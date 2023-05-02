В Пермском крае на пожаре погибли двое детей и двое взрослых

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В ночь на 2 мая в городе Верещагино произошел жуткий пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 23:35.Загорелся двухэтажный восьмиквартирный дом по улице Садовой. Когда пожарные приехали к месту ЧП, уже обрушилась крыша. В тушении принимали участие 25 человек личного состава и 8 единиц техники. На пожаре обнаружены погибшие.

Огонь охватил примерно 160 квадратных метров. Его полностью потушили в 00:25.

Нам удалось связаться с жильцами дома. «Что точно произошло, мы не знаем. Заметили огонь в коридоре на втором этаже, схватили детей и побежали на улицу», — рассказали пострадавшие.

Дом и вещи сгорели, люди остались без всего. Им требуются вещи первой необходимости, школьные принадлежности, материальная помощь. Нужна женская одежда 42-44 размера, женская обувь 38 размера. Также вещи нужны 12-летней девочке (одежда — 40 размер, обувь — 36-37), 5-летнему мальчику (одежда — 110-116, обувь — 28-29), 3-летнему мальчику (одежда — 98-104, обувь — 26), а также малышке, которой всего 1 месяц (одежда — 52-56). Тем, кто хочет помочь, можно позвонить по номеру 8-902-806-55-26.

Жильцы также рассказали, что погибли четыре человека: мать с детьми и пожилой мужчина.

Информацию о погибших подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю. Пожар унес жизни 32-летней женщины, двух ее детей 7 и 11 лет и 66-летнего мужчины.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии. Возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на особом контроле руководителя Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Дениса Головкина.

Кроме того, после пожара проверку организовала прокуратура Верещагинского района Пермского края. Также надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела.

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