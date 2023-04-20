Врач сказала: «Кормите его лучше и ушла, а через три дня он умер»: пермяк хочет отсудить 2 миллиона у медиков за смерть отца

Геннадий Чадов даже спустя 17 лет не может смириться с тем, что его отцу не стали оказывать медицинскую помощь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Думаете, мне эти деньги нужны? Нет, мне справедливости добиться хочется. Мой отец заболел, у него легкие распадались, а врачи не только в больницу его не положили, но и таблеток не выписали. В итоге через три дня он умер, - рассказывает пермяк Геннадий Чадов.

Мужчина потерял своего отца Владимира Ивановича почти 17 лет назад, и только сейчас решил подать иск на врача, который приезжал тогда на вызов. Случившееся в те дни события Геннадий помнит очень хорошо.

- Отцу было 74 года, - рассказывает он. – Всю жизнь он проработал разнорабочим на заводе Дзержинского и уже был на пенсии. Здоровье немного пошаливало: он не мог далеко ходить, поэтому пенсию я сам получал за него по доверенности. А в остальном все было нормально, он на пятый этаж пешком поднимался.

Здоровье у Владимира Ивановича было нормальным.

В апреле 2006 года Владимир Иванович заболел.

- Он все время кипяток пил, к батарее жался, слабость была, - вспоминает Геннадий Чадов. – Случалось он сидит, а потом вдруг раз - голову уронит. Я не врач, не понимал, чем ему помочь и вызвал «скорую». Медики осмотрели отца, поставили ему какой-то укол и начали собирать свой чемоданчик.

- А почему вы его не госпитализируете? – спросил Геннадий.

- Завтра к вам придет терапевт, и если он даст направление, то будем госпитализировать, - ответили доктора.

- На следующий день пришла терапевт, прослушала папе легкие и сказала: «Кормите его лучше», - вспоминает Геннадий. – Я стал просить ее о госпитализации, но терапевт сказала, что отец нетранспортабелен. Услышав такое, признаюсь, я перешел на повышенные тона: начал спрашивать, как мне дома-то его лечить? Хоть таблетки бы выписала. Но доктор только справку написала «Нуждается в постороннем уходе, нетранспортабелен. А дальше - какой-то непонятный диагноз» и ушла. И ни таблеточки не выписала! А через три дня он умер.

Такую справку умирающему пациенту выписала доктор. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врачи-судмедэксперты, которые проводили вскрытие, сказали, что у Владимира Ивановича была двусторонняя пневмония, и спросили у Геннадия, почему отца не лечили.

- Я вызывал и «скорую», и терапевта, им никто заниматься не стал, - объяснил мужчина.

- Что за врачи, судить таких надо! – только и ответили судмедэксперты.

Причиной смерти Владимира Ивановича стала пневмония. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Долгие годы Геннадий жил потом и постоянно вспоминал эту историю. С потерей отца вроде бы смирился. Потом умерли жена, а через какое-то время и брат, и Геннадию было не до судов. А когда остался совсем один на целом свете, стал часто видеть во снах отца. А потом решил, что попытается бороться наказать врачей, которые не стали оказывать ему помощь.

- Я начал изучать законодательство и выяснил, что срока давности по таким делам нет, - рассказал «Комсомольской правде» Геннадий Чадов. – И я решил подать иск о неоказании моему отцу медицинской помощи. У меня нет цели разбогатеть. Все, что нужно для жизни, у меня есть и часть отсуженных денег я готов отдать на благотворительность. Своей историей я хочу показать, что так нельзя относиться к людям. Это наши родители, они нас на свет родили, и мы уважать их должны. А врачи только отмахнулись от него, когда отцу требовалась помощь.

Пенсионер умер через три дня после того, как его посетил терапевт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Геннадий подал иск на два миллиона рублей. Уже состоялось первое предварительное заседание в Кировском суде Перми. Слушания по существу начнутся в мае.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием ситуации в этой истории.

КСТАТИ

- Несмотря на длительное время, прошедшее со дня смерти мужчины, у его сына есть все шансы взыскать моральный вред за смерть родственника, если удастся доказать, что дефекты в оказании медицинской помощи находились в причинно-следственной связи со смертью человека, - комментирует эту историю директор ООО «Медико-правовая коллегия» Евгений Козьминых. – Срока давности по искам о причинении вреда жизни и здоровью действительно не существует. Практика по таким делам в судах отработана, за смерть пожилых людей родственникам в среднем удается взыскать от 300 до 700 тысяч рублей. Суд должен назначить экспертизу, и если она установит, что врач медучреждения, осматривавший больного, допустил дефекты в оказании медпомощи, то отвечать будет больница.

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