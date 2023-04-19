Проект третьего моста через Каму направлен на Госэкспертизу

Эскиз моста

Почти 31 миллиард рублей будет направлен в этом году на строительство и ремонт дорог в Пермском крае. Как рассказал на заседании краевого правительства министр транспорта Сергей Вешняков, в числе наиболее крупных проектов – строительство улицы Строителей, второй этап которого планируется завершить в ноябре, устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на дорогах Пермь-Ильинский и Пермь-Березники, выезд с промузла Осенцы.

Отдельно министр остановился на строительстве третьего, "Гайдаровского" моста через Каму в Перми. 10 апреля проект был отправлен на Госэкспертизу.

- Помимо самого моста, выход с которого планируется на улицу Окулова в районе улиц Дзержинского и Хохрякова, проект также предполагает строительство путепровода тоннельного типа, кольцевых эстакад на съезде с моста, примыкание к улице Окулова и узел на площади Гайдара, - рассказал Сергей Вешняков. - Окончательная стоимость объекта будет определена после получения заключения Госэкспертизы.

В случае успешного прохождения Госэкспертизы, строительство третьего моста начнется в 2024 году.

Весь проект моста через Каму разбит на шесть этапов. В первую очередь будет переустроена площадь Гайдара с устройством разрезного кольцевого пересечения со светофорным регулированием. Затем начнется строительство самого моста с подходами, связывающими мост с улицей Окулова на левом берегу Камы и улицей Борцов Революции на правом берегу.

Следующими этапами станет строительство новой дороги, которая соединит улицу Борцов Революции с улицей Жукова, реконструкция улицы Спешилова и развязки в Сосновом бору.

На левом берегу Камы реки пройдет реконструкция развязки в месте примыкания улицы Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова, а также строительство эстакады на площади Гайдара с реконструкцией подходов по улицам Екатерининской и Окулова.