Акция «Защитим защитников!» в Перми Фото: Павел Шатров

В Перми с 25 апреля стартовала акция «Защитим защитников!». Каждый желающий сможет своим личным трудом оказать помощь военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации.

Акция «Защитим защитников!» стартовала по инициативе Общероссийского народного фронта в Пермском крае и продлится по 25 мая. В течение месяца в фойе и холлах дворцов культуры, библиотек, торгово-развлекательных центров, спортивных комплексов появятся рамки с сетевой основой. Все желающие смогут привязать или вплести на нее ленточки. Таким простым способом будут созданы маскировочные сети, которые активисты ОНФ отправят бойцам на линию спецоперации.

Возвращайтесь домой с Победой!

Первые рамки для создания маскировочных сетей появились в краевой библиотеке им. Горького, Пермском доме народного творчества «Губерния» и гарнизонном Доме офицеров.

По словам организаторов акции, они были выбраны совсем не случайно – это те общественные и пространства города, куда на занятия или экскурсии приходят школьники и студенты, люди самых разных возрастов.

«Любой объединяющий людей проект важен для единения не только жителей Перми, но и всего народа. Это ключ к нашей общей победе», - говорит координатор исполкома ОНФ в Пермском крае Светлана Федотова.

Одним из первых участников акции «Защитим защитников!» в краевой библиотеке им. Горького стала заведующая отделом электронных ресурсов Наталья Тимофеева.

«Наш отдел в полном составе решил принять участие в этой замечательной акции. Очень хочется внести свой личный вклад для мира на Земле, чтобы было больше места для положительного в жизни. Наша библиотека как социальный лифт и открытое учреждение позволит принять участие в акции большому количеству людей. Этот образовательный и патриотический момент позволит им включиться в еще более важные культурные и общественные мероприятия», - считает Наталья Аркадьевна.

Акция «Защитим защитников!» в Перми Фото: Павел Шатров

Следом за работниками библиотеки свой вклад в общее дело решили внести и ее посетители. К натянутой сетке в компании друзей подошел молодой человек. Им оказался студент второго курса Пермского машиностроительного колледжа. Совсем еще молодой человек сказал очень хорошие и мудрые слова в поддержку акции «Защитим защитников!»: «Меня зовут Артем. Последние две недели я прохожу практике, пришел сегодня в библиотеку. Думаю, участие в этой акции очень важно для многих моих сверстников – это поддержка наших солдат. Надеюсь, с нашей помощью они вернутся домой живыми и здоровыми. А главное – с Победой!»

Общий вклад в защиту родины

Сопредседатель исполкома Общероссийского народного фронта в Пермском крае, главный врач городской клинической больницы им. Тверье Михаил Суханов считает, что акция «Защитим защитников!» поможет каждому внести свой личный вклад в защиту нашей Родины.

«Даже самые малые посылы здесь очень важны там - на передовой линии спецоперации. Они очень нужны и востребованы. Сплетенные маскировочные сети – это маленькая весточка от земляков, которая сможет поднять боевой дух наших подразделений. Может быть, это важно не столько в физическом смысле, сколько в моральном. Хотя, физическая подоплека акции также важна, поскольку маскировочные сети помогут спасти жизни многих защитников Отечества. Сети могут сплетаться между собой, могут дополняться. Каждый человек может привязать маленький лоскуток ткани и тем самым выразить благодарность нашим бойцам», - говорит Михаил Суханов.

Акция «Защитим защитников!» в Перми Фото: Павел Шатров

По его словам, акция будет востребована среди простых пермяков, которые все больше и больше заражаются идеей помощи участникам спецоперации – землякам, родственникам и друзьям, которые сейчас находятся в очень непростых условиях с моральной точки зрения и огромным риском для жизни.

«Отправка бойцам в зону спецоперации маскировочных сетей - очень достойная и правильное дело в текущей ситуации. Мы должны объединиться всем обществом, всей страной и выступить единым фронтом», - говорит Михаил Суханов.

Сегодня ОНФ в Пермском крае на постоянной основе реализует самые различные проекты. В число главных входит отправка в зону спецоперации каждые три недели автомобилей повышенной проходимости. На прошлой неделе своим ходом ушли 11 автомобилей, сейчас идет подготовка еще трех внедорожников.

«Мы продолжим это делать и впредь, не останавливаться на полпути - тем ближе для нас будет победа. Обязательно появятся наши новые акции, прежние уже успели показать свою полную состоятельность и востребованность. Обязательно продолжим работу в этом направлении, можете в этом не сомневаться», - отмечает сопредседатель краевого исполкома ОНФ.

Важна помощь каждого

Ранее «Комсомолка» рассказывала о многочисленных инициативах жителей Перми по изготовлению различных специальных принадлежностей для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.

К примеру, пермячка Юлия Вараксина прочитала, что разведчикам очень нужны маскировочные сети, и решила изучить этот вопрос. Вначале она нашла в интернете множество роликов, как их плести, как навязывать ленточки на рыболовные сети, а потом узнала о жителе Самары, который продает сети для рыбаков по хорошей цене и заказала у него.

Юлия поет в хоре «Сирень», позвала на помощь подругу Аллу. Женщины на свои деньги купили ткань, нарезали из нее сотни ленточек, разложили по комнате сеть и начали оплетать ее ленточками. Чуть позже к ним присоединился весь хор. Позднее к ним начали приходить люди, которые готовы были помогать. Волонтеры начали работать в три смены – с раннего утра до самой ночи, кто сколько может.

Пермяки плетут сети размером три на шесть метров, бойцы уже получили десятки таких экземпляров. Несколько сетей могут замаскировать военную машину.

Совсем недавно стало известно о добрых и очень нужных делах другой пермячки Светланы Макаровой, которая разработала удобные носилки для находящихся на передовой линии спецоперации медицинских работников.

- Я представляла в голове, как лучше нести раненого, и пыталась предусмотреть, где какие нужны резинки и фиксаторы, чтобы было удобней и прочнее, - говорит пермская мастерица. - Потом подумала, что для носилок нужна специальная сумка-чехол, в которую можно положить перевязочные материалы и которую лучше удобно пристегнуть к поясу, чтобы руки были свободными.

В реализации проекта Светлане Макаровой теперь помогает вся ее семья. Так, муж режет каркасы из кусков ДВП, а часть финансирования недешевых строп в интернет-магазине взяла на себя ее 85-летняя мама.

Первые поступившие в зону спецоперации изделия Светланы Макаровой по достоинству оценили медики, спасающие жизнь и здоровье раненых бойцов. Они просили передать, что чем больше будет таких носилок у военных врачей - тем лучше!

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