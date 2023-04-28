Чем удивить компанию на майском пикнике

Шашлык уже давно стал народной первомайской традицией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только представьте себе: любимая дача, солнечный майский денек, легкий ветерок и запах сочного шашлыка! Выяснилось, что больше половины россиян планируют в праздники выехать на дачные участки или просто за город, чтобы пожарить традиционные шашлыки.

Некоторые отдыхающие сильно не заморачиваются: идут в магазин, покупают уже замаринованное мясо и готовят его в мангале. Но есть и такие, кто заранее старательно режет аккуратные кусочки, шинкует лук, добавляет специи и вымачивает мясо в маринаде.

«Комсомолка» решила узнать, какой шашлык готовят на майские праздники известные люди из Приволжья, и вот что в итоге выяснилось.

Звездный рецепт

Сергей Кристовский всегда сам готовит шашлык. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

- Шашлыки - мое фирменное блюдо, если собираемся компанией, то мясо готовлю только я, - признается солист группы Uma2rman Сергей Кристовский. - Мой рецепт подойдет для пикника с друзьями или семьей - хватит на всех. Итак, берем хорошую свинину, килограмма 3 - 4. Помидоры (рекомендую выбирать сладкие сорта, чтобы мясо получилось сочнее), 3 - 4 крупные луковицы. Нарезаем мясо не очень крупными кусками, лук - кольцами, помидоры - кусками. В большую кастрюлю складываем все ингредиенты. Солим, перчим, специи для мяса выбираем на ваш вкус, я добавляю хмели-сунели. Хорошенько перемешиваем, чтобы маринад сразу начал впитываться в мясо. Через 5 - 6 часов мясо можно начинать жарить. Шашлык получается вкусным и очень мягким.

Любовный ингредиент

Секретный ингридиент для шашлыка у Дианы Габдуллиной - это любовь. Фото: личная страница ВК.

- Маринад для шашлыка из курицы готовлю из расчета на 1 кг мяса, - делится Диана Габдуллина, она стала прообразом робота-буфетчицы Дуняши. - Отжимаю сок из половины лимона, добавляю к курице оливковое масло, французскую горчицу и мед. Заливаю все лимонным соком и перемешиваю. Соль мы добавляем непосредственно перед приготовлением мяса, так оно получается более нежным и сочным! И, конечно же, не забудьте самый главный ингредиент - любовь!

Курица «доходит» несколько часов. Она получается со сладковатой медовой корочкой, небольшой кислинкой и приятным горчичным послевкусием. Необычно и довольно вкусно!

Все пропорции - на глаз

Дмитрий Торбеев готовит курицу, ее любит его дочка. Фото: личная страница ВК.

- Я обычно не заморачиваюсь, беру курицу - дочка любит ее, мариную в специях, добавляю соль, перец, лимонный сок и оставляю в кефире на три часа, - говорит финалист экстрим-шоу «Суперниндзя» Дмитрий Тимофеев. - Получается просто, нежно и вкусно. А готовим шашлык мы обычно в парке или в загородном доме под Екатеринбургом.

Владимир Войтюк начинает мариновать мясо перед тем, как разжигать мангал. Фото: личная страница ВК.

- А я мясо начинаю мариновать перед тем, как разжигать мангал, - объясняет его коллега по шоу Владимир Войтюк. - Ингредиенты: мясо, соль, перец, лук. Все перемешивается и стоит, пока угли в мангале не будут готовы. Все пропорции «на глаз» и личные вкусовые предпочтения. Я добавляю больше лука. Жарим шашлыки в доме у родителей, причем обязательно с соблюдением правил пожарной безопасности.

Полезная говядина

- Самый лучший и верный рецепт: мясо должно быть ни разу не заморожено, соль и лук на ночь, перец по вкусу, - уверена Настя Негода, певица, ведущая телеканала «Муз-ТВ». - Все остальное (майонез, уксус и другие соусы) добавляют только в несвежее мясо. Мясо желательно спина с костью. Я предпочитаю говядину. Она самая полезная!

Из жареных ананасов или картошки

- В это, конечно, тяжело поверить, но я вегетарианец, - говорит пианист Лука Сафронов, сын известного художника Никаса Сафронова. - Поэтому мой самый любимый шашлык - из жареных ананасов. Мясо может быть сухим, пережаренным, жирным, а с ананасом не ошибешься. Во многих мясных ресторанах, кстати, на десерт подают именно шашлычок из ананаса. Готовится очень легко: нужно взять ананас, не обязательно даже самый сладкий, разрезать его на кубики, надеть на шампур и жарить на костре до появления карамельной корочки. Во время жарки ананас теряет всю свою кислость и становится очень вкусным и сладким. Главное, чтобы это были не очень большие куски, чтобы он внутри тоже немного потеплел.

- А что предпочитает Никас Степанович?

- Что касается моего отца, он вообще не очень любит шашлык. Он большой любитель котлеток.

Еще один необычный рецепт подсказал ведущий программы «Спокойной ночи, малыши» Григорий Гладков:

- Я вегетарианец. Поэтому делаю шашлык из картошки. Сначала ее нужно запечь на костре. Потом замариновать так же, как и мясо. Добавить лук, специи, приправы. Можно майонез. И вот такую ее черную насадить на шампур и готовить как шашлык. Получается просто великолепно! Это мое коронное блюдо.

