«Новые люди» проголосовали против обезличивания сведений о доходах пермских депутатов

Руководитель фракции «Новые люди» в краевом Заксобрании Денис Шитов. Фото: Партия «Новые люди».

Согласно документу, избиратели больше не смогут узнать о том, сколько зарабатывают парламентарии и члены из семей. А те депутаты, которые работают на непостоянной основе и не совершили крупных сделок, вообще смогут не подавать декларации.

Единственной фракцией, которая проголосовала против этих поправок, стали «Новые люди». Они отметили, что законопроект делает систему власти ещё более закрытой.

– Да, у нас остаётся внутригосударственный контроль за доходами депутатов, их супруг и детей. Но у людей, которые голосовали за депутатов, теперь не будет возможности получить эту информацию. Именно в этом был смысл деклараций – усилить общественный контроль за доходами лиц, избранных гражданами в органы власти. «Новые люди» всегда выступали за открытость перед жителями. Именно поэтому мы не можем поддержать эти поправки», –подчеркнул руководитель фракции «Новые люди» в краевом Заксобрании Денис Шитов.

Фото: Партия «Новые люди».

Он добавил, что партия выступает за открытость и подотчетность депутатов избирателям, в том числе по декларациям.

Однако представители других фракций поддержали иное мнение. В итоге за поправки проголосовали 43 человека, против выступили «Новые люди» в количестве 2 человек, ещё депутатов 10 воздержались.