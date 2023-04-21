Пермяк убил возлюбленную, когда она призналась, что ждет ребенка

Мужчина не сразу признался в преступлении

10 апреля соседи по общежитию в пятиэтажке по улице Магистральной увидели, что дверь в комнату на втором этаже приоткрыта. Когда они зашли внутрь – оторопели: под вещами на полу лежало тело женщины в крови. 38–летняя Людмила несколько лет жила здесь. Комната принадлежала ее сожителю - 49–летнему Алексею. Он и она нигде не работали, регулярно выпивали. Детей у пары не было.

Утром между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, подогретая алкоголем. Со слов сожителя, Людмила сказала ему, что беременна. Леша, понимая, что от него не может быть детей из–за болезни, стал предъявлять претензии подруге, а та не стала отрицать, что не раз ему изменяла. Ревнивец в гневе несколько раз ударил сожительницу металлическим ковшом по голове. Женщина упала на пол. Потом мужчина схватился за нож и около 40 раз бил им по телу жертвы. Когда Людмила скончалась, убийца ушел из комнаты, забросав труп одеждой, хламом.

Спустя пару часов сотрудники уголовного розыска УВД Перми задержали злодея в этом же общежитии. Он скрывался у своего приятеля. Сыщикам Алексей не сразу стал рассказывать, что произошло, отрицал свою причастность к убийству. К утру в отделе полиции мужчина все же написал явку с повинной.

Обвиняемый в прошлом судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Был приговорен к восьми годам лишения свободы. Последняя судимость была в июле 2022 года за кражу с банковского счета. Осужденного обязали отработать 400 часов в доход государства, но наказание он не отбыл.

Поскольку сожители регулярно пили, шумели, то соседи не отреагировали на крики из комнаты. Скорее всего, женщина кричала, но на помощь ей никто не пришел. Сейчас следствие устанавливает, действительно ли потерпевшая на момент убийства была беременна, а также мотив жестокой расправы.

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