Топ лучших мест для майских сплавов по рекам Приволжья

Фото: Абрамов Андрей

Для одних май – начало дачного сезона, а для сплавщиков – речного. Любители экстремальных походов с нетерпением ждут, когда вскроются ото льда реки, чтобы отправиться в путешествие.

Лучшие маршруты

В Пермском крае туристы обычно сплавляются по одной из пяти рек. Самые легкие маршруты, для начинающих, – на Сылве, затем по степени сложности идут Чусовая, Усьва, Койва и Вишера. А в мае к ним добавляется Вижай, который летом уже пересыхает.

В Башкирии для туристов-новичков подходит сплав по реке Белой. Это самый крупный приток Камы, течение здесь не слишком быстрое и нет опасных порогов. Для семейного сплава - река Ай, где вода спокойная, без сложных участков. Также можно отправляться на Юрюзань, реку Уфу - от Красноуфимска. А вот Инзер – река не для семейного сплава. Она сложная, с порогами, спортивного характера - для опытных сплавщиков. Туда едут специально на пороги - «хлебнуть адреналина».

Также ради бурной воды сплавщики едут в Свердловскую область на порог Ревун, расположенный на реке Исети около города Усть-Каменогорска.

В Самарской области популярностью пользуется «Жигулевская кругосветка» - маршрут по Волге и Усе вокруг Самарской Луки. Маршрут отличается от обычных сплавов тем, что он идет 140 километров по течению реки, затем несколько километров по суше, где приходится перетаскивать байдарки через небольшой перевал в Переволоках, и вновь возвращается к своему началу. Кстати, говорят, что в Переволоках перетаскивал свои струги и Степан Разин.

В Мордовии можно отправиться на семейный сплав по реке Мокше. Она спокойная и отлично подходит для непродолжительных походов на выходные.

В Нижегородской области туры выходного дня проводят на реке Лух, где спокойная и тихая вода. А вот река Керженец отличается непредсказуемостью - тихая вода внезапно сменяется бурным потоком.

Фото: Абрамов Андрей

Как подготовиться к сплаву

Многие туристы идут на сплав, организованный турфирмой. В этом случае их обеспечивают проездом до места сплава и обратно, питанием, палатками, байдарками или катамаранами, спальными мешками и спасжилетами. А сам сплав проходит в сопровождении опытного инструктора.

Но нередко туристы отправляются в самостоятельные путешествия. Что нужно иметь в виду, рассказал «КП» директор турфирмы «Берега да реки» Андрей Солодовников:

- Надо внимательно изучить маршрут, чтобы знать препятствия, которые ожидают впереди. На Усьве и на Вильве, например, находятся подводные трубопроводы. Там были трагические случаи, потому что люди не были готовы. На Вижае у поселка Пашия есть Пашийский прижим – река резко меняет направление и бьет со всей силой в берег. Там неподготовленные сплавщики часто переворачиваются.

Если не хватает опыта пройти препятствие, лучше обойти по берегу, перетащить катамараны или байдарки по суше, советуют инструкторы.

- Не важно, организована ваша группа или нет, обязательно перед выходом надо зарегистрироваться в МЧС, сообщить маршрут сплава, его сроки и оставить свои телефонные номера, - продолжает Андрей Солодовников. - Это гарантия того, что в случае чего вам обязательно помогут. Это формальность, но она может спасти жизнь. Тем более сейчас, в мае, реки ведут себя непредсказуемо. И многие не осознают опасности.

Что взять с собой

- На майские праздники может выпасть снег, поэтому надо одеваться как можно теплее: горнолыжные штаны, термобелье, взять с собой спальники, может быть, даже по две штуки на человека, так как температура ночью может опуститься ниже нуля, - объясняет Андрей Солодовников. - Но самое главное - спасжилет. Он не согреет, но спасет жизнь.

О чем еще нужно позаботиться?

- Брать болотные сапоги не надо, на сплаве есть риск упасть в бурную реку, в этом случае болотники, как гири, потащат человека ко дну. Надевайте обычные резиновые сапоги или берцы.

- Не забудьте репелленты от клещей.

- Обязательно нужны солнцезащитные очки и крем от загара.

- Если идти в глухие места, например, на Вишеру, стоит взять с собой большие петарды, чтобы отпугивать медведей и других диких зверей. Эти петарды продаются в специализированных магазинах, они так и называются – «от животных».

- Стоит взять с собой газовую горелку, а костер использовать просто чтобы погреться, высушить одежду, ну и для романтики.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто командует парадом?

В каждой туристической группе должен быть руководитель сплава, который принимает решения. Он обычно плывет на первом катамаране, а его помощник – на последнем.

Катамараны или байдарки одной группы не должны расползаться по реке. Надо держаться максимально плотно, чтобы помочь друг другу в случае чего. Второй катамаран должен всегда находиться в видимости первого, а третий - в видимости второго. Если с первого катамарана не видно идущего следом, надо остановиться и подождать.

ВАЖНО

Зарегистрироваться на сплав нужно не позднее, чем за 10 дней до начала путешествия. Сообщить о предстоящем маршруте можно на официальном сайте ГУ МЧС России по региону в разделе «Регистрация туристских групп».

Заявки принимают по электронной почте, бумажным письмом с уведомлением, по телефону или при личном обращении.

КСТАТИ

- А еще стоит заранее узнать, как обстоят дела на той реке, куда вы собрались, - предупреждает Андрей Солодовников. - Знакомые два года назад собрались на Вижай, эта река находится на северо-востоке Прикамья. Я их предупреждал: рано ехать, Вижай еще не вскрылся. Но они не поверили. В городе-то уже зелень, все деревья в листочках. Приехали на реку и обнаружили сплошной лед. Надо было бы вернуться, но ребята уперлись: «Нет, мы все равно пойдем!» Накачали катамараны и, как в арктической экспедиции, целый день тащили их по льду и снегу - 15 километров, пока не добрались до чистой воды.

ВАЖНО!

Главное правило «выживаемости» на сплаве – ограничить алкоголь.

- Если вы даже взяли с собой спиртное, пить его можно только вечером на берегу. Ни в коем случае не на реке, - предупреждают опытные туристы. - От этого на 90 процентов зависит, насколько удачным будет сплав. Трагические события в основном происходят из-за выпивки.