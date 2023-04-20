В МЧС рассказали, как пермякам пожарить шашлыки и не получить штраф

При разведении костров необходимо соблюдать несколько правил противопожарной безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С наступлением теплой погоды пермяки начинают планировать выезды на природу или на дачу. Не за горами и майские праздники. А для многих – это повод отправиться в поход и устроить пикник. А какой же отдых без приготовленной на костре пищи? Как пожарить шашлыки, чтобы не спалить лес и не получить штраф? В управлении МЧС по Пермскому краю рассказали, какие правила противопожарной безопасности необходимо соблюдать при разведении костров.

Как правильно готовить пищу на огне?

Разводить огонь следует в специальных несгораемых емкостях. Это может быть мангал или жаровня.

– На садовых или огородных участках минимальное расстояние от очага горения до домов иближайших построек должно быть не менее пяти метров. Также в радиусе двух метров от мангала не должно быть горючих материалов, - говорят в краевом МЧС.

Жителям напоминают, что нельзя оставлять разведенный костер без присмотра, во избежание распространения горения (тления) за пределы очаговой зоны.

В каких случаях использование открытого огня запрещается?

Запрещено разжигать костры в период действия на соответствующей территории особого противопожарного режима.

Использование открытого огня также запрещается:

- на торфяных почвах;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- при неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, повреждения и иные отверстия, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

Как правильно потушить костер и сделать место пикника безопасным?

После завершения пикника огонь необходимо тщательно залить водой либо засыпать землей. Перед тем, как покинуть место отдыха, нужно убедиться, что огонь полностью потух.

Какое наказание предусмотрено за нарушения требований пожарной безопасности?

Нарушителям придется раскошеливаться. В соответствие со статьей 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности гражданам грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Какие меры профилактики применяются сотрудниками МЧС?

В весенне-летний сезон инспектора патрулируют территории населенных пунктов и садовых кооперативов. Кроме того, в Пермском крае не первый год применяются беспилотники. Данная мера позволяет увеличить охват большей территории, чтобы предотвратить правонарушение на ранней стадии.

Что делать, если заметили пожар?

Жителям Прикамья напоминают, что в случае обнаружения пожара необходимо сразу сообщить на номер «01» - со стационарного телефона, или «101» и «112» - с мобильного телефона.