на нужный самолет.

Пензу с Пермью путают частенько. В 2016 году Стас Пьеха дал сольный концерт в Пензе, а затем выложил в соцсетях фото с надписью: «Пермь! Благодарность и любофф!» А в 2019-м Юлия Zivert во время концерта в Пензе предложила зрителям отправиться в путешествие «из Перми».

Памятник "Первопоселенец" в Пензе. Фото: министерство культуры и туризма Пензенской области.

Но и Перми, бывает, не везет.

В конце 90-х пермяки нередко в шутку поднимали тост «За Пензу!» Горожан рассмешила история, которую рассказали в местной газете: один из столичных политиков того времени Юрий Болдырев привез в Пермь свою команду. На обратном пути в Москву в самолете решили отметить удачный визит.

- Ну, за Пензу! - предложил один из сподвижников политика. Все выпили.

- А почему за Пензу? – поинтересовался кто-то.

- А мы где были? – удивился автор тоста.

Арт-объект в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два кремля

Совсем не до шуток было аргентинским футбольным фанатам, которые приехали из-за океана на ЧМ-2018, чтобы посмотреть матч Аргентина - Хорватия. Но вместо Нижнего Новгорода организаторы турпоездки отправили их в Великий Новгород.

- Где тут у вас стадион? – на ломанном английском пытали прохожих аргентинцы. – Мы на чемпионат мира приехали!

Растерянные новгородцы пожимали плечами. Только в гостинице футбольным фанатам удалось отыскать переводчика и разобраться, что к чему. В результате заокеанским болельщикам пришлось смотреть матч по телевизору.

Ладно иностранцы, но во время подготовки к ЧМ на всех спортивных буклетах вместо нижегородского кремля появился новгородский – он тоже из красного кирпича и также стоит на берегу реки. Пришлось в срочном порядке исправлять оплошность и заново выпускать весь тираж.

Кремль в Нижнем Новгороде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Два города – Нижний Новгород и Великий - путают даже бизнесмены. К примеру, в начале нулевых перепутала эти города китайская делегация, которая приехала заключать контракт с Горьковским автозаводом.

Кстати, помимо названия, у городов есть кое-что общее. К примеру, оба стоят на берегу реки: Нижний Новгород - на берегу Волги, а Великий Новгород – на берегу Волхова. В обоих есть кремли из красного кирпича, и у обоих – губернаторы Никитины.

Кремль в Великом Новгороде Фото: Александр ГЛУЗ

Так что в ближайшее время покончить с путаницей едва ли удастся. Однако сами горожане давно научились различать свои города. Поэтому нижегородцы всегда ласково называют свой город «Нижним», а новгородцы – просто «Новгородом».

В Самару - на встречу с саратовцами

Помните фильм «День выборов», где московские политтехнологи по ошибке посадили в губернаторское кресло своего человека в Саратове, а не в Самаре?

Впрочем, реальность недалеко ушла от вымысла. Так, в 2014 году регионы перепутали в Роспотребнадзоре. Саратовцы напугались, прочитав о 9 заболевших лихорадкой Западного Нила. Но оказалось, что эта напасть обрушилась не на них, а на Самару.

Осенью самарцы ждали на День города группу «Корни». Она, в конце концов, благополучно выступила на празднике, но накануне ее участник Алексей Кабанов немало встревожил горожан, написав на своей соцстранице: «Саратов, жди!»

Самара-городок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так как научиться отличать эти два города? Легко! Поверьте, кроме первой буквы С их почти ничего и не объединяет. Во-первых, вспоминаем народные песни и мудрости. Самара у нас, как помните, город с самыми красивыми девушками (так сказал Никита Михалков в социальном ролике 90-х), а еще тут живет «беспокойная я», которую требуется успокоить. А вот с Саратовым все наоборот: тут надо искать «огней так много золотых, парней так много холостых».

На улицах Саратова. Фото: Роман ЗЛОБИН

Если этого мало, можно запомнить, что в Саратове через Волгу три моста, а в Самаре ни одного. И еще важный момент: самарцы гордятся своими закатами – город находится на левом берегу Волги, и солнце красиво садится в воду и за острова. А вот саратовцы могут любоваться рассветами – город раскинулся на правом берегу.

«Мы пензенцы, а не пензюки!»

Нельзя сказать, что все махнули рукой на географическую безграмотность звезд эстрады и чиновников. Попытки провести для них ликбез время от времени предпринимаются.

К примеру, участник Comedy club пензенец Павел Воля специально для коллег по шоу-бизнесу написал и исполнил песню «Пенза-City».

- Не путайте Пензу с Пермью - мы не земляки, и правильно будет пензенцы, а не пензюки! – умоляет в ней Павел Воля.

Впрочем, мольбы шоумена пока не возымели действия.

В Самаре решили пойти другим путем: горожане запустили в соцсетях едкий мем, рассчитывая, что их город на Волге больше не будут путать с другим волжским городом - с Саратовом.

- Во избежание путаницы предлагаю объединить города Самару и Саратов в единый гигаполис под названием Самосратов! – якобы призывает всех изображенный на картинке актер Дэвид Духовны, со скептическим выражением лица поднимая вверх большой палец.

ШУТКА В ТЕМУ

Аэропорты Самары и Саратова нужно назвать именами Моне и Мане, чтобы города наконец-то перестали путать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Это вам не Казахстан

- Да подарите им уже кто-нибудь «глобус России»! – шутят жители Казани, когда кто-то в очередной раз спутал столицу Татарстана с Казахстаном.

- У вас там что в вашем Казахстане происходит? - иногда звонят казанцам не слишком обремененные познаниями в географии друзья.

- У нас под нашим солнечным небом все хорошо, ну прям как в Багдаде, - пытаются отшутиться те и устало объясняют, что Казань от Казахстана находится очень далеко.

И вот вроде многими урок этой географии усвоен - и снова здорово.

- Собираемся к вам в Казань в гости. Да-да, помним, это не Казахстан, а Татарстан. Так вот что хотели спросить, у вас какая там валюта, сколько рублей брать надо для обмена? - очередной звонок от московских знакомых заставляет присесть на стул.

- Валюта у нас называется алтын (золото по-татарски), это один к одному с рублем, так что приезжайте, денег вам хватит, - приходится вновь отшучиваться.

Вообще люди в Казани живут с юмором и патриотичные. Когда некоторые в связи с частичной мобилизацией пытались уехать в тот самый Казахстан, то казанцы придумали новую шутку.

В соцсетях с юморком было предложено организовать для них чартеры в Татарстан. А тут на месте угостить всех эчпочмаками и удивить повестками в качестве очередного урока: Татарстан - это Россия.