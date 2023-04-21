В Пермском крае бабушка случайно спалила пять домов

Инспектор МЧС берет объяснение с пенсионерки. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

20 апреля в 14.15 в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Царская в деревне Горки Косинского округа. К месту ЧП выехали спасатели из четырех деревень, одного села, а также пожарные регионального главка МЧС.

По оперативной информации, к моменту прибытия пожарных, горело четыре жилых дома. Погасить огонь удалось в 15.45 минут. В тушении пожара принимали участие 32 человека личного состава и 14 единиц техники.

Инспектор МЧС берет объяснение с пенсионерки. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В результате пожара сгорело 5 домов, в том числе 4 жилых, в которых проживало 14 человек, в том числе 4 детей. Общая площадь пожара составила 670 квадратных метров (жилых строений), 1 гектар сухой растительности. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы. По информации от источника, знакомого с ситуацией, виновницей пожара стала пенсионерка.

- Конечно, сделала она это не намеренно, - сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

Инспектор МЧС берет объяснение с пенсионерки. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы краевого главка МЧС устанавливают причину и обстоятельства произошедшего и призывают жителей региона быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности!

В случае обнаружения пожара необходимо:

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.