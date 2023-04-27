Торчали только ноги: в Перми в заброшенной овощной яме нашли тело женщины

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Что с ней случилось, убили?», «Убить можно совсем в другом месте. Город большой, потом привезли на машине и скинули», «Фото жуткое, конечно, она вниз головой лежит», - обсуждают опубликованный пост подписчики группы Вконтакте «Подслушано Краснова × Пермь».

На снимке – старая открытая овощная яма, а из нее видны женские ноги в черных брюках и кроссовках. Подпись к посту такая: «Сегодня вечером в овощной яме между домами Серебрянский проезд 19 и Уфимская 16 была обнаружена мертвая девушка».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы выяснить подробности трагедии, едем на место в пермский микрорайон Краснова. Рядом с овощной ямой увидели двух школьниц-подростков, которые держат в руках телефоны и разглядывают место происшествия.

- Знали ее? – спросили мы.

- Нет, мы просто пост в соцсетях увидели, живем рядом, поэтому пришли посмотреть, - объяснили они.

Место, где 26 апреля обнаружили женский труп, находится метрах в 15-20 от девятиэтажного дома по Серебрянскому проезду, 19. Расположен дом возле лога, рядом – несколько старых гаражей, за ними та самая яма. Завалена она старым тряпьем, рядом лежит свернутая окровавленная ткань. Вокруг разбросаны несколько пар перчаток и криминалистическая линейка.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сейчас тепло, окна у нас открыты, но никакого шума с улицы мы вчера не слышали, - поделились жители дома, чьи окна выходят на гаражи.

- И мы ничего не знаем, причем, это уже второй случай, когда в логу находят тело девушки, первый случай был много лет назад, когда мы сюда только переехали, - рассказала еще одна местная жительница.

- Это место у нас на районе облюбовала компания алкашей, и когда становится тепло, они постоянно собираются здесь и распивают спиртное, - объяснил еще один житель этого дома.

Как удалось узнать «КП» от источника, близкого к следствию, женщина, чье тело нашли за гаражами, тоже была из этой компании и вела асоциальный образ жизни. Ей было около 30 лет. 26 апреля она выпивала.

По одной из версий, трагедия могла произойти из-за того, что она зашла за гаражи, чтобы сходить в туалет. А когда присела – не удержалась и упала назад, головой в яму. Ударилась, и выбраться уже не смогла. Эту версию подтверждает и тот факт, что следственно-оперативная группа не обнаружила на теле убитой видимых причин насильственной смерти.

- По факту обнаружения тела женщины проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.