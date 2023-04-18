Бронзовые сапоги и соленые уши: ТОП-5 самых необычных памятников Пермского края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест, отмечать который начали в конце прошлого века. В честь праздника «Комсомолка» решила вспомнить, какие самые необычные памятники есть в Пермском крае.

Солдатские сапоги из бронзы

Эти солдатские сапоги весят 40 килограммов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На въезде в бывший военный городок Звездный, где раньше квартировала ракетная дивизия, стоят бронзовые солдатские сапоги. Примерить обувку и сделать в кирзачах селфи может каждый - сзади есть выемки для того, чтобы подставить свои ноги.

Бронзовые сапожки удастся примерить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почему у пермяков соленые уши

Гости Перми любят фотографироваться у арт-объекта «Пермяк – солены уши». Скульптура состоит из двух частей - фигуры фотографа и круглой рамки с большими ушами, в которую можно поместить свое лицо и попросить кого-нибудь вас сфотографировать.

Арт-объект "Пермяк - солены уши" состоит из двух скульптур. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скульптор Рустам Исмагилов объясняет свой замысел очень просто. Раньше в Пермской губернии добывали соль, которую таскали в высоких мешках за спиной. Она просыпалась и разъедала уши соленосов. Отсюда и традиционное шутливое название жителей Прикамья.

Памятник перевернутой табуретке

Пермяки до сих пор спорят: это ворота Перми или табуретка вверх ногами? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выходя из поезда, гости Перми видят 12-метровую букву «П», сложенную из бревен. Арт-объект, который возвели за 11 миллионов рублей по проекту московского художника Николая Полисского, пермяки стали называть перевернутой табуреткой. Его пытались сжечь, потом хотели разобрать. Но все же отреставрировали и оставили в качестве одного из символов города.

В Молебке поселился пришелец Алешенька

Первый памятник инопланетянину в России установили возле прикамского села Молебка. В конце 1980-х в СМИ написали, что здесь регулярно появляются НЛО, и сюда потянулись со всей страны уфологии.

Алешенька словно ждет посланцев из космоса.

Гуманоида выстрогал из сосны местный мастер Виктор Сазанов и назвал Алешенькой. Пришелец сидит, припав на одно колено, и словно высматривает в небе инопланетный след.

Надкушенный запретный плод

У краевой библиотеки в Перми 13 лет назад появилось огромное надкушенное зеленое яблоко диаметром 3 метра. Кожуру выполнили из зеленой керамической плитки, место надкуса – из красных кирпичей. Пермяки-мужчины стали гадать: что хотела сказать автор необычной скульптуры художница Жанна Кадырова? А пермячки не заморачиваются. Они между собой называют арт-объект «Запретным плодом» и с удовольствием фотографируются на его фоне.

Так выглядит запретный плод?

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