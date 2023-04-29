Скандал в театральной среде: почему уволили худрука Прикамского театра

Режиссер Александр Борисов. Фото: театрчайковский.рф

Традиционно накануне Дня Победы театры обращаются к спектаклям на военные темы. Не стал исключением и Чайковский театр драмы и комедии. 5 мая здесь должна была состояться премьера спектакля «Смерти нет». Сюжет посвящен не только событиям Великой Отечественной войны, но и более современной истории – СВО. В его основу легли рассказы военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина из книги «Коротко и жутко» и произведения писателя Захара Прилепина.

Один из авторов литературной основы спектакля Захар Прилепин назвал спектакль «Смерти нет» «первым полноценным спектаклем о происходящем» на Донбассе. И вдруг за неделю до премьеры в театре разразился скандал. Художественный руководитель Чайковского театра, режиссер Александр Борисов, который ставил этот спектакль, сообщил о своем внезапном увольнении.

« Вчера получил уведомление о прекращении со мной трудовых отношений. (Уволен по 278 статье – без объяснения причин)», - написал он в открытом письме и объяснил причины увольнения: «В устной форме мне проговорили в Управлении культуры, что причина увольнения в заявлениях об уходе от пяти артистов театра…».

По мнению режиссера, актеры ушли в знак протеста против участия в данном спектакле: «Артисты - нетвойнисты, пацифисты пишут заявления, артисты они не последние. За ними подтягиваются еще люди. Самое интересное, что администрация поддерживает «нетвойнистов», а не нового руководителя, который затеял постановку спектакля по современной прозе».

Дмитрий Стешин так прокомментировал ситуацию:

- Я был неприятно потрясен тем, что в русской провинции, которую я люблю и уважаю, собралась критическая масса людей, которые отрицают то, что делает наше государство, которые не понимают, что с нами воюет не Украина, а весь Западный мир. Хотя не стоит придавать слишком много значения словам артистов. Они привыкли проживать чужие жизни. Дело не в артистах, а в органах управления. Я думаю, министерство культуры должно обратить внимание на эту ситуацию.

В Министерстве культуры Пермского края на вопрос «КП»-Пермь» о происходящем в театре ответили так:

- Министерство разбирается в ситуации. Театр в Чайковском муниципальный, и по информации учредителя театра, все там не так, как подает уволенный руководитель. Вопрос совершенно не в тематике спектакля. Труппа готова играть данный спектакль, но с другим режиссером. Сейчас театр работает над тем, чтобы вернуть постановку в репертуар.

А на сайте Чайковского театра драмы и комедии появилось обращение к зрителям, в котором говорится: «Актеры театра никогда не высказывались против СВО. Мы поддерживаем Россию и переживаем за наших ребят, которые сейчас сражаются за нашу безопасность».

В труппе уверяют, что решение пяти актеров покинуть театр не связано с постановкой спектакля «Смерти нет», а вызвано конфликтом с режиссером, который резко высказывался в их адрес.

«Мы, актеры Чайковского театра драмы и комедии, готовы сыграть спектакль «Смерти нет» с другим режиссером» - заявляют они.

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