Одну избил, в другую - выстрелил: пять лет колонии получил пермяк, решивший отомстить бывшей возлюбленной

Виновный получил реальный срок и должен выплатить компенсацию пострадавшей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 16 августа прошлого года Светлана, живущая в доме по улице Бушмакина, вышла на прогулку со своей собакой. Женщина едва успела зайти в парк, как услышала хлопок, потом почувствовала резкую боль в боку, из руки фонтаном брызнула кровь. Светлана упала на землю. Она понимала, что в нее стреляли, и стала кричать, звать на помощь.

Рядом как раз припарковалась машина. Сидевшие в ней люди бросились к истекающей кровью женщине. Громкий хлопок и крик на улице услышала и жительница соседнего дома. Она выглянула в окно и увидела женщину, лежащую на земле.

Государственный обвинитель Андрей Ширкин, старший помощник прокурора Орджоникидзевского района Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конфликтов ни с кем не имела

Соседка оказалась медсестрой, она выбежала на улицу, перебинтовала раненую. В больницу Светлану увезла на своей машине дочь медсестры.

Врачи спасли Светлане жизнь. Но больше всего ей повезло в том, что рядом оказались неравнодушные люди. Если бы не их помощь, женщина могла скончаться на месте от потери крови.

Кто же желал смерти Светланы? Этот вопрос задавали и полицейские, и следователи, но женщина не могла ничего им ответить. Работает бухгалтером, врагов не имеет. В семейной жизни тоже все благополучно: заботливый муж, дети. Соседи мирные, спокойные.

Хулигана с охотничьим ружьем вскоре задержали. Им оказался 35 -летний Ренат. Мужчина в июне 2022 года освободился из колонии. За пьяную езду горе–водителю суд назначил реальный срок – шесть месяцев лишения свободы. Пока Ренат сидел в колонии, его любимая женщина, прожившая с ним в гражданском браке восемь лет, решила расстаться с буяном. Ее мама также была за то, чтобы дочь держалась от этого человека подальше. И, когда мужчина вышел на свободу, его бывшая женщина стала избегать встреч с ним, на звонки не отвечала.

Хотел разобраться с бывшей сожительницей

Вечером 15 августа Ренат покараулил любимую у ее дома по улице Бушмакина, стал избивать, угрожая убить. Перепуганную женщину спасли соседи. А на следующий день 16 августа мужчина явился к этому дому уже с охотничьим оружием, завернутым в куртку.

Он долго бродил вокруг, постоянно звонил по телефону. Когда мобильник разряжался, заходил в магазины, просил зарядить телефон и снова слонялся во дворе.

За это время Ренат познакомился с местными мальчишками, признавшись им, что ружье ему необходимо для разборки с бывшей сожительницей и ее любовником. Он даже предлагал детям пострелять, но те испугались и убежали.

Почему же жертвой Рената оказалась вовсе незнакомая ему Светлана? Во время следствия сам факт выстрела он признавал, но причин не назвал. А охотничье гладкоствольное ружье, по словам Рената, тот взял в гараже у своего друга-охотника.

- Мужчина виновен в угрозе убийством в отношении его бывшей сожительницы, - сообщил государственный обвинитель Андрей Ширкин, старший помощник прокурора Орджоникидзевского района Перми. - В отношении второй потерпевшей женщины, осужденный совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением оружия, а также хулиганство с применением оружия. То есть в действиях гражданина усматривается хулиганский мотив, он стрелял в человека умышленно и без причины.

Суд Орджоникидзевского района Перми приговорил Рената к пяти годам лишения свободы с содержанием в колонии общего режима. Он должен выплатить в качестве компенсации морального вреда 20 тысяч рублей бывшей сожительнице и 600 тысяч рублей - Светлане.

Приговор не вступил в законную силу.

(Имена всех действующих лиц изменены).

Лариса Колчанова

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru