В сфере цифровизации необходимо максимально использовать разработки региональных ИТ-компаний

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Одним из наиболее значимых направлений цифровизации нашей жизни должно стать внедрение современных ИТ-технологий в систему ЖКХ. Об этом, в том числе, говорили во время рабочей встречи члена Комитета Госдумы РФ по информационной политике информационным технологиям и связи АнтонаНемкина и руководства Фонда «Цифровая долина Прикамья» с ведущими экспертами ООО «Геликон Консалтинг».

Компания «Геликон Консалтинг» обладает почти 30-летним опытом разработки и внедрения собственных программных продуктов и специализируется на цифровизации жилищно-коммунального хозяйства и ИТ-разработках для создания «умных городов». По мнению специалистов компании, необходимо внедрять региональную систему проведения общих собраний собственников квартир, централизованное управление заявками на работу транспорта и спецтехники, синхронизацию земляных работ различных служб по прокладке и ремонту коммуникаций, единый электронный городской сервис контроля оказания коммунальных услуг.

При этом нужно активнее привлекать к цифровизации ЖКХ местные ИТ-компании.

- Безусловно, и местному бизнесу, и госорганам важно плотнее работать с региональными ИТ-компаниями, - заметил Антон Немкин. - Такое сотрудничество позволяет заказчикам получать адресно разработанные ИТ-решения, так как местные компании хорошо знают локальную специфику, а ИТ-компаниям - дополнительную мотивацию и доходы для развития молодых кадров, расширения компетенций и создания новых инновационных решений. Особенно важно, конечно, использовать компетенции местных ИТ-специалистов при цифровизации городского хозяйства в регионах. Именно они могут регулярно отслеживать текущую ситуацию и адаптировать проекты под решение конкретных задач, которые, конечно, отличаются в каждом регионе с учетом климатических, экономических и социальных особенностей субъектов Российской Федерации, - подчеркнул парламентарий.

Такой подход, заметил Антон Немкин, даст и дополнительный эффект:будет преодолена возникающая периодически в этой сфере олигополия, при которой кривая роста стоимости ИТ-услуг постоянно идет вверх, в то время как качество информационных продуктов отечественного производства не всегда оправдывает ожидания.

Ведущий эксперт ООО «ГеликонКонсалтинг» Антон Уханов уверен, что ИТ-индустрии необходимо понимание заинтересованности региональных органов власти и бизнеса в реализации предлагаемых ИТ-проектов.

- Например, есть потенциальная потребность в цифровизации какой-либо задачи, и мы обладаем необходимыми наработками для реализации проекта, - объяснил Антон Уханов. - Мы выходим с инициативой, но обратной связи не получаем, а потом узнаем, что эту задачу отдали столичному ИТ-интегратору. А на наш взгляд, столичные компании зачастую не имеют возможности учитывать региональную специфику в силу ориентированности на унификацию разработки информационных систем для всей страны. И это понятно – у них другие задачи. При этом местные компании очень серьезно относятся к таким проектам и готовы максимально выкладываться ради их успешного выполнения и продолжения сотрудничества с заказчиками.

По словам генерального директора Фонда «Цифровая долина Прикамья», советника ректора ПГНИУ Алексея Ландаря, достичь баланса в этой сфере поможет новый закон, который позволит запускать проекты муниципально-частного партнерства и муниципальных концессий в сфере информационных технологий.

- На прошлой неделе законопроект № 173246-8, который мы подготовили как раз для решения этих задач,был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Когда президент его подпишет, и закон вступит в силу, муниципалитеты городов смогут самостоятельно решать задачи по модернизации городов, повышению качества жизни наших граждан и устранению цифрового неравенства, - заявил Антон Немкин. – Закон более чем своевременный. Именно органы местного управления первыми получают от жителей обратную связь по вопросам развития территорий. И, когда закон вступит в силу, муниципалитеты получатправо оперативно реагировать на такие запросы и запускать проекты цифровизации городской среды с привлечением частных инвестиций. Речь, в том числе, может идти о создании публичных WiFi-сетей, разработке цифровых платформ и сервисов для предоставления муниципальных услуг, о внедрении систем электронного участия граждан в решении вопросов местного значения и многих других направлениях.

- Специалисты «Цифровой долины Прикамья» в ближайшее время проанализируют списки важнейших ИТ-проектов технологических компаний региона, а также потенциальных инвесторов и предоставят муниципальным образованиям Пермского края адресные рекомендации по использованию возможностей, которые открывает новый закон, - сказал Алексей Ландарь.

Также участники встречи обсудили важность создания института независимых квалифицированных судебных экспертов, специализирующихся на работе ИТ-индустрии, — это позволит модернизировать и повысить эффективность рассмотрения отраслевых конфликтных и проблемных ситуаций.