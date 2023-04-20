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Общество20 апреля 2023 7:25

Врач сказала: «Кормите его лучше и ушла, а через три дня он умер»: пермяк хочет отсудить 2 миллиона у медиков за смерть отца

17 лет назад пермяк потерял отца, а сейчас хочет отсудить два миллиона рублей у медиков
Алена ОВЧИННИКОВА
Геннадий Чадов даже спустя 17 лет не может смириться с тем, что его отцу не стали оказывать медицинскую помощь.

Геннадий Чадов даже спустя 17 лет не может смириться с тем, что его отцу не стали оказывать медицинскую помощь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Думаете, мне эти деньги нужны? Нет, мне справедливости добиться хочется. Мой отец заболел, у него легкие распадались, а врачи не только в больницу его не положили, но и таблеток не выписали. В итоге через три дня он умер, - рассказывает пермяк Геннадий Чадов.

Мужчина потерял своего отца Владимира Ивановича почти 17 лет назад, и только сейчас решил подать иск на врача, который приезжал тогда на вызов. Случившееся в те дни события Геннадий помнит очень хорошо.

- Отцу было 74 года, - рассказывает он. – Всю жизнь он проработал разнорабочим на заводе Дзержинского и уже был на пенсии. Здоровье немного пошаливало: он не мог далеко ходить, поэтому пенсию я сам получал за него по доверенности. А в остальном все было нормально, он на пятый этаж пешком поднимался.

Здоровье у Владимира Ивановича было нормальным.

Здоровье у Владимира Ивановича было нормальным.

В апреле 2006 года Владимир Иванович заболел.

- Он все время кипяток пил, к батарее жался, слабость была, - вспоминает Геннадий Чадов. – Случалось он сидит, а потом вдруг раз - голову уронит. Я не врач, не понимал, чем ему помочь и вызвал «скорую». Медики осмотрели отца, поставили ему какой-то укол и начали собирать свой чемоданчик.

- А почему вы его не госпитализируете? – спросил Геннадий.

- Завтра к вам придет терапевт, и если он даст направление, то будем госпитализировать, - ответили доктора.

- На следующий день пришла терапевт, прослушала папе легкие и сказала: «Кормите его лучше», - вспоминает Геннадий. – Я стал просить ее о госпитализации, но терапевт сказала, что отец нетранспортабелен. Услышав такое, признаюсь, я перешел на повышенные тона: начал спрашивать, как мне дома-то его лечить? Хоть таблетки бы выписала. Но доктор только справку написала «Нуждается в постороннем уходе, нетранспортабелен. А дальше - какой-то непонятный диагноз» и ушла. И ни таблеточки не выписала! А через три дня он умер.

Такую справку умирающему пациенту выписала доктор.

Такую справку умирающему пациенту выписала доктор.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врачи-судмедэксперты, которые проводили вскрытие, сказали, что у Владимира Ивановича была двусторонняя пневмония, и спросили у Геннадия, почему отца не лечили.

- Я вызывал и «скорую», и терапевта, им никто заниматься не стал, - объяснил мужчина.

- Что за врачи, судить таких надо! – только и ответили судмедэксперты.

Причиной смерти Владимира Ивановича стала пневмония.

Причиной смерти Владимира Ивановича стала пневмония.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Долгие годы Геннадий жил потом и постоянно вспоминал эту историю. С потерей отца вроде бы смирился. Потом умерли жена, а через какое-то время и брат, и Геннадию было не до судов. А когда остался совсем один на целом свете, стал часто видеть во снах отца. А потом решил, что попытается бороться наказать врачей, которые не стали оказывать ему помощь.

- Я начал изучать законодательство и выяснил, что срока давности по таким делам нет, - рассказал «Комсомольской правде» Геннадий Чадов. – И я решил подать иск о неоказании моему отцу медицинской помощи. У меня нет цели разбогатеть. Все, что нужно для жизни, у меня есть и часть отсуженных денег я готов отдать на благотворительность. Своей историей я хочу показать, что так нельзя относиться к людям. Это наши родители, они нас на свет родили, и мы уважать их должны. А врачи только отмахнулись от него, когда отцу требовалась помощь.

Пенсионер умер через три дня после того, как его посетил терапевт.

Пенсионер умер через три дня после того, как его посетил терапевт.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Геннадий подал иск на два миллиона рублей. Уже состоялось первое предварительное заседание в Кировском суде Перми. Слушания по существу начнутся в мае.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием ситуации в этой истории.

КСТАТИ

- Несмотря на длительное время, прошедшее со дня смерти мужчины, у его сына есть все шансы взыскать моральный вред за смерть родственника, если удастся доказать, что дефекты в оказании медицинской помощи находились в причинно-следственной связи со смертью человека, - комментирует эту историю директор ООО «Медико-правовая коллегия» Евгений Козьминых. – Срока давности по искам о причинении вреда жизни и здоровью действительно не существует. Практика по таким делам в судах отработана, за смерть пожилых людей родственникам в среднем удается взыскать от 300 до 700 тысяч рублей. Суд должен назначить экспертизу, и если она установит, что врач медучреждения, осматривавший больного, допустил дефекты в оказании медпомощи, то отвечать будет больница.

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