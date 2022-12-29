Изучить мировую историю, отправить в путешествие по Горному Алтаю и пройти курсы контраварийного вождения: сотрудники Волго-Вятского Сбера рассказали, что загадают в новогоднюю ночь

Фото" Сбер

За бесперебойной работой банкоматов, оперативными ответами на горячей линии, безопасностью денежных переводов стоят самые обычные люди – сотрудники Сбера. В преддверии Нового года 7 работников банка из 7 регионов страны поделились сокровенными желаниями, которые они загадают в новогоднюю ночь.

В Волго-Вятский банк Сбербанка входят 9 регионов: Пермский край, Нижегородская, Кировская и Владимирская области, республики Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Мордовия и Марий Эл. Раньше остальных праздник встретят жители Перми. Бизнес-партнер по управлению персоналом в Пермском отделении Ольга Передеренкоделится:

«На Новый год загадаю себе сил и смелости для реализации нескольких больших для региона проектов. А еще загадаю, чтобы объективная ситуация позволила реализовать все мои планы, все ваши планы и всех остальных. Главное, чтобы они были нам во благо и другим не во вред».

Ольга Передеренко, бизнес-партнер по управлению персоналом в Пермском отделении

Следующими бой курантов услышат жители Удмуртии. Своим желанием поделился персональный водитель, сотрудник Удмуртского отделения Сбера, Алексей Пархоменко:

«Я персональный водитель, свою профессию очень люблю. Но любая дорога – это всегда опасность, как в городе, так и на трассе. Мне очень хочется, чтобы мои пассажиры всегда чувствовали себя в безопасности. Поэтому хочу пройти курсы контраварийного вождения, благодаря которым я повышу свой профессиональный уровень и всегда правильно смогу среагировать в сложной ситуации на дороге».

Беспрерывное обучение – часть корпоративной культуры Сбербанка. За 2022 год сотрудники Волго-Вятского банка прошли более 175 тысяч обучений, из них 80% - softskills, которые позволяют быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и развивать EQ – эмоциональный интеллект, от которого во многом зависит качество клиентского сервиса.

Руководитель офиса во Владимире, Татьяна Палагина, тоже мечтает о новых знаниях:

«Очень хочу в Новом Году пройти обучение в Корпоративном Университете Сбербанка».

Сберуниверситет – это уникальный образовательный центр в Московской области, который позволяет тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру.

«Желаю всем сотрудникам и клиентам Сбербанка чтобы планы и мечты были осуществлены. Пусть ваше хорошее настроение всегда будет показателем радости и счастья», – подытоживает Татьяна.

Мы тоже пожелаем, чтобы ее мечта сбылась.

Татьяна Палагина, руководитель дополнительного офиса 8611/270 в г. Владимир

Марафон пожеланий подхватывает ассистент клиентского менеджера отдела клиентских менеджеров РГС Чувашского отделения Максимова Елена:

«Пусть в Новом наступающем году Кролика все мечты сбываются, планы реализовываются, а цели достигаются».

У руководителя офиса в Кирове, Свинцовой Юлии как раз есть самая настоящая цель:

«В новогоднюю ночь загадаю профессионального развития всей команды нашего офиса. Будем оттачивать наш профессионализм, командную работу, совершенствовать сервис, чтобы эффективно реагировать на любые запросы клиента и двигаться вместе к успеху».

Помимо рабочих достижений Юлия мечтает пробежать 10 км в «Зеленом марафоне» от Сбера и съездить на отдых в корпоративный оздоровительный комплекс на черноморском побережье.

Загадывать путешествие в новогоднюю ночь будет и старший инкассатор Евгений Рыжов из Мордовского отделения:

«Мечтаю отправиться в путешествие на Горный Алтай – место с невероятной природой, уникальными достопримечательностями и особой энергетикой. Ради красоты алтайских пейзажей готов преодолеть тысячи километров пути».

Евгений Рыжов, старший инкассатор «Кассово-инкассаторского центра «Саранский»

А о чем может мечтать руководитель по внедрению проектов цифровой трансформации бизнеса? Конечно, об изучении искусства и мировой истории!

«В новом году хочу проехать по Золотому кольцу России, начать изучать более глубоко мировую историю и искусство, поступить в Школу-21 и переехать в наш новый ИТ-хаб!»,– делится новогодними мечтами Волкова Дарья из отделения Банка Татарстана.

В своем новогоднем обращении к команде Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка признался:

«Думаю, именно в вариативности деятельности и заключается успех: одна сфера жизни непременно вдохновляет и дает ресурс на другую, и наоборот. Пропадает усталость, появляются здоровый азарт, свежие, нестандартные идеи. Именно благодаря этому мы справились со многими вызовами уходящего 2022 года, за что я хотел бы поблагодарить нашу команду».

Волго-Вятский банк Сбербанка поздравляет всех с наступающим Новым годом! В праздничную ночь загадайте своё самое сокровенное желание – оно непременно сбудется. С Новым 2023 годом!