Рецептами его приготовления поделились известные персоны Приволжья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С розмарином и соевым соусом

- Свиную вырезку нарезаем на небольшие кусочки до 30 г - так они лучше промаринуются и быстрее прожарятся, - советует кулинар из Башкирии Надежда Игина, покорившая шефа Ивлева. - После готовим маринад: помидор, лук и соевый соус измельчаем в блендере до пюреобразного состояния. Затем заливаем им мясо, добавляем перец и розмарин. Розмарин предварительно нужно оторвать от веточки и потереть в ладонях, чтобы раскрыть его аромат. Все хорошо перемешиваем и отправляем мариноваться в холодильник на 2 - 8 часов. А затем жарим мясо на углях.

Хорошим дополнением к любому шашлыку станут овощи на гриле и соус, приготовленный из измельченного чеснока, зелени и томатного соуса.

Из молодого барашка

- Для шашлыка лучше выбрать мясо молодого барашка, - поделился своим секретом Карен Таирян (Chef_Karen), шеф-повар из Самары, участник «Битвы шефов» на телеканале «Пятница». - Филе нужно хорошо промыть и нарезать на порционные куски. Оптимальные кусочки для шашлыка - 50 - 80 граммов. Теперь приготовьте маринад. Смешайте винный уксус и лимонный сок. Можно использовать только уксус или только сок. К ним добавьте немного соли и перца.

Репчатый лук нарезаем полукольцами, добавляем в уксус и вливаем полстакана воды. Укладываем мясо в маринад и перемешиваем, можно добавить горошинки душистого перца или лавровый лист. Оставляем мясо в холодном месте минимум на 6 часов.

Такой шашлык можно обжаривать на костре, на гриле или же в домашней шашлычнице. Он всегда получается нежным и сочным. Подавать с кинзой или другой свежей зеленью.

Конина с базиликом

Оригинальным рецептом шашлыка поделился с читателями «КП» и член ассоциации шеф-поваров Татарстана и международной ассоциации шеф-поваров U.N.C.A. Нафис Калимуллин:

- Берем охлажденную вырезку конины или свиную шею, срезаем с мяса весь видимый жир, пленки и прожилки. Нарезаем поперек на кусочки толщиной около 4 см. Все кусочки должны быть одного размера, так они прожарятся равномерно. Дальше нарезаем полукольцами репчатый лук, мнем его руками и добавляем к мясу. Туда же - нарезанные крупными кубиками томаты и сок целого лимона.

Для шашлыка из свинины добавляем к мясу аджику, соевый соус, соль и любимые специи. Вкус конины прекрасно дополнят сушеный базилик, свежий розмарин, черный молотый перец и соль.

- Все перемешиваем, накрываем пищевой пленкой или крышкой и отправляем в холодильник на 2 - 3 часа мариноваться, - продолжает шеф-повар. - Пока мясо маринуется, стоит разжечь мангал и дождаться, когда получим по-настоящему раскаленные угли. Насаживаем мясо на шампур так, чтобы кусочки не прижимались плотно друг к другу. Обязательно уберите с мяса крупные частицы приправ. Помните, жар должен быть максимальным, но без огня.

Когда мясо достаточно прожарилось, снимаем его с мангала, кладем на стол и даем немного «отдохнуть». Чтобы шашлык сохранил сочность, не снимайте его с шампура. Лучше всего подавать его со свежими салатами, луком, лепешкой, зеленью и различными соусами.

ВАЖНО!

Какое мясо самое полезное?

- Самый полезный шашлык - из мяса птицы, причем жарить его нужно не на очень высоких температурах, - говорит главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. - Идеальная формула любимого майского блюда - 100 - 120 граммов мяса и 200 граммов овощного гарнира.

Перед тем как мариновать мясо, нужно срезать с него весь жир. Во время жарки свинину стоит подвергать усиленной термической обработке, а говядину можно употреблять и с кровью. Важно - шашлык не должен быть обугленным! При жарке на высоких температурах в мясе появляются соединения, которые в больших дозах могут привести к онкологии.

Также откажитесь от кетчупа и майонеза промышленного производства, которые содержат трансжиры, а вот зелень и свежие овощи способны нейтрализовать канцерогенное действие мяса.

Хорошо прожаренное мясо может храниться долгое время, поэтому не стоит пытаться его съесть за один присест. Пожилым людям, людям с высоким холестерином в крови или «сердечникам» не стоит налегать на свинину, предпочтение лучше отдать, например, рыбе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В большинстве регионов Приволжья к майским праздникам уже введен противопожарный режим, а это значит, что дачникам запрещено сжигать мусор, использовать пиротехнические средства и запускать неуправляемые изделия из горючих материалов.

Шашлыки нужно жарить с соблюдением правил пожарной безопасности: минимальное расстояние от открытого огня до построек должно составлять не менее 15 метров, а мангалы для жарки шашлыков нужно устанавливать в пяти и более метрах от любых построек.

Увы, прогноз погоды на лето в Приволжье «неутешительный», оно ожидается сухим, с малым количеством осадков, а нарушение противопожарных правил может привести к тяжелым последствиям. У многих свежи в памяти события у наших соседей - в поселках Сосьва и Таежный Свердловской области.

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