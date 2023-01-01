В начале января в Пермском крае ударят сильные морозы

В январе ожидается серия арктических вторжений на Урал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов составил долгосрочный прогноз погоды на январь 2023 года в Пермском крае. По прогнозам специалиста, в январе ожидается серия арктических вторжений на Урал, из-за чего температура воздуха в Прикамье во втором зимнем месяце прогнозируется на 1-2 градуса холоднее климатической нормы.

- Это значит, что средняя температура воздуха в Перми может составить -14…-15 градусов, говорит Андрей Шихов. - Последний раз такой январь наблюдался в 2017 году, в последующие пять лет месяц был теплее. Количество осадков ожидается около и немного ниже нормы. Так, завтра с выходом ныряющего циклона ожидается сильный снегопад и метель (выпадет до 10-12 мм осадков). Ожидаются порывы ветра до 12-14 м/с. К вечеру потеплеет до -1…-6 градусов, лишь на северо-востоке края будет до -10.

Однако уже 3-4 января начнется заток арктического воздуха с севера Западной Сибири. Морозы усилятся к 4 января на севере края до -25…-28 градусов, на остальной территории от -10 на юге до -15…-20 в центральных районах. 5-6 января ожидается усиление морозов. Установится безветренная и очень холодная погода, особенно на севере края. В ночь на 6 января вероятно достижение в Перми отметки -30 градусов, а на севере края -35…-38 градусов. Затем ожидается выход западного циклона со снегопадами и значительным потеплением в южной части края. А в тылу этого циклона вероятна еще одна волна холода.

- Во второй декаде в Пермском крае ожидается стабильный характер погоды с дефицитом осадков и температурой воздуха близкой к норме (на севере – теплее, а на юге - холоднее). В третьей декаде пока прогнозируется активизация циклонической деятельности и поступление теплых воздушных масс на Урал. Температура воздуха прогнозируется на 2-3 градуса выше климатической нормы, - заключил Андрей Шихов.

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