Цифровые кафедры вузов Пермского края повысят качество подготовки студентов

Антон Немкин: «Для достижения технологического суверенитета России, прежде всего, нужны специалисты».

Вузы Прикамья приняли участие в общероссийском мероприятии Университета Иннополис «Марафон цифровых кафедр».

Свои программы на нем представили Пермский государственный национальный исследовательский университет и Пермский национальный исследовательский политехнический университет, которые в прошлом году открыли в рамках программы «Приоритет 2030» свои «цифровые» кафедры, которые должны помочь преодолеть кадровый дефицит в ИТ-отрасли.

В Пермском крае почти две тысячи студентов разных направлений воспользовались возможностью бесплатно получить дополнительное образование в области информационных технологий. Этим летом прикамские вузы выпустят более 1000 молодых специалистов, окончивших различные факультеты, которые получили дополнительную ИТ-квалификацию.

Напомним, что проект «Цифровые кафедры» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

- По поручению Президента правительство проводит комплексную работу по повышению качества подготовки ИТ-специалистов и цифровой грамотности россиян, – отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. - От этого напрямую зависит обеспечение информационной безопасности страны. И мы видим, что молодые люди заинтересованы в развитии цифровых компетенций.

Проводится активная работа в этом направлении и с абитуриентами: на следующий учебный год количество учебных мест на цифровых кафедрах увеличат до тысячи человек. При этом дополнительную ИТ-квалификацию в вузах Перми смогут получить те молодые специалисты, кто уже работает на различных производствах края.

Программа обучения на цифровых кафедрах предусматривает не только лекционный курс, но и практические разборы ИТ-кейсов, самостоятельную работу, консультации с преподавателями и экзаменационные испытания в формате защиты реальных проектов, которые выполнялись в рамках производственной практики у ИТ-партнеров.

Казалось бы, необходимость в таком дополнительном обучении очевидна – преодоление разрыва между системой подготовки ИТ-кадров в высшей школе, дополнительным образованием и реальными секторами экономики страны сейчас является одной из приоритетных задач. Но новая инициатива была принята не сразу.

Еще прошлой осенью приходилось проводить разъяснительную работу, поскольку абитуриенты, студенты и их родители не понимали, зачем нужна дополнительная нагрузка.

- Сейчас отношение изменилось, - говорит заместитель начальника Учебно-методического управления Пермского национального исследовательского политехнического университета Ирина Герасимчук. – При этом мы отмечаем, что учащиеся цифровых кафедр стали гораздо лучше учиться не только по цифровым, но и по профильным предметам. Образовательные ИТ-треки, направленные на решение проблем конкретной отрасли, помогают ребятам освоить логику своей основной профессии, добавляют заинтересованности. Поэтому в 2023 году мы увеличим поток нашей цифровой кафедры с 600 до 1000 учеников, сделаем специальные ИТ-программы под определенные промышленные специальности и введем курсы повышения квалификации для недавних выпускников, которые уже работают в пермских компаниях или на предприятиях промышленного комплекса. По каждому учебному треку определим индустриального партнера и ИТ-компанию, специализирующуюся на основном профиле студента.

И.о. директора Регионального института дополнительного образования Пермского государственного национального исследовательского университета, заместитель руководителя проектного офиса «Цифровая кафедра» ПГНИУ Михаил Мухин сообщил, что запись абитуриентов на цифровые кафедры университета на следующий учебный год уже стартовала.

- Цифровые кафедры ПГНИУ работают во исполнение целей, которые ставит перед собой и федеральный проект «Единой России» «Цифровая Россия», а деятельность по сближению потребностей ИТ-отрасли и промышленности страны ведется согласованно и в плотном сотрудничестве образовательных организаций, представителей ИТ-индустрии и федеральных проектов, - рассказал Михаил Мухин. - На нашей «цифровой» кафедре предусмотрено шесть учебных треков: два для профильных ИТ-студентов и четыре для ребят с любых факультетов, Мы уже начали масштабирование этого проекта. Первой образовательной структурой, которая нас поддержала, стал Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ. Так что сегодня на нашей базе обучаются более 200 курсантов этого учебного заведения – для них сформирована программа по использованию отечественного и свободного ПО (Linux), а также по моделированию и проектированию сооружений и изделий средствами CAD CAM-систем. По окончанию военного института выпускникам вручат диплом о профессиональной переподготовке, они получат еще одну квалификацию и смогут применить полученные знания для повышения эффективности своей службы по защите нашей страны.

По словам Михаила Мухина, выбор направлений и реализация программ ведётся совместно с командованием военного института, курсанты получают исключительно необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности знания и компетенции, разбирают конкретные кейсы и моделируют изделия, сооружения в соответствии с получаемой специальностью.

Для достижения технологического суверенитета России, прежде всего, нужны специалисты, замечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

- Причем не только те, кто разбирается в функционале и работе ИT-инфраструктуры, но и те, кто понимает процессы и вызовы других отраслей, с которыми тоже придется иметь дело ИТ-индустрии – как сейчас, так и впоследствии, - подчеркнул Антон Немкин. - В России работают – и это признают во всем мире – прекрасные специалисты, которых расхватывают и ИТ-гиганты, и крупнейшие компании из других отраслей, которым тоже нужны талантливые айтишники.

Но экономике нужны как айтишники, так и профильные работники, которые разбираются в своем производстве и при этом обладают достаточными цифровыми знаниями, которые помогут им работать в плотном тандеме с ИТ-подразделениями или привлеченными компаниями. Такое сотрудничество позволит быстрее разрабатывать необходимые тому или иному производству программные продукты и системы, готовить корректные технические задания, по которым будут создаваться именно нужные отрасли сервисы или ПО, и потом оперативно внедрять их на производстве. Так что в конечном итоге цифровые кафедры помогут не только студентам получить дополнительные знания и более конкурентное предложение по трудоустройству, но и предприятиям перейти на совершенно новый этап развития за счет более эффективной работы по цифровизации производственных процессов.

Депутат также добавил, что помочь студентам найти применение полученным знаниям еще на этапе учебы могут сами вузы - выстраивая эффективные структурные связи между студентами, государственными ведомствами, бизнесом и ИТ-компаниями.

- Производственная практика позволит понять, как функционируют, например, госорганы или промышленность, и применить свои знания не только для выполнения стандартных практических кейсов, но и для предложения инновационных идей, - считает Антон Немкин.