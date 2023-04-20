Команда пермских путешественников покорила самую высокую безымянную вершину Урала и дала ей название «Пик 300-летия Перми»

В начале маршрута выпало более 70 сантиметров снега, что сделало продвижение путешественников очень медленным и тяжелым, а горы лавиноопасными. Фото предоставлено Андреем Королевым

С 18 марта по 9 апреля 2023 года пермская команда путешественников «Полюс недоступности» совершила очередную лыжную экспедицию, посвященную предстоящему 300-летнему юбилею города Перми. Маршрут протяженностью более 300 км прошел по самым труднодоступным местам Урала, с восхождениями на одни из самых высоких и сложных гор: Неройку, Саблю и несколько безымянных вершин. Самой высокой из них, высотой около 1500 метров, путешественники дали название «Пик 300-летия Перми». При этом перепад высот, от подножия до вершины горы, сравним с вершинами Кавказа и составляет около 1000 метров.

Фото предоставлено Андреем Королевым

- Такое название именно для этой вершины имеет историческое обоснование. Кроме фактора первого восхождения, которое зарегистрировано официально, здесь ровно 300 лет назад, в долине реки Щугор, в бассейне которого расположена данная вершина, организовывались ярмарки купцов, переходящих через Урал из Европы в Азию и обратно, от поселка Усть-Щугор до поселка Саранпауль, - Объясняет руководитель экспедиции, вице-президент федерации спортивного туризма, доцент кафедры туризма ПГНИУ Андрей Королев. - Здесь проходил крупный торговый путь, соединяющий Европу с Азией, а сейчас там вековая глушь. Всей торговлей там заправляли купцы из Пермской губернии, в основном из города Чердынь. Путь тот известен с 1499 года, а 300 лет назад его уже активно использовали. Во второй половине 19 века этот путь стал называться Сибиряковским трактом, когда его улучшил известный купец Сибиряков.

Фото предоставлено Андреем Королевым

Экспедиция проходила в крайне сложных погодных условиях. В начале маршрута за 3 дня выпало более 70 сантиметров снега, что сделало продвижение путешественников очень медленным и тяжелым, а горы лавиноопасными. Потом пришла оттепель, и пошел дождь, что еще усугубило движение, а после этого ударил мороз в -30 градусов, и все застыло.

Фото предоставлено Андреем Королевым

- Множество перевалов, которые были на маршруте, приходилось проходить в условиях пурги и очень плохой видимости, - рассказывает Королев. - Но самое главное, когда мы подходили к вершине, на которую собирались совершить восхождение, то облака расходились и выглядывало солнце, благодаря чему удалось подняться на все вершины, запланированные при прохождении маршрута.

Фото предоставлено Андреем Королевым

Команда состояла из четырех человек: Андрея Королева, Сергея Петрова, Михаила Кучинского и Анастасии Чигвинцевой. Экспедиция была осуществлена при поддержке «Пермского землячества», выпускника ПГНИУ, Армана Карапетяна «Экокурорт «Белогорье» и Пермского отделения РГО.

Фото предоставлено Андреем Королевым

Фото предоставлено Андреем Королевым

Фото предоставлено Андреем Королевым

Фото предоставлено Андреем Королевым

Фото предоставлено Андреем Королевым

Фото предоставлено Андреем Королевым

Фото предоставлено Андреем Королевым

Фото предоставлено Андреем Королевым

Фото предоставлено Андреем Королевым

Фото предоставлено Андреем Королевым