Бронзовые сапоги и соленые уши: ТОП-5 самых необычных памятников Пермского края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест, отмечать который начали в конце прошлого века. В честь праздника «Комсомолка» решила вспомнить, какие самые необычные памятники есть в Пермском крае.
Солдатские сапоги из бронзы
Эти солдатские сапоги весят 40 килограммов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На въезде в бывший военный городок Звездный, где раньше квартировала ракетная дивизия, стоят бронзовые солдатские сапоги. Примерить обувку и сделать в кирзачах селфи может каждый - сзади есть выемки для того, чтобы подставить свои ноги.
Бронзовые сапожки удастся примерить.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Почему у пермяков соленые уши
Гости Перми любят фотографироваться у арт-объекта «Пермяк – солены уши». Скульптура состоит из двух частей - фигуры фотографа и круглой рамки с большими ушами, в которую можно поместить свое лицо и попросить кого-нибудь вас сфотографировать.
Арт-объект "Пермяк - солены уши" состоит из двух скульптур.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Скульптор Рустам Исмагилов объясняет свой замысел очень просто. Раньше в Пермской губернии добывали соль, которую таскали в высоких мешках за спиной. Она просыпалась и разъедала уши соленосов. Отсюда и традиционное шутливое название жителей Прикамья.
Памятник перевернутой табуретке
Пермяки до сих пор спорят: это ворота Перми или табуретка вверх ногами?
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Выходя из поезда, гости Перми видят 12-метровую букву «П», сложенную из бревен. Арт-объект, который возвели за 11 миллионов рублей по проекту московского художника Николая Полисского, пермяки стали называть перевернутой табуреткой. Его пытались сжечь, потом хотели разобрать. Но все же отреставрировали и оставили в качестве одного из символов города.
В Молебке поселился пришелец Алешенька
Первый памятник инопланетянину в России установили возле прикамского села Молебка. В конце 1980-х в СМИ написали, что здесь регулярно появляются НЛО, и сюда потянулись со всей страны уфологии.
Алешенька словно ждет посланцев из космоса.
Гуманоида выстрогал из сосны местный мастер Виктор Сазанов и назвал Алешенькой. Пришелец сидит, припав на одно колено, и словно высматривает в небе инопланетный след.
Надкушенный запретный плод
У краевой библиотеки в Перми 13 лет назад появилось огромное надкушенное зеленое яблоко диаметром 3 метра. Кожуру выполнили из зеленой керамической плитки, место надкуса – из красных кирпичей. Пермяки-мужчины стали гадать: что хотела сказать автор необычной скульптуры художница Жанна Кадырова? А пермячки не заморачиваются. Они между собой называют арт-объект «Запретным плодом» и с удовольствием фотографируются на его фоне.
Так выглядит запретный плод?
Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